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你沒看錯，餛飩麵只要35元，每顆餛飩都是扎實飽滿

2025燈會攻略 台中美食 餛飩麵 台中小吃
2025-01-31 14:13:00 文字：果果愛Fruitlove
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老李小吃⟩台中太平勤益美食小吃店，你沒看錯，餛飩麵只要35元，每顆餛飩都是扎實飽滿 @果果愛Fruitlove

在地銅板美食小吃，有麵有飯還有水餃，整家店最貴就是牛肉麵60元，裡面有一些滷味可以挑選，只有提供外帶沒有內用，來的都是老顧客跟學生居多，大推要點一碗35元的餛飩麵，不僅麵條帶有厚度吃起來會有飽足感，裡面還有五顆很扎實飽滿的餛飩

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目前僅有提供外帶

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裡面有一鍋滷味可以自己進去夾，看起來有很多好料，挑選好之後再請店家切一切，本來不知道有這鍋，看到熟客進去夾滷味後才發現。

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餛飩麵

這樣三碗新台幣110元有找，裡面的份量跟一般賣餛飩是一樣的沒有比較少，肉燥的量看起來也很多

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肥瘦各半的肉燥，跟一般的有點不太一樣，肥的部分口感甜甜的有點帶筋的嚼勁，但又不會太難咬，瘦肉的部分是很扎實的，但吃起來口感不會乾柴，裡面也可以吃得到一點點油蔥的香味......( 繼續閱讀文章 )

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phone0423921100
place台中市太平區中山路一段372號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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