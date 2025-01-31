在地銅板美食小吃，有麵有飯還有水餃，整家店最貴就是牛肉麵60元，裡面有一些滷味可以挑選，只有提供外帶沒有內用，來的都是老顧客跟學生居多，大推要點一碗35元的餛飩麵，不僅麵條帶有厚度吃起來會有飽足感，裡面還有五顆很扎實飽滿的餛飩。

目前僅有提供外帶

裡面有一鍋滷味可以自己進去夾，看起來有很多好料，挑選好之後再請店家切一切，本來不知道有這鍋，看到熟客進去夾滷味後才發現。

餛飩麵

這樣三碗新台幣110元有找，裡面的份量跟一般賣餛飩是一樣的沒有比較少，肉燥的量看起來也很多。

肥瘦各半的肉燥，跟一般的有點不太一樣，肥的部分口感甜甜的有點帶筋的嚼勁，但又不會太難咬，瘦肉的部分是很扎實的，但吃起來口感不會乾柴，裡面也可以吃得到一點點油蔥的香味......( 繼續閱讀文章 )

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