以及菜單餐廳地址：台北市松山區敦化北路120巷20號

電話號碼：+886 2 2546 5186

營業時間：

週一至週日

早上1100 - 下午1400

下午1700 - 晚上2100

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4.5🌟

飲食美味：4.5🌟

再次拜訪：會（已經再訪好幾次了，是有多愛，呵呵）

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運松山新店線 / 文湖線南京復興站7號出口步行大約5-7分鐘

姊姊跟女兒來台北旅遊一星期，加上要跟久未見面的一對夫妻朋友以及他們的小朋友一起晚餐。搜尋了六家餐廳供大家選擇參考，可是都訂不到位子，只好在網上繼續搜尋有沒有其他大人小孩都適合吃的中餐料理。無意中就讀到一篇文章推薦廚房客家美食，雖然沒有吃過這一家的食物，但是沒有辦法也沒有其他選擇了。而且很幸運地在週六晚上還可以很容易的預約到晚餐時段的位子。沒跟朋友見面前，還跟他們說，如果不好吃別怪我，呵呵！哪知道，吃後，大家都愛上了廚房的料理，讚不絕口，還說除了好吃，價位也很平民化，值得推薦，也會帶家人們來吃

公主本身是客家人，客家人是勤儉勤奮樸實無華的，但是馬來西亞的客家食物跟台灣的有一些不一樣。馬來西亞人都會吃一些釀豆腐秋葵紅辣椒苦瓜以及茄子、算盤子、菜板、糯米糍裹花生粉糖粉、梅菜扣肉以及擂咸茶等等的客家料理。有機會來到馬來西亞的台灣朋友們，公主都非常歡迎你們來到公主的家鄉試一試吃吃這些好吃的客家美食。好啦，講完了馬來西亞的客家料理，就直接進入今天的主題廚房客家美食。

廚房客家美食在敦化北路120巷，店面有1樓以及地下室的用餐空間，用餐環境不算擁擠，但公主個人是比較喜歡位子在一樓，感覺地下室空氣比較不流通。來的這一天如果不訂位真的是吃不到，而不然就必需候位。雖然只有四大兩小，可是點了一桌子的菜。所有點的菜都非常好吃，色香味俱全，每一道都有它的特色，用料醬料的用量以及炒得很均衡入味，點餐完不久菜就很快地上桌，所有的點餐完全沒有踩雷，尤其京都排骨好好吃，大大的推薦，最後還加點多一份，因為小朋友們太愛這一道菜了，真心推薦這家餐廳給大家。而且價格也算很平價以及食物真的是棒棒棒，是家庭以及朋友聚餐的好去處。

如果有一桌10個人以上的話，公主很推薦旗魚芋頭米粉以及客家封肉，因為這兩道菜的份量比較大，對於四大兩小的我們來說吃了這兩道菜就不需要再點其他的菜吃了。

這次點的都是小份的餐點，可是菜上桌了之後卻覺得份量都給得很十足大份。開始的時候還以為吃不完，哪知道邊聊天邊吃，最後點的九道菜，全部都吃完。而且在姊姊離開台北前又再去吃一次女兒喜歡吃的京都排骨。之後有朋友來台北旅遊要吃中餐的話，都必定會推薦廚房客家美食給朋友們，去吃過的朋友們都說好吃。

下面就來跟大家分享點了的佳餚：

餐館的外觀以及菜單

週一至週五也有供應午餐的經濟客飯

紹興醉雞

客家小炒

鳳梨蝦球

乾扁四季豆

京都排骨（點了兩份）

肉絲炒水蓮

薑絲蛤蠣湯

麻婆豆腐

第二次到訪的時候有點了梅乾扣肉，可是沒有拍到照片，這道料理也非常好吃，梅乾很乾香甜搭配上肥瘦均衡的扣肉，如果扣肉太過瘦的話，肉質就比較柴就會有硬度，可是廚房用的扣肉肥瘦剛好，不會過於油膩，大人小孩都喜歡，非常好下飯。

以上就是公主非常推薦給大家的一家客家美食餐館，希望大家會喜歡，有機會還沒試過他們家的料理的朋友們，不妨趁佳節或者是家庭朋友聚餐的時候，來試一試。大力推薦。



謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