前言

近年吵吵鬧鬧的「三接天然氣接收站」，它的建造可能導致「大潭藻礁」消逝的新聞滿天飛 ~

讓大漠知道了「藻礁」的存在，於是打算親自去看看「藻礁」真面目，因為以後可能就看沒有機會看見了，在「全球暖化」及「人為汙染」下，都有可能讓「藻礁」生態一夕崩毀 😱

在 google 地圖上，是搜尋不到「大潭藻礁」的，但可以搜尋「觀新藻礁」，而「觀新藻礁」其實就在「大潭藻礁」南方，大約只隔了一座「海堤」 ~

「觀新藻礁」目前已被政府規劃為「藻礁生態系野生動物保護區」，並採取分級管制，一共三個級別。

「核心區」不開放民眾進入。

「緩衝區」每日開放 200 位名額申請進入。

「永續利用區」則是開放民眾「自由進出」，但有時間限制 (上午 7 點到下午 5 點)。

大漠這次旅程就是前往「永續利用區」尋找「藻礁」，既然政府讓大家自由出入，也請大家要ㄧ起「遵守規定」，請勿踩踏「礁石」與「藻類」，愛護台灣資源囉 😇

一、堤岸觀景棧道

在前往「藻礁生態系野生動物保護區」的路上，大漠都沒有看到任何「路牌」引導方向，可能是因為「保護區」不太希望有太多人進入的關係吧 😕

不過跟著「導航」走，看到了「桃園觀音保生社區濱海生態教育園區」，表示你沒有走錯，就大膽的進路小巷子吧 😁

直通到底後，會看見一塊「空地」，似乎是給遊客停車的，因為大漠去的時候，已經停了幾台車了，所以就給他停下去吧 ~

在附近認真找一下「路標」，上頭會指引你抵達「藻礁生態區」~

「入口處」有一個「看板」介紹著「藻礁保護區」地理位置 ~

可以看出「大潭」就在「觀新」的北方，只隔了一座「海堤」~

下一個「看板」則是介紹著「藻礁園區」的「範圍」及「路線」 ~

桃園海邊的風也很大，所以這裡也設立不少「風力發電機」 ~

在「堤岸觀景棧道」的左側，是一片「紅樹林」~

所以這邊也可以看到，有關「水筆仔」的介紹 ~

一旁平靜的「新屋溪」，倒映著「藍天白雲」及「紅樹林」，非常的漂亮 😍

回頭看看剛剛走過的路，一樣也可以看見「漂亮的倒影」 ~

不久前有一架飛機「劃破天際」😊

進入前「觀海生態步道」，大漠再次回頭觀看美麗的風景 😁

二、觀海生態步道

「新屋溪」河口生態豐富，有機會看見「夜鷺」、「蒼鷺」、「大白鷺」等鳥類，還有「招潮蟹」、「彈塗魚」~

但是大漠當天，甚麼都沒有看到 😅

來到了「風車」的腳下 ~

「風車」上頭很漂亮，但下面卻是「雜草叢生」 😆

海邊經常可以看到的「鳳梨」 😂

開玩笑的啦 ~ 這是「林投」絕對不是「鳳梨」😁

離開了「紅樹林」區域，再來要進入「防風林」區域 ~

「防風林」植物種類多到不行，足足有 24 種呢 ❗❗

「防風林」的功能是減緩「風沙侵蝕」和「土壤流失」，可以保護了沿海的生態 ~

「藻礁」與「珊瑚礁」最主要的區別，就是一個是「植物」造礁，一個是「動物」造礁 ~

「動物」因為有「骨骼」，所以形成「礁」速度比較快 ~

而「藻礁」有有，所以需要「更長的時間」才能形成，條件非常的嚴苛，因此更加珍貴❗❗

即將要穿越過「防風林」了~

有種「重見天日」的感覺 😆

終於看見「海」了 ~

這表示大漠離「藻礁」，越來越近囉 😃

三、藻礁景觀區

(一)、防風林景觀區

穿越了「樹林」後，來到一個「風景秀麗」的海邊，有如來到「桃花源」一樣的感覺 ~

海灘上放有「大粽子 (消波塊)」，還有層層疊疊的「石頭」，都是為了減少「海浪」對「海岸」的侵蝕 ~

大漠打算先在「防風林」的高處，欣賞一下這片「海岸」~

晚點再下去「沙灘」中，尋找「藻礁」~

這時覺得就算沒有看見「藻礁」，來這趟也非常值得 ~

「防風林」那頭的「風車」，也有不錯的景色 ~

「海堤」那邊就是「大潭工業區」、「大潭發電廠」以及「三接天然氣接收站」的位置，真的離「藻礁」非常近 😖

希望那座「海堤」，真的可以保護到「觀新藻礁」~

走到底會抵達「新屋溪口」的「沙嘴」~

天然的「太陽眼鏡」，讓人可以直視「太陽」 😁

地上開得漂亮的「馬鞍藤」~

