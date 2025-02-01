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> 美食 > 台南市安平區【團購美食】耘初茶食超健康的零食，蹦穀物薏米花，經典原味、清爽海苔、濃郁黑糖，停不下嘴的零食，吃素必備的零嘴！【宅配美食】

台南市安平區【團購美食】耘初茶食超健康的零食，蹦穀物薏米花，經典原味、清爽海苔、濃郁黑糖，停不下嘴的零食，吃素必備的零嘴！【宅配美食】

2025燈會攻略 團購美食 耘初茶食 健康零食 more
2025-02-01 12:37:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

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上班中的下午茶，追劇時的小零嘴必推耘初茶食的蹦穀物薏米花

耘初茶食

電話：06-2985141

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台南市安平區【團購美食】耘初茶食超健康的零食，蹦穀物薏米花，經典原味、清爽海苔、濃郁黑糖，停不下嘴的零食，吃素必備的零嘴！【宅配美食】

耘初茶食，採用高壓熟煮即刻降溫，製作零熱量穀物飲，100%台灣原料，散發純淨香氣，特別是蹦穀物薏米花，三包只要NT $399！

台南市安平區【團購美食】耘初茶食超健康的零食，蹦穀物薏米花，經典原味、清爽海苔、濃郁黑糖，停不下嘴的零食，吃素必備的零嘴！【宅配美食】

香醇原味

台南市安平區【團購美食】耘初茶食超健康的零食，蹦穀物薏米花，經典原味、清爽海苔、濃郁黑糖，停不下嘴的零食，吃素必備的零嘴！【宅配美食】

原味的薏米花，口感輕盈鬆脆，帶有淡淡自然堅果鹹香，越咀嚼越透著甜香，讓人感受到純粹的穀物風味。

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鹹香海苔

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海苔口味的薏米花入口脆爽，每一口都能感受到海苔的清爽鹹鮮，與薏米的清香，鹹香平衡讓人一口接一口停不了嘴。

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虎斑黑糖

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甜而不膩帶有濃郁的黑糖口味，與薏仁的清脆交相融合，使每一口都充滿了溫暖的甜香與酥脆的嚼勁。

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耘初茶食推出三種的蹦穀物薏米花，用簡單純粹的方式，讓薏米花更健康且多元，誠如品牌想表達的用簡單慢活生活態度，感受真實土地與愛的滋味。

健康不用高單價，超高CP值的零食推薦：https://www.ta3goods.com/onsale/3P399T/25636

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耘初茶食

電話：06-2985141

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官網：https://www.ta3goods.com/

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phone06-2985141
place台南市安平區育平九街246巷25號
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美味度
4.50
服務品質
4.17
裝潢氣氛
3.50
CP值
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