可以可以地瓜球｜ 市場內的巨無霸牽絲地瓜球，七款創意鹹甜口味任你挑!

隱身在市場內的巨無霸牽絲地瓜球，這家讓我吃過念念不忘【可以可以地瓜球】，不只每一顆都超級大顆，咬下去還有牽絲效果很特別，外脆內彈牙的口感很厲害，除了傳統糖粉共有七款鹹甜口味任你挑，生意超好老闆手沒停過一直裝，大家都是大包小包在買!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

可以可以地瓜球 環境分享

▼【可以可以地瓜球】位在台中市北屯區遼寧路，就在新一點利市場周邊，從松竹車站和松竹捷運站步行17 分鐘可抵達，旁邊也有下午免費的停車場可停放，生意超好老闆手沒停過一直裝，排的速度很快不會等太久。

▼【可以可以地瓜球】地瓜球都是新鮮現炸，油鍋超乾淨更是大加分，地瓜球經過不斷擠壓越來越膨脹，變成一顆顆的巨無霸尺寸!

可以可以地瓜球 菜單

可以可以地瓜球 餐點介紹

地瓜球 大💰50元 中💰30元(原味/糖粉/梅粉/墨西哥/椒鹽/隨便/芥末椒鹽）

▼巨無霸的手工現炸地瓜球，尺寸橢圓形ㄉ超大一顆，比十元大上兩三倍，吃起來超過癮，外皮金黃酥脆還帶點些許Q勁，冷掉還會有牽絲效果，榮登我心中前三名地瓜球!

▼地瓜球的口味創意豐富，我個人最愛梅粉和墨西哥口味，墨西哥鹹香鹹香不會辣，吃起來有夠涮嘴，還有超酷的隨便口味，鹹甜口味十分討喜，選擇障礙就點隨便，老闆直接隨便幫你加口味，幫助有選擇困難的人~

地瓜薯條 大💰50元 中💰30元(原味/糖粉/梅粉/墨西哥/椒鹽/隨便)

▼他們家的地瓜薯條也是人氣品項，粗粗的很大一根，吃起來綿密香甜又脆口，口味也是可以任意挑選!

可以可以地瓜球 用餐心得

這家【可以可以地瓜球】認真很可以，跟傳統地瓜球的口感有點不一樣，不只外脆內Q讓人停不下來，獨特秘密灑粉更是涮嘴到不行，買了一大包不知不覺就吃光光，真的有夠可怕的啦~

可以可以地瓜球 新一點利遼寧店 店家資訊

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地址 : 台中市北屯區遼寧路一段342號

電話：0954-096-409

營業時間 : 平日 14:30–20:30 週五六日14:00–21:00 週一 休息

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