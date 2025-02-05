冬季吃湯圓來承記米苔目（承記米粉湯）-第二市場美食

冬至吃湯圓該去哪裡？推薦你一家隱藏在台中第二市場的人氣小吃——承記米苔目（承記米粉湯）！這家店生意超好，幾乎每次去都得排隊，主打肉羹湯、肉圓湯，夏天還有涼爽的冰品可以享用唷！

承記米苔目就藏身在台中第二市場內，但這裡就像個迷宮，讓人容易迷路！別擔心，只要找到市場裡的廟，你就找到承記米苔目了，它的位置就在廟的斜對面，對面則是知名的阿月壽司。

座位區的部份，攤位前方設有類似吧台區的概念，其餘座位則是集中在店內。

店內的工作人員忙得不可開交，看起來像是一家人一起經營的。這裡不只有米苔目，還有麵、米粉、肉羹湯，特別的是肉圓湯，其實就是鹹湯圓啦！

店家的肉羹湯感覺就很厲害，如果想吃米粉或麵，還可以選擇乾的版本，搭配一碗熱呼呼的肉羹湯更對味。

真的不是誇張，這家店的客人超多，排隊的時候別忘了同時找位子，否則等你買完餐可能會發現沒地方坐哦！

內用座位是長椅設計，大家得一起併桌用餐。桌上備有筷子和調味料，店家的辣椒醬看起來還不錯呢。

承記米苔目 菜單

店內沒有紙本菜單，想點餐就直接看攤位上方的招牌，所有品項和價格一目了然。此外，他們還有賣生鮮的鮮肉湯圓，一盒10顆只要130元，很多老饕都特地來買回家！

肉圓湯 60元

這道肉圓湯，其實就是鹹湯圓，一碗裡面有四顆湯圓，搭配茼蒿和芹菜提味。如果不愛芹菜的話，記得點餐時先告知店家哦！

湯圓的大小適中，咬下去滿滿肉餡，還帶點肉汁，外皮則是Q彈柔軟，真的超級好吃！冷冷的天氣來上一碗，整個人都暖起來了！

肉羹米粉 55元

這碗肉羹湯頭濃淡適中，喝起來順口又不會過膩，裡頭還有大白菜、豆芽菜、蘿蔔絲、木耳絲等豐富配料，料多實在。

使用的是細米粉，份量給得很足，肉羹的口感紮實又多汁，一碗吃下去保證超有飽足感。

乾麵

如果想換換口味，這裡也有乾麵和乾米粉可選，乾麵是以黃麵搭配香噴噴的肉燥。

淋上一點店家特製辣椒醬，味道更有層次，麵條口感偏軟Q，許多老顧客都會點乾麵或乾米粉，再搭配一碗肉圓湯，也可以嘗試這樣搭配吃！

店家資訊

店名：承記米苔目

地址：台中市中區三民路二段87號台中第二市場內112攤位

營業時間：07:30-14:00（星期一休息）

電話：04-2223-6099

延伸連結： 就在承記米苔目斜對面的 ➜ 阿月壽司 第二市場的好喝飲料在這 ➜ 蜜藏地瓜 銅板早餐在這裡 ➜ 阿嬤a相思麵店 我很愛的麻醬麵在這 ➜ 立偉麵食