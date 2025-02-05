

邑鐵板燒 是在台中火車站/大魯閣新時代附近的一家30年台中鐵板燒老店，偌大招牌相當顯眼，在台中鐵板燒裡是相當受老顧客歡迎的一家，邑鐵板燒 GOOGLE評價多達1163則有4.5高分，跟坊間平價鐵板燒相比更有精緻台中老味道，憑著老店師傅30年的精湛技術，而且食材講究多以當天市場新鮮進貨，調味更是相當優秀。不管是要約會還是假日家庭出門用餐都很適合，是吃過會相當喜歡的鐵板燒老店。

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【邑鐵板燒│店面位置】



邑鐵板燒 是在台中火車站旁大智路的鐵板燒老店，紅色招牌很好認，也是這條路上少有的鐵板燒專賣店。最早是民國77年阿順老闆在龍心百貨開了第一家「紅亞鐵板燒」直到民國82年開設第三家「邑鐵板燒」在第一廣場，這之後三十年間搬家了兩次最後落腳於現址。一家非連鎖鐵板燒店要能這樣獨力經營30年相當不簡單，連店內師傅也一路走來累積炒了30年的鐵板料理功力。邑鐵板燒 店內沒有做那種現代感的翻新設計，







而是保留了舊時代的格局與裝潢，我還蠻喜歡這種懷舊感的，保留了幾分老台中的味道。店內有前後兩大張鐵板桌跟吧台座位，想不到連平日午餐都這麼受歡迎，這天來用餐人還不少。



邑鐵板燒 對食材也很講究，海鮮堅持都要當天從建國市場到店，雞肉還是嚴選溫體雞肉，即便受歡迎的牛豬肉也都是都有用心挑選，像我這天才吃基本款菲力就吃得出在選用跟處理牛肉是相當用心的，也沒有先醃製或使用重組肉，從食材就吃得出來跟坊間諸多平價鐵板燒的區別。

【邑鐵板燒│菜單價格】



邑鐵板燒 最便宜單人「B餐豬肉+香煎魚套餐」250元起，有附上白飯、濃湯、兩道炒青菜跟甜點，還有飲料喝到飽。最豪華的是「雙人特餐」，980元吃得到六道主餐超爽！也有提供多種肉品海鮮額外單點，吃得飽也吃得巧。平日低消是200元，假日是250元。

【邑鐵板燒│海陸特餐530】



這份是單人海陸特餐，內容是「菲力牛/羊肉」2選1，另外會有「魚排+鮮蝦+花枝」。當然也有兩道炒青菜跟濃湯，單人吃完滿足感相當夠。



首先是「炒高麗菜/炒豆芽」，邑鐵板燒炒菜的方式有點不同是青菜開始加熱後，就會先上鍋蓋燜熟，這樣處理有個好處是能讓菜熟得更透軟，然後約莫兩分鐘就會掀蓋下辣椒、蒜、鹽跟奶油翻炒，吃起來跟一般平價鐵板燒不同的就是高麗菜口感整個是相當嫩透的，



完全不會有那種生硬的菜味或口感，而且奶油味重又不會過鹹，真的是蠻喜歡的。如果兩種青菜有不吃的，也可以換成空心菜喔。



炒豆芽同樣也不會用很重口味的黑胡椒醬汁去炒，鹹度適中，炒到脆度適口偏軟，對我愛吃豆芽菜的人來說還真的是好吃的。



「主廚濃湯」是玉米濃湯，不過是店家是以高級西餐廳作法，把麵粉炒過再煮濃湯，會讓湯更有濃醇香氣跟口感。喝起來的勾芡濃度適中，裡面料還不少。



「菲力牛」份量有5.7盎司，是邑鐵板燒肉品中非常划算的選擇，好吃又夠份量。上鐵板可以看得到修過的原肉，油脂不多，快速兩面煎到金黃焦炙，分切後在鐵板上快速翻炒，調味上不過重，最後店家都會再淋上一個特別醬汁很香，牛肉切得有點厚度，



