「2025台北燈節」將在台北西門全面開展

今年2025台北燈節的主題「蛇來運轉」以臺北西區為核心，結合多元商圈、美食、歷史文化與宮廟特色，讓大家在逛街賞燈之餘，同時感受傳統與現代的交融，結合科技與藝術，呈現出充滿希望與祝福的視覺效果，毗鄰主燈區的西門町商圈在年節期間亦熱鬧非凡交相輝映，點亮整個臺北西區，一起打造不打烊的年味氛圍！這個新年就讓我們一起走春賞燈，迎接滿滿的好運吧！

年度主燈「福蛇豆豆」

以蛇年為靈感，為大家送出福氣希望多更多

台北燈節 賞燈路線一 : 主燈「福蛇豆豆」

主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂廣場，顛覆對蛇的傳統印象，充滿創意與巧思，巧妙融合西門町傳統與潮流文化，以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍。此外，主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，也象徵新年到來與財運興旺，而設置於深具歷史意義的中山堂廣場，完美呈現臺北歷史文化與創新潮流的結合。

翹首以盼 : 以編織藝術打造的多彩祥蛇

透過仿生的優雅姿態，構成入口拱門廊道，穿越吉祥彩蛇廊道，送舊迎新

喜臨門 : 以元宵節張燈結綵的設計概念

此次燈節以豐富文化內涵與創意設計，每日17時至22時亮，燈打造一場絢爛燈光盛宴

再走過來就是鄰近捷運西門5號出口

的 德立莊酒店 西門館

門口也環繞歡著藍色燈串裝置

飯店一樓是知名的 打狗覇 餐廳

從外面看進去，便能看見整排的落地透明窗閃爍著美麗

2025台北燈節 賞燈路線推薦二

再走到 中華路上 西門鬧區十字路口

一群觀光客也正趕上2025的台北燈節

左邊是 台北留聲機 花燈區

外形呼應台北陽明山上的海芋，結合傳統留聲機設計，五彩斑斕的色彩搭配LED燈光展現，佇立城市街頭，進入空間內，猶如踏入另一個音樂宇宙，充滿魔力聲音設計，以聽覺傳遞出台北燈節特殊的一面。

台北熊讚 : 以臺北吉祥物「熊讚」為主題

融合多種吉祥喜慶的圖形，展示城市友善好客的意象

快來與 台北吉祥物熊讚 一起拍照吧!

城隍昇福平安橋 : 供台北燈節遊客祈福

臺灣省城隍廟城隍廟主祀 “昇福明靈王城隍尊神”，特結合民俗信仰祈福概念設置平安橋，祝福登橋祈福者皆能晉爵高昇、平安有福，渡厄消災、諸事吉祥。

城隍燈海隧道 : 結合中華路燈區璀璨光耀臺北

武昌街一段設置「龍舞春風暖花開幸福來」、「如登春臺鴻福齊天」、「錦鯉報喜魚躍龍騰」三大主題燈海區。

連接 武昌街的燈海

也穿過了30年老店 雪王冰淇淋

2025台北燈節 賞燈路線推薦四

西門捷運6號出口 (西門町徒步區)

這裡有著名的IG打卡熱點 : 彩虹地景

再轉個彎，靠中華路上

等待豐收的樹 : 日本藝術家TERU共同參與之藝術裝置

日本藝術家TERU共同參與創作之藝術裝置，以故鄉函館為靈感，將歷經嚴冬後結出豐盛果實的蘋果樹作為主題。這棵蘋果樹，象徵著即使面對嚴寒，生命依然能綻放出璀璨的光芒。TERU表示：「在這個充滿挑戰的時代，願能透過音樂與繪畫，點燃人們心中的希望。」這個作品也承載著TERU對台日友好關係的美好願景。

2025台北燈節 賞燈路線推薦五

西門捷運3號或2號出口

路口看見大型 變形金剛賀新年

金蛇化身為變形金剛，祝2025蛇年四海平安幸福!

還有 五路財神迎蛇年

迎接五路財神，祝2025蛇年平安賺大錢!

五尊財神 這可與大人一般高呀

五路財神就位在台北西門相鐵飯店門口旁

2月2日才慶週年的相鐵 可是個好兆頭唷

相鐵GRAND FRESA台北西門

飯店介紹👉https://blog.udn.com/dayang99/181704981

台北燈節 賞燈路線推薦六

捷運西門站1號出口

祥蛇迎春 :作品以吉祥喜氣的福袋為設計概念

喜氣白蛇造型結合西門町潮流文化共同打造，並運用動態機械升降搭配逗趣表情，在傳統，潮流藝術的碰撞中與現代科技融合，創作出的動態燈組，透過作品看見傳藝的新發展。

張燈結彩好運到 : 中華路一段貴陽街口至成都路口

以年節祈願特色意象打造的城市光廊天幕，讓民眾可以遊走在閃耀天幕之中探尋新春特色。

白蛇轉 : 作品致敬民國十年落成的「艋舺戲園」

作品意象為舞台上正上演著《白蛇傳》，前台的觀眾正聚精會神地看戲，後台的演員則梳化準備上場，在賞燈之餘也能了解地方文史，並穿梭於場景中，成為景中人。

白天晚上不一樣風情，適合拍照區

西本願寺 : 中華路與長沙街口

從西本願寺出發，遊客漫步於「開運光廊」，並可領取限量祈福卡、寫下祝福，掛於「祈福燈林」燈籠下。

西本願寺 在日本時期為當時台灣最大的日式佛寺

站在「鐘樓」上可一覽西本院寺廣場全景

西本願寺 : 開運光廊

光彩球形拱門結合迎賓光廊，夾道歡迎大家的造訪，穿越廊道後可隨心遊走於燈林間，漫步在燈海中。

祈福燈林，白天晚上不一樣的美

台北燈節就在捷運西門町個出口附近

白天晚上賞燈不一樣，滿滿的節慶氛圍，來感受一下吧。

今年的台北燈節，活動規劃四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶，搭乘捷運即可輕鬆抵達，讓民眾輕鬆出遊、快樂賞燈。而13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，以結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，在燈節期間，每天晚上17時至22時全區亮燈，震撼主燈秀、多元創意燈飾，為台北城市帶來滿滿的節慶氛圍！

愛就跟我一起快樂GO！！

台北燈會官網

https://2025lanternfestival.travel.taipei/index.php/latest_news/index