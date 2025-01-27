這次下榻旅館位於 台東轉運站 旁，

抵達台東市區我們在旅館放好行李之後就到附近走逛，由台東舊車站改裝再利用的轉運站旁是 旅遊服務中心 ，

旅遊服務中心 設有飲水機、置物櫃、wifi提供還有充電服務。

服務中心內結合禮品購物規劃，有東東市-台東生活風格選品可選購，裡面販售多款文創商品與在地特色伴手禮，回程如果想要帶一點小禮物的話十分方便。

逛完市集往後方走就是 鐵道藝術村 ，這邊還保存著昔日的東線舊光華號(自強號開行之前的最快速車種)，因顏色的關係被鐵道迷稱作東線小叮噹 。

鐵道藝術村 有舊站鐵道相關空間設施保留，沿著舊鐵軌走在木棧道上走逛，和煦的陽光灑落在身上十分舒服，連附近的狗兒也慵懶的趴在草皮上曬太陽，話說這條台東舊鐵道路廊可以通往新站。

往木棧道旁的石板路走去沿路上有兩間禮品零食販售店家，忽地被眼前 村長的家 那大大的點心立牌吸引住，感覺 可颂霜淇淋 十分可口誘人，後方的日式傳統建築物讓人想入內一訪。

入口正上方掛著大大的木匾額，

前方停著原產義大利的Vespa老偉士，來的這天離萬聖節節日不遠所以旁邊有一些萬聖節主題佈置。

小院內停放著一台早期沿街叫賣用的飲料車，上面飲品品項的 草仔茶(台語) 是"青草茶"，其又稱百草茶，以咸豐草、鳳尾草、仙草、薄荷、魚腥草等植物熬煮製成，飲用後有退火除濕、清熱解毒的功效。

村長的家 前身為 台鐵局舊貨倉宿舍 ，室內空間有重新整修過，裡面陳列許多老舊家具與文物收藏。

玄關區雖有階梯高低落差，但左側有規劃無障礙坡道。

窗前掛的是早期出外工作時穿的雨衣"蓑衣"

還有這台在大家記憶裡佔有一角的拉門電視，櫃子左右有門片可以把電視遮起來。

復古小吃攤車。

屋子中央擺著販售的點心，後方開放櫃架子上是伴手禮禮盒。

店裡販售的可頌每款都很大，口味很多約有14種，想要品嚐的 霜淇淋可頌 只在五六日販售，由於我們是非周末來訪所以無法品嚐。

可麗露口味也很多。

展物琳瑯滿目與家人點完點心&飲品後挑個喜愛的座位入席後便繼續參看室內其它的物品收藏。

櫃子上方的那頂圓帽子家人看到說看到它就想到陳雷(台灣歌手)，帽子下方的是早期通訊設備黑金剛，價格不菲的黑金剛在那時期它也等於地位象徵。

還有部分大家小時候家裡會有的大同寶寶公仔，左下角那個公仔沒記錯的話是台灣漫畫家劉興欽繪製的大嬸婆系列漫畫裡的腳色。

牆上掛著一塊牌匾 "鐵樹開花" ，是幸福、吉祥、富貴的象徵，預示著生活美滿，運勢順利，大富大貴之意。

而 鐵花村的名稱由來 是百餘年前，東台灣是由胡適的父親「胡傳」（字鐵花）代理台東直隸州知州，相當於現今的縣長，他所撰寫的「台東州採訪冊」，便是第一本由官方所記載的台東風俗民情文獻。為紀念胡鐵花，台東舊火車站前的道路命名為「鐵花路」，鐵花村是改造自台鐵貨倉舊宿舍，也是依鐵花路定名。

左邊這台顏色繽紛的是早期鑄鐵剉冰機，鑄鐵剉冰機有很多不同的圖案花色造型，右邊的小電視十分可愛，聽說它還能看。

用餐座位位於廊道上玻璃拉門窗邊，採光很好，座位環境也乾淨舒適。

我們各點了一份千層蛋糕與可頌來品嚐，霧金色的點心盤讓點心增添了些許貴氣感。

可頌外酥內綿軟，除了上方的鮮奶油對我來說稍微多了一點，整體是好吃的。

千層蛋糕入口即化是家人較偏愛的款。

店內的蛋糕點心都含蛋，無蛋款的我們則是買店內的巧克力口味燕麥脆片，品嚐起來也很好吃。

午後陽光透過窗子灑進室內，享用茶點淺談閒聊好不愜意。

有興趣的到鐵花村走逛時不妨來村長家喝杯下午茶。

咖啡甜點西餅店資訊👇👇👇

鐵花-村長的家

地址:950台東縣台東市鐵花路350號

電話:0981284007

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