但吃起來嫩香又有肉汁，師傅的炒功把菲力牛的熟度掌握得很剛好，5.7盎司的份量吃肉不用夾得小心翼翼深怕太快吃完，爽爽夾來吃就對了。





「香煎魚排+鮮蝦」，魚排用的是大比目魚，魚肉細滑，只有微微裹上點粉煎到兩面金黃，魚皮帶有油脂，蠻好吃的。鮮蝦則是貼心事先去殼，但蝦肉又沒有煎得太乾，吃得到蝦味香氣與Q彈肉質。



「香煎花枝」是讓我蠻意外的一道，花枝都是邑鐵板燒從市場採買整尾回來自己去膜處理，快炒洋蔥、蔥花，花枝熟度拿捏到位，





片切帶點厚度的口感，吃起來嫩Q嫩Q的，吃得出來是相當新鮮的花枝口感，調味也沒有過重。





最後是「煎香蕉」跟「煎芋餅」(擇一)，煎香蕉香绵好吃，外層有點煎過的焦炙脆感。煎芋餅也是自家用新鮮芋頭特別調製成芋餅，吃起來有淡淡芋頭香與甜味，真的是很老派的鐵板燒甜點，也只有來這種老店才吃得到。



差點忘記說，這邊有提供冰冬瓜茶無限暢飲，自助到飲料機裝。

【邑鐵板燒│A5黑毛牛排】



是邑鐵板燒店裡最好的牛肉，也是精選穀料飼養的下後腰脊翼板肉，A5我猜應該是對肉質的形容嗎？





嫩煎過後牛排同樣也只佐以簡單鹽跟奶油調味，入口是輕輕咀嚼就化開的肉質，沒有和牛油膩感，但肉質嫩度與香氣都相當出色。



邑鐵板燒的蒜片也是自家切片炸的，特別酥香好吃，我朋友吃到都想問店家能不能額外單點蒜片來配。

【邑鐵板燒│鐵板豆腐/鐵板鮮蚵】



單點的鐵板豆腐很好吃，豆腐用的是傳統板豆腐，切得大塊，也是要煎到表層金黃焦香，佐搭的調料口味蠻好的。



「鐵板鮮蚵」也是市場進貨的肥美鮮蚵，直接上鐵板煎到金黃，蔥蒜爆炒加上醬汁調味，醬汁沒有下很重到都看不太到鮮蚵在哪裡，每顆都還吃得到鮮蚵肥美鮮味，也不會很重鹹。

【邑鐵板燒│荷包蛋】



這個可以說是鐵板燒裡面我好愛點的一道，雖然在家自己也可以做，但鐵板燒煎的就蠻好吃的。可以說是醬油煎蛋，有點半熟的蛋黃，蛋白還是帶點油嫩感，甜鹹醬汁味佐搭好下飯，蛋黃我喜歡先戳破拌著白飯吃。

【邑鐵板燒│其他推薦】



來吃的時候其實店裡也有不少人點A餐(牛肉)或B餐(豬肉)，隨手拍了下A餐鐵板牛肉，肉看起來也是新鮮好吃，加上自家特調的黑胡椒醬調味看起來也很好吃的樣子。同樣也有附上兩道青菜、濃湯跟飲料。

【邑鐵板燒│用餐心得】



邑鐵板燒 不虧是一開三十年的老店，保留了鐵板燒老味道的傳統，使用的食材品質也有相當堅持，所以至今依舊有不少死忠老顧客，想吃高級鐵板燒又不想太傷荷包的話，推薦可以來邑鐵板燒吃看。



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◎介紹店鋪：[邑鐵板燒│台中東區]

◎地址： 台中市東區大智路63號

◎電話：04-22216462

◎營業時間：11:30Am-02:30Pm+05:00Pm-09:00Pm

◎消費提醒：週六日營業時間→11:30Am-09:00Pm

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