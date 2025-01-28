新宿歌舞伎町不僅熱鬧，美食也很多，東京之旅我們前兩晚入住APA酒店新宿歌舞伎町塔 (APA Hotel Shinjuku-Kabukicho Tower)，每晚都逛街逛到很晚及吃完宵夜才甘願回飯店休息。

【しゃぶしゃぶにいむら本店】（Shabushabu Niimura）就在燈紅酒綠的歌舞伎町裡，是新宿老字號和牛壽喜燒、涮鍋、牛排餐廳，西武新宿站步行3分鐘即抵達，有一天晚上十點多我們就這裡吃宵夜，營業時間中午12:00~凌晨2:00，是歌舞伎町吃宵夜不錯的選擇！

日本上網一天只要89元

新宿歌舞伎町美食「しゃぶしゃぶにいむら本店」，老字號和牛壽喜燒、涮鍋、牛排，西武新宿站!

しゃぶしゃぶにいむら本店（Shabushabu Niimura）距離我們住的APA酒店新宿歌舞伎町塔很近，官網上寫著“新村總店已經營業了60年，提供涮鍋已有40年了“，可見真的很有年代了，當天我們也是隨意找的，看外觀感覺不錯就走進去用餐了。

▲大眾運輸:

JR新宿站東口步行3分鐘／西武新宿站步行2分鐘（距離西武新宿252公尺）

■ ADD:東京都新宿区歌舞伎町1-14-3 川新ビル 1F及B1

■ TEL:03-3205-2200

■ 營業時間:12:00-02:00

■ 官網

有一樓及地下一樓的用餐空間，我們當天被安排在地下一樓用餐，桌數還蠻多的，因為是老字號餐廳所以裝潢比較有年代感，不是那麼新穎但還蠻寬敞舒適，服務也很不錯，然後店內幾乎都是日本人在用餐，可以很安心地來吃。

しゃぶしゃぶにいむら本店（Shabushabu Niimura）主要提供涮鍋、壽喜燒及牛排，有套餐可選擇。

我們點的是和牛壽喜燒套餐¥5,280（含稅），餐點內容包含黑毛和牛雪花肉、新鮮國產蔬菜、豆腐、米飯、醃菜、雞蛋及味噌湯等

我們點的是兩人份，這是兩人份的菜盤，有山茼蒿、金針菇、豆腐、大蔥、蒟蒻、洋蔥及小花麩等。

這盤是兩人份的黑毛和牛雪花肉，一共就六片但每一片都很大，攤開後可能就跟臉差不多大吧。

店家提供很棒的桌邊服務，會有專人幫煮，所以我們只要等吃就好，服務人員會使用豬油塊在鍋子上刷過再放入大蔥及和牛肉片，接著倒入壽喜燒醬汁。

將肉片沾蛋液後再送進口中真的超讚，整個更滑嫩了。

大蔥口感清甜。

這盤是我們另外單點的菜，有白菜、春菊（山茼蒿）及大蔥，每一份都是¥400，還附上了幾顆小花麩。

麵條推薦必點，加入壽喜燒煮後超好吃，看官網上特別寫著是使用名古屋一家營業了100多年的“Kishimen”麵條，是扁粗麵條，我們一開始點了兩份後來又再追加了一份，上圖為兩份的量。

麵條吸飽壽喜燒醬汁精華很夠味，麵條口感也很好，大人小孩都很喜歡。

後來我們又再追加單點一份黑毛和牛雪花肉。

最後兩大兩小結帳金額是¥17,050，換算台幣就是三千多不到四千元，既然都出國了就要好好享受美好的假期時光啦，玩得開心吃得滿足最重要。

（旅遊日期：2024/07）

日本上網一天只要89元

其他日本東京文章:

東京上野美食「花神楽パンダ焼き」，可愛花神樂熊貓燒，JR御徒町車站美食!

東京美食，淺草超人氣炸牛排「浅草牛かつ」，整整排了一個多小時才吃到，鄰近雷門淺草寺!

東京美食，JR新宿車站EATo LUPINE「拉麵鴨to蔥」，東京必吃拉麵排隊名店!

日本必買伴手禮 ❙ C³ Happy to Sweet You ❙ 精緻美味ベリーウィッチ 西武百貨池袋本店!

東京壽司吃到飽 ❙ 雛鮨 西銀座店 多達60種食材無限吃 高級寿司食べ放題!

東京人氣景點 ❙ 澀谷露天展望台 SHIBUYA SKY 360度眺望東京美景、夜景!

東京淺草飯店 ❙ THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA 鄰近淺草寺雷門、驚安殿堂唐吉軻德!

福しん 浅草ROX前店 ❙ 營業至凌晨兩點的定食、餃子、拉麵，鄰近淺草雷門，東京淺草美食!

新宿高野 TAKANO ❙ 東京旅遊必吃水果蛋糕，池袋西武百貨美食!

明治神宮 ❙ 原木大鳥居、酒樽牆，明治神宮交通，東京景點、東京超人氣神社!

川越冰川神社 ❙ 祈求良緣鯛魚籤、繪馬隧道、人形流，崎玉旅遊、東京近郊景點!

小江戶川越 ❙ 古色古香藏造老屋街道、鐘樓，川越老街美食，東京旅遊、東京近郊景點!

北海道かに將軍千葉店 ❙ 螃蟹料理專賣店，JR千葉站步行5分鐘，東京旅遊、千葉美食!

輕井澤白絲瀑布 ❙ 白雪皚皚白糸の滝，東京近郊旅遊，輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤聖保羅天主教堂、舊輕井澤銀座通，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 雲場池，輕井澤三大名所，賞紅葉、浪漫雪景，日本輕井澤景點!

東京旅遊 ❙ 輕井澤王子購物廣場、燒肉光州苑，輕井澤必逛OUTLET，輕井澤景點!

河口湖景點 ❙ 河口湖富士山全景纜車、天上山公園，眺望富士山全景，東京旅遊!

Fujiyama Terrace ❙ 富士山景觀自助餐廳，富士急高原樂園度假飯店buffet吃到飽!

河口湖景點 ❙ 忍野八海，富士山下絕美湧泉群，日本名水百選，東京旅遊!

富士山中湖住宿 ❙ SUN PLAZA HOTEL 富士山中湖，山中湖景、富士山景一次滿足!

看更多東京旅遊文章

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！