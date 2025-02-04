中社觀光花市每年1-3月都有鬱金香花季

大年初五臨時變更行程來賞花，遊客很多很熱鬧

停車場幾乎都滿了，第一次停到最裡面的泥土地

（賞花日期：2025/02/02）

▲烤肉區

▲烤肉全票440、半票275元

烤肉就送賞花，不用再花錢買花海門票

不確定上面烤肉的價格是否為春節售價

詳情請上FB瀏覽或詢問

▲花海全票150、半票75元

▲來這麼多次都是單純賞花，沒烤過肉

▲花海也有洗手間，就在中社花市那四個大字後面

▲盛開的鬱金香，花瓣都打開了！

彌補上次在花卉試驗中心沒看到的小小失望

▲陽光下的鳶尾花

▲美爆！

▲每年讓人期待的畫面

▲混色種植很耀眼

▲此時已烏雲密布，還沒賞花完就變天了！

▲百合現在也很美

▲葉牡丹看起來好可口哈哈哈

▲向日葵目前只開一點點

▲今年最讓我喜歡的除了鬱金香就是這片麥桿菊了！

▲真的很像假花

▲在波斯菊花海附近還有向日葵，這邊開很多

▲波斯菊花況很好，雪白一片好像下雪

▲彩色海芋

▲炮仗花好像才正要盛開

花卉盆栽及園藝周邊商品花市也有賣

這次原本想買百合花，但車上東西已經太多無處安放

不然年節買些花卉，除了應景，看著心情也會很好！

【中社觀光花市】

地址：台中市后里區三豐路五段333號

電話：04-25576926

營業時間：08:00-18:00僅供參考

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