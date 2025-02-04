中社觀光花市每年1-3月都有鬱金香花季
大年初五臨時變更行程來賞花，遊客很多很熱鬧
停車場幾乎都滿了，第一次停到最裡面的泥土地
（賞花日期：2025/02/02）
▲烤肉區
▲烤肉全票440、半票275元
烤肉就送賞花，不用再花錢買花海門票
不確定上面烤肉的價格是否為春節售價
詳情請上FB瀏覽或詢問
▲花海全票150、半票75元
▲來這麼多次都是單純賞花，沒烤過肉
▲花海也有洗手間，就在中社花市那四個大字後面
▲盛開的鬱金香，花瓣都打開了！
彌補上次在花卉試驗中心沒看到的小小失望
▲陽光下的鳶尾花
▲美爆！
▲每年讓人期待的畫面
▲混色種植很耀眼
▲此時已烏雲密布，還沒賞花完就變天了！
▲百合現在也很美
▲葉牡丹看起來好可口哈哈哈
▲向日葵目前只開一點點
▲今年最讓我喜歡的除了鬱金香就是這片麥桿菊了！
▲真的很像假花
▲在波斯菊花海附近還有向日葵，這邊開很多
▲波斯菊花況很好，雪白一片好像下雪
▲彩色海芋
▲炮仗花好像才正要盛開
花卉盆栽及園藝周邊商品花市也有賣
這次原本想買百合花，但車上東西已經太多無處安放
不然年節買些花卉，除了應景，看著心情也會很好！
【中社觀光花市】
地址：台中市后里區三豐路五段333號
電話：04-25576926
營業時間：08:00-18:00僅供參考