柒息地串燒居酒屋 三重店

今天來三重吃從大學吃到現在的串燒店「柒息地串燒居酒屋」(前身“柒串燒”) ，是台灣連鎖串燒居酒屋品牌，主打平價、高CP值的串燒料理，最特別是他們獨家研發的烤肉醬，而且最低一串只要19元！除了串燒外還吃得到許多私房菜，拉麵、燒酒蝦、烤肥腸等都是你最好的下酒菜～ 是你聚餐、宵夜最超值的選擇！

▼ 店外擺放著各式烤串料理，生肉、蔬菜都有分門別列擺放，挑完後再看看想吃什麼私房料理，與店員確認後就可以等待餐點上桌了。

柒息地串燒居酒屋菜單

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柒息地串燒

他們家的串燒都會先下鍋炸酥後再烤過一遍，如此步驟可以讓烤串外表更佳的酥脆，最後再刷上柒息地的獨門烤肉神醬，一串美味的烤串就可以上桌囉！

▼ 每次吃串燒我都必點烤豆皮、甜不辣、豆乾、蔥肉串等品項，尤其是柒息地的烤豆皮，那外酥內嫩的口感，一口咬下還有烤肉醬鹹甜醬香，保證你吃完還想再點一串！

▼ 米血糕烤完後是QQ的口感，可以撒上一些配料，每一口都是不同的好滋味～

▼ 他們的調味料有孜然、胡椒鹽、辣椒粉與麻辣花椒粉，麻辣花椒粉灑上去時，烤肉串馬上多了一股麻辣鍋的香氣，味道非常特別。除此之外，還有泡菜可以搭配一起享用，好吃又解膩。

正宗台越月亮蝦餅

月亮蝦餅是屬於薄脆型的，不過裡面依然能吃到一些蝦肉塊，沾一些甜梅醬味道還不錯，中規中矩。

生食級日本生蠔

生蠔一道共三顆，每一顆都非常飽滿而且鮮嫩多汁，擠一點檸檬味道更加清爽鮮甜。

烤香酥肥腸

烤肥腸是我近期吃到滿不錯的肥腸之一，外表非常酥脆，裡面不會過肥，而且不會有很重的腸味，越嚼越香！

柒息地拉麵

拉麵上加上起司片、海苔還有豬肉片，吃起來有非常濃郁的奶香味，飽足感十足！

火焰燒酒蝦

剛送上來時，服務員會再倒入一杯紹興酒並點火，瞬間酒香湧了上來，每一隻蝦都能吃到滿滿酒香！最適合冷冷的天用燒酒蝦和湯頭暖暖你的胃～

柒息地烤肉神醬

最後，如果你很喜歡柒息地烤肉串的調味，可以直接在店內購買他們推出的烤肉醬，讓你在家輕鬆變成烤串大師、實現烤串自由！

柒息地優惠資訊

1. 只要在thread發文或者IG、FB發布限時動態 (#柒息地串燒居酒屋 + 柒息地居酒屋相關照片) 即可獲得

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3. 加入LINE@ 立即獲得生食級的大大紅蝦

柒息地串燒居酒屋 商家資訊

營業時間: (週一至週日)18:00–01:30

聯絡方式: 0229717717

柒息地 Facebook: https://www.facebook.com/qixidi4/

柒息地 Instagram: @qixidi_4

柒息地 Line: line連結

地址: 新北市三重區自強路一段230號 (捷運三重國小站 走路約8分鐘)



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柒息地串燒居酒屋 蘆洲集賢店

營業時間: (週一至週日)18:00–01:30

聯絡方式: 0282866933

柒息地 Instagram: @qixidi__9

地址: 新北市蘆洲區集賢路216號



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官方簡介

食材的專業度:

柒息地連鎖串燒居酒屋品牌全省有10多家，擁有ISO22000跟Haccp兩大政府認證的工廠，嚴格把關，才會再出到門市販售。

專業且用心的柒息地烤肉醬:

柒息地這十年來不斷的精進，不斷研發調配，先用慢火熬煮4.5小時的底醬再與調配十多種配方的烤肉粉，再混在一起熬煮30分鐘所調配出的柒息地烤肉醬，為了就是要呈現出一串又一串的幸福美味的串燒。

柒息地也不斷的打造出一個屬於台灣人的棲息地（柒息地），讓不管是北漂南漂，一到下班下課的另一棲息地，一間專屬於台灣人串燒居酒屋（下班好去處、同學聚餐、同事聚餐、宵夜首選、生日聚餐、任何節日聚餐的棲息地（柒息地）