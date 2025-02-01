上班中的下午茶，追劇時的小零嘴必推耘初茶食的蹦穀物薏米花

耘初茶食

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耘初茶食，採用高壓熟煮即刻降溫，製作零熱量穀物飲，100%台灣原料，散發純淨香氣，特別是蹦穀物薏米花，三包只要NT $399！

香醇原味

原味的薏米花，口感輕盈鬆脆，帶有淡淡自然堅果鹹香，越咀嚼越透著甜香，讓人感受到純粹的穀物風味。

鹹香海苔

海苔口味的薏米花入口脆爽，每一口都能感受到海苔的清爽鹹鮮，與薏米的清香，鹹香平衡讓人一口接一口停不了嘴。

虎斑黑糖

甜而不膩帶有濃郁的黑糖口味，與薏仁的清脆交相融合，使每一口都充滿了溫暖的甜香與酥脆的嚼勁。

耘初茶食推出三種的蹦穀物薏米花，用簡單純粹的方式，讓薏米花更健康且多元，誠如品牌想表達的用簡單慢活生活態度，感受真實土地與愛的滋味。

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