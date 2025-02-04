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【台中市后里區】2025中社觀光花市鬱金香花季1-3月｜四季花海｜有免費停車場

2025燈會攻略
2025-02-04 12:48:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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中社觀光花市每年1-3月都有鬱金香花季

大年初五臨時變更行程來賞花，遊客很多很熱鬧

停車場幾乎都滿了，第一次停到最裡面的泥土地

 

（賞花日期：2025/02/02）

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▲烤肉區

 

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▲烤肉全票440、半票275元

烤肉就送賞花，不用再花錢買花海門票

不確定上面烤肉的價格是否為春節售價

詳情請上FB瀏覽或詢問

 

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▲花海全票150、半票75元

 

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▲來這麼多次都是單純賞花，沒烤過肉

 

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▲花海也有洗手間，就在中社花市那四個大字後面

 

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▲盛開的鬱金香，花瓣都打開了！

彌補上次在花卉試驗中心沒看到的小小失望

 

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▲陽光下的鳶尾花

 

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▲美爆！

 

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▲每年讓人期待的畫面

 

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▲混色種植很耀眼

 

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▲此時已烏雲密布，還沒賞花完就變天了！

 

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▲百合現在也很美

 

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▲葉牡丹看起來好可口哈哈哈

 

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▲向日葵目前只開一點點

 

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▲今年最讓我喜歡的除了鬱金香就是這片麥桿菊了！

 

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▲真的很像假花

 

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▲在波斯菊花海附近還有向日葵，這邊開很多

 

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▲波斯菊花況很好，雪白一片好像下雪

 

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▲彩色海芋

 

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▲炮仗花好像才正要盛開

 

花卉盆栽及園藝周邊商品花市也有賣

這次原本想買百合花，但車上東西已經太多無處安放

不然年節買些花卉，除了應景，看著心情也會很好！

 

【中社觀光花市】

地址：台中市后里區三豐路五段333號

電話：04-25576926

營業時間：08:00-18:00僅供參考

官網

FB

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