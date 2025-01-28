鹿稌咖啡 route café｜隱藏埔里巷弄中的老宅咖啡廳，超爆餡牽絲吐司吃了會上癮!

沒想到南投藏著這麼可愛的咖啡廳~在網路爆紅的這家【鹿稌咖啡 route café】，隱身於市場間的巷弄當中，老宅建築搭配挑高設計很有味道，每一個空間都很舒適自在，最重要的是價格都不會太貴，許多餐點只要銅板價就能吃，讓小資足也能享有慵懶的沉靜時光。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

鹿稌咖啡 route café 環境分享

▼【鹿稌咖啡 route café】位於南投縣埔里鎮同聲巷中，，隱身於當地活絡的市場周邊，由老宅改建保留了建築的原貌，開車可停放於附近的白線。

▼【鹿稌咖啡 route café】室內和戶外用餐區都別有風情，二層樓高樹木有著超愜意的戶外天井，讓人置身於綠意圍繞的藝術空間。而且從裝潢到餐點名稱，都充滿各種吉卜力與宮崎駿角色，宮崎駿的粉絲一定會很喜歡!

▼【鹿稌咖啡 route café】的吧台區是我最喜歡的地方，可以看到咖啡師療癒的沖咖啡畫面，整個空氣中瀰漫著迷人的咖啡香。

鹿稌咖啡 route café 菜單

鹿稌咖啡 route café 餐點介紹

酪梨牛番茄熱壓💰120元 火腿起司熱壓💰120元

▼起司控會愛爆的熱壓吐司系列，夾著滿滿的起司，趁熱吃還會有牽絲效果，酪梨牛番茄熱壓咬下去內餡滿超足，可以吃到蔬果天然的甜味；火腿起司熱壓這組合怎麼都好吃，酥脆的吐司口感讓人停不下來!

▼每一份還會貼心的附上優格碗，淋上香甜的蜂蜜，還有豐富的脆片口感好喜歡~

抹茶可可熱壓💰80元

▼只要銅板價的抹茶可可熱壓，抹醬抹得相當大方，用的是Nutella巧克力醬，每一口都可以吃到濃郁的甜香。

山獸神 檸檬塔💰120 元

▼這顆檸檬塔的水準很可以，塔皮和內餡比例剛剛好，塔殼酥脆度超讚，內餡帶有明顯的天然檸檬酸度，好吃到想再外帶回家!

荒野女巫💰120元

▼如同品名神秘的荒野女巫，以新鮮的黑莓、藍莓、草莓和檸檬新鮮現打，喝起來味道很濃郁，充滿酸酸甜甜的果香~

鹿稌鮮奶茶(熱)150元

▼超重本的鹿稌鮮奶茶，使用手採紅玉茶葉為基底，喝起來茶味渾厚迷人，頂頭還能喝到綿密的奶泡，是我喝過數一數二喜歡的鮮奶茶。

艾莉緹 椰子抹茶💰160元

▼擁有夢幻色澤的這杯艾莉緹，居然是超有創意的椰子+抹茶組合，使用若竹等級的小笠原抹茶，入口帶有抹茶的苦香及椰子的甜香，新鮮的搭配意外好合拍!

鹿稌咖啡 route café 用餐心得

真正厲害的店果然都藏在巷弄中!別有洞天的【鹿稌咖啡 route café】，無論是外觀或餐點表現都很不錯，無論是想獨自靜一靜或是和朋友聚會，都能在這裡找到專屬的自在時光~

鹿稌咖啡 route café 品牌資訊

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地址 : 南投縣埔里鎮同聲巷28號

電話：049-2901581

營業時間 : 9:30～21:30

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