看上去它超級開心的，享受著「日光浴」啊 😆

繼續來欣賞風景 ~

再來一張 📷

一小戳「蘆葦」 ，給他拍得像一片「蘆葦」😆

卡在「石縫」中的「漂流木」😂

不知名植物 😅

「風車」在「陽光」的照射下，都變成了「金色的」，看起來比白色更好看 😆

不知道待會，有沒有機會看見「火燒雲」 ❓

神奇的「七彩雲」~

一整顆的「漂流木」~

「粗糙的紋路」看上去很像「龍鱗」 😆

這裡有「藍天」、「白雲」、「沙灘」，但沒有「比基尼」😅

感覺真的很像在拍「月亮」😆

「層次分明」的「雲朵」~

海上有一道「曙光」~

這時突然發現，現在似乎正在「漲潮」❗❗

該趕緊下去「沙灘」尋找「藻礁」了 😖

(二)、「沙灘」與「藻礁」

穿越了層層疊疊的「石頭」，來到了一望無際的「沙灘」上 ~

很快地就發現了「藻礁」，歡呼 ~ 🎉

一開始大漠遠遠的看，還以為是「一般的石頭」呢 😅

這裡的「藻礁」都是一整片的，所以要小心一點，不要採到它們了 😇

「藻礁」上好多「小孔洞」，可以提供各種「螺類」及「招潮蟹」，在上頭「附著」及「躲藏」，照護了許多的「海洋生物」😇

因此「藻礁」也被稱為「海洋生物的育嬰房」👍

另一頭的「沙灘」上，也有不少的「藻礁」~

遠方的「觀塘工業專用港」的「海堤」建造得如此長，就是為了減少對「藻礁生態」的衝擊 ~

但「海堤」效果如何，就不得而知了，應該是要等到「三接天然氣接收站」建造完工，並啟用後才會見真章了。

(三)、「沙灘」與「夕陽」

此時「太陽」即將西落 ~

「天空」也漸漸的被染上「橙色」 ~

灰矇矇的「雲朵」，也慢慢地換上了「金色的衣裳」 ~

這優美的景色，讓「按快門的手」停步下來 😆

這時「海巡兵」的「職業病」突然上身，很想跟遠方「海灘」上的「情侶」說 :

已經在漲潮啦❗❗

趕緊回來，等下可能回不來啦 ❗❗

但是「風大」加上「距離遠」，他們因該是聽不見 😖

只能看著他們越走越遠 😑

大漠只好在遠方默默地觀察他們，看看有沒有往回走的跡象 😇

四、回家

「海水」已經從「沙灘」的「低窪處」慢慢地滲出來了 ~

避免危險，大漠就先離開「沙灘」到「海岸高處」 ~

(一)、防風林景觀區

這時已經看到那對「情侶」，已經往回走啦 ~

可以認真的欣賞「夕陽海景」了 ~

開心 😊

「風車」也從「金色」變成了「淡橙色」不在刺眼 😆

發現一台「小小的飛機」 ~

在拍個幾張美照，就來回來家啦 ~

喀擦 📷📷📷

回家嚕 ~

(二)、觀海生態步道

在「觀海生態步道」上，更靠近「粉嫩」的「風車」~

天空上的雲彩，也很「粉嫩」😆

真是越「夜」越「美麗」 😄

(三)、堤岸觀景棧道

傍晚的「新屋溪」少了「強烈的陽光」，讓水中的「倒影」更加的清晰 ~

GO ~ GO ~

文章開頭，說到的「路標」~

看起來「不太像入口」的「入口」😅

(四)、停車空間 (沒有停車場)

沒想到「停車處」的景色，也不輸「黃金海岸」👍

「太陽公公」掰掰囉 ~

地圖

旅遊 & 住宿資訊

(一)、快速尋找，附近住宿資訊

(二)、快速尋找，旅遊行程

精選美景 - 周邊商品 (提供客製化服務)

大漠有精選幾張美景，將他製作成周邊商品，如 : 藍芽喇叭、拼圖、鑰匙圈、筆記本、滑鼠、滑鼠墊、鍵盤...等商品。

商品類別涉及了 電子產品、居家用品、杯子餐廚、服飾、旅行用品、辦公用品...等。

有興趣的人可以到 看看喔~

我的 優惠碼 K0999975 ，可享受 KUSDOM 全場 9 折優惠 。

精選授權圖片

如果您喜歡大漠國渡「攝影照片」的話，可以在 大漠國渡 Shutterstock 的作品集中購買喔 ~

如果您喜歡我的內容，可以這樣贊助大漠國渡 (支持創作)

如果您喜歡我的內容，可以透過以下方式贊助大漠國渡，支持創作

Paypal : 小額贊助 (可刷信用卡)

悠游付 (EasyWallet APP) : 小額贊助 (可透過銀行、其他支付業者 APP 掃碼進行轉帳)