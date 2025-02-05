為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈…

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

2025燈會攻略 2025台北燈節 台北燈節 福蛇豆豆 more
2025-02-05 20:34:00 文字：跟著Judy愛就GO !
share
跟著Judy愛就GO !

跟著Judy愛就GO !

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

「2025台北燈節」將在台北西門全面開展

今年2025台北燈節的主題「蛇來運轉」以臺北西區為核心，結合多元商圈、美食、歷史文化與宮廟特色，讓大家在逛街賞燈之餘，同時感受傳統與現代的交融，結合科技與藝術，呈現出充滿希望與祝福的視覺效果，毗鄰主燈區的西門町商圈在年節期間亦熱鬧非凡交相輝映，點亮整個臺北西區，一起打造不打烊的年味氛圍！這個新年就讓我們一起走春賞燈，迎接滿滿的好運吧！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

年度主燈「福蛇豆豆

以蛇年為靈感，為大家送出福氣希望多更多

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北燈節 賞燈路線一 : 主燈「福蛇豆豆

主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂廣場顛覆對蛇的傳統印象，充滿創意與巧思，巧妙融合西門町傳統與潮流文化，以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍。此外，主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，也象徵新年到來與財運興旺，而設置於深具歷史意義的中山堂廣場，完美呈現臺北歷史文化與創新潮流的結合。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

翹首以盼 : 以編織藝術打造的多彩祥蛇

透過仿生的優雅姿態，構成入口拱門廊道，穿越吉祥彩蛇廊道，送舊迎新

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

喜臨門 : 以元宵節張燈結綵的設計概念

此次燈節以豐富文化內涵與創意設計，每日17時至22時亮，燈打造一場絢爛燈光盛宴

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

再走過來就是鄰近捷運西門5號出口

 德立莊酒店 西門館

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

門口也環繞歡著藍色燈串裝置

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

飯店一樓是知名的 打狗覇 餐廳

從外面看進去，便能看見整排的落地透明窗閃爍著美麗

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

2025台北燈節 賞燈路線推薦二

再走到 中華路上 西門鬧區十字路口

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

一群觀光客也正趕上2025台北燈節

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

左邊是 台北留聲機 花燈區

外形呼應台北陽明山上的海芋，結合傳統留聲機設計，五彩斑斕的色彩搭配LED燈光展現，佇立城市街頭，進入空間內，猶如踏入另一個音樂宇宙，充滿魔力聲音設計，以聽覺傳遞出台北燈節特殊的一面。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北熊讚 : 以臺北吉祥物「熊讚」為主題

融合多種吉祥喜慶的圖形，展示城市友善好客的意象

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

快來與 台北吉祥物熊讚 一起拍照吧!

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

城隍昇福平安橋 : 供台北燈節遊客祈福

臺灣省城隍廟城隍廟主祀 “昇福明靈王城隍尊神”，特結合民俗信仰祈福概念設置平安橋，祝福登橋祈福者皆能晉爵高昇、平安有福，渡厄消災、諸事吉祥。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

城隍燈海隧道 : 結合中華路燈區璀璨光耀臺北

武昌街一段設置「龍舞春風暖花開幸福來」、「如登春臺鴻福齊天」、「錦鯉報喜魚躍龍騰」三大主題燈海區。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

連接 武昌街的燈海

也穿過了30年老店 雪王冰淇淋

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

2025台北燈節 賞燈路線推薦

西門捷運6號出口 (西門町徒步區)

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

這裡有著名的IG打卡熱點 : 彩虹地景

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

再轉個彎，靠中華路上

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

等待豐收的樹 : 日本藝術家TERU共同參與之藝術裝置

日本藝術家TERU共同參與創作之藝術裝置，以故鄉函館為靈感，將歷經嚴冬後結出豐盛果實的蘋果樹作為主題。這棵蘋果樹，象徵著即使面對嚴寒，生命依然能綻放出璀璨的光芒。TERU表示：「在這個充滿挑戰的時代，願能透過音樂與繪畫，點燃人們心中的希望。」這個作品也承載著TERU對台日友好關係的美好願景。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

2025台北燈節 賞燈路線推薦五

西門捷運3號或2號出口

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

 路口看見大型 變形金剛賀新年 

 金蛇化身為變形金剛，祝2025蛇年四海平安幸福!

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

還有 五路財神迎蛇年

迎接五路財神，祝2025蛇年平安賺大錢!

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

五尊財神 這可與大人一般高呀

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

五路財神就位在台北西門相鐵飯店門口旁

2月2日才慶週年的相鐵 可是個好兆頭唷

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

相鐵GRAND FRESA台北西門

 飯店介紹👉https://blog.udn.com/dayang99/181704981

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北燈節 賞燈路線推薦六

捷運西門站1號出口

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

祥蛇迎春 :作品以吉祥喜氣的福袋為設計概念

喜氣白蛇造型結合西門町潮流文化共同打造，並運用動態機械升降搭配逗趣表情，在傳統，潮流藝術的碰撞中與現代科技融合，創作出的動態燈組，透過作品看見傳藝的新發展。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

張燈結彩好運到 : 中華路一段貴陽街口至成都路口

以年節祈願特色意象打造的城市光廊天幕，讓民眾可以遊走在閃耀天幕之中探尋新春特色。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

白蛇轉 : 作品致敬民國十年落成的「艋舺戲園」

作品意象為舞台上正上演著《白蛇傳》，前台的觀眾正聚精會神地看戲，後台的演員則梳化準備上場，在賞燈之餘也能了解地方文史，並穿梭於場景中，成為景中人。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

白天晚上不一樣風情，適合拍照區

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

 西本願寺 : 中華路與長沙街口

從西本願寺出發，遊客漫步於「開運光廊」，並可領取限量祈福卡、寫下祝福，掛於「祈福燈林」燈籠下。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

西本願寺 在日本時期為當時台灣最大的日式佛寺

站在「鐘樓」上可一覽西本院寺廣場全景

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

西本願寺 : 開運光廊

光彩球形拱門結合迎賓光廊，夾道歡迎大家的造訪，穿越廊道後可隨心遊走於燈林間，漫步在燈海中。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

祈福燈林，白天晚上不一樣的美

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北燈節就在捷運西門町個出口附近

白天晚上賞燈不一樣，滿滿的節慶氛圍，來感受一下吧。

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

今年的台北燈節，活動規劃四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶，搭乘捷運即可輕鬆抵達，讓民眾輕鬆出遊、快樂賞燈。而13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，以結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，在燈節期間，每天晚上17時至22時全區亮燈，震撼主燈秀、多元創意燈飾，為台北城市帶來滿滿的節慶氛圍！

 

【台北西門町 住宿推薦】燈火璀璨迎新春 相鐵GRAND FR

愛就跟我一起快樂GO！！

台北市中正區【2025台北燈節】蛇來運轉13公尺高的主燈「福蛇豆豆」展現台北西門觀光魅力 中山堂廣場、中華路、變形金剛、五路財神到西本願寺祈福 打造城市光廊天幕 滿滿的節慶氛圍 蛇來ＧＯ！

台北燈會官網

https://2025lanternfestival.travel.taipei/index.php/latest_news/index

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up