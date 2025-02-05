隨著紜紜身形逐漸變大，出生所使用的小被被也該升級了，長寬需要再買大一點，不然小手小腳都容易露出來！

這次開箱bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯和bimbidreams竹纖維紗布包巾，剛好一條作為冬天被一條作為夏天被～

bimbidreams 是來自西班牙的育兒品牌，擁有 40 多年歷史，一直用心打造富有時尚及設計感的嬰幼兒家居用品～

bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯和bimbidreams竹纖維紗布包巾通過雙項國認證

GOTS全球有機紡織品認證標準和OEKO-TEX歐洲環保紡織標準100

畢竟是會接觸到肌膚的東西，安全無毒才能讓父母買得安心，寶寶用的開心！

為了不破壞布料本身的結構，清洗方式需先套洗衣袋再丟到洗衣機

水溫不超過40度，以中性洗滌劑清洗，脫水後通風處晾曬即可～

勿使用漂白水或柔軟精用力刷洗，勿乾洗、漂白、烘乾、熨燙，以免破壞織物吸水性

＊bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯的尺寸是80x100cm

對紜紜目前的身高來說非常實用，材質是100%聚酯纖維

它的顏色分別有四款，大象灰／橄欖綠／天空藍／豆沙粉

每款顏色都好美，經過一番選擇障礙，我最終挑選「豆沙粉」做為首選！

針織波點設計看起來高雅有質感，紋理緊密有彈性，不容易因拉扯而變形～

內裡是白色高密度珊瑚絨，摸起來柔軟滑順，耐用且不易掉毛

我的睡衣裙長度只到膝蓋，早晨起床氣溫比較低，我會拿這條毯子蓋腿和腳保暖一下

家中萌寵小臘腸咪咪也很愛趴在上面取暖，毯子使用對象不僅只侷限於嬰幼兒使用～

bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯摸起來很親膚，不會刺激寶寶嬌嫩的皮膚

珊瑚絨保暖性強，寒冷冬天作為保暖毯超適合！推紜紜外出散步我都會帶這條～

布料輕盈外出攜帶很方便，寶寶隨時能安穩入睡，擁有十足安全感～

針織圓點白色顆粒能增加觸感體驗，安撫寶寶情緒～

紜紜睡覺都會翻身踢被，很常半夜起床換尿布發現她身上都沒蓋被

棉被大條一點踢掉機率降低，也就不容易著涼「哈啾」「哈啾」了！

＊bimbidream竹纖維紗布包巾則是現在市面上常見的尺寸120x120cm，材質有70%竹纖維及30%棉

顏色分別有五款，恐龍樂園／侏儸紀探險／快樂農場／鯨魚童話／鱷魚可可

「鯨魚童話」是我一眼相中最喜歡的，圖案很中性，男生或女生用都適合～

鯨魚、彩虹、氣球、鳥以及星星，色彩和圖案搭配繽紛夢幻，相當耐看！

bimbidreams竹纖維紗布包巾用途很多，可做為嬰兒包巾、洗澡巾、枕頭巾、小薄被、

哺乳用遮蓋布、外出遮陽布、座椅罩布，能溫柔陪伴寶寶每一個溫馨時刻～

有機竹纖維吸濕速乾又抗菌除臭，可作為寶寶洗澡完的沐浴巾

相較於棉質有四倍吸水性，能讓寶寶嬌嫩的肌膚乾爽舒適～

Bimbidreams竹纖維紗布包巾摸起來觸感軟綿，精緻包邊沒有劣質脫線的問題～

當嬰幼兒汗腺尚未發育成熟，當夏天來臨，悶熱的天氣皮膚會特別容易感到不適

選擇一條輕薄涼爽透氣的小被被，讓寶寶肌膚自由呼吸是很重要的！

bimbidreams竹纖維紗布包巾質地輕薄，使空氣易流通，蓋起來不會有悶熱感

蓋在紜紜身上就像雲朵般輕盈柔軟，不會過於厚重一點負擔都沒有～

bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯和bimbidreams竹纖維紗布包巾

很適合作為新生兒禮物或嬰兒滿月禮送給親愛的家人或朋友們

絕對是傳達祝福和表達心意的最佳選擇，相當推薦給大家！

而且它的代理商是奇哥，選購時也比較放心！

奇哥網路限定

bimbidreams針織珊瑚絨雙面毯 80x100cm

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bimbidreams竹纖維紗布包巾 120x120cm

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