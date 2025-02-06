樂活夜櫻愈來愈有名氣，今年還與迪士尼公主合作，賞櫻花兒外還可與迪士尼公主合影，目前花開七八成，尚有不少花苞，活動於1/24正式揭開序幕，展期將持續至2/15，今年展期較短，因第二區停車場工程因素暫停開放，不過第一區的寒櫻依舊人氣不減



＊＊內溝溪最美賞櫻花兒之地

樂活公園可以說是台北市最方便的賞櫻景點，公車到站即到目的地，搭捷運來步行前來也不會太久，未來開車前來停車更方便（停車場建設中）；而且一大排的河岸櫻花真的很吸眼，白日黑夜都值得你來走一回



＊＊今年主視覺也美美的

台北的好天氣真的不多，原以為陰陰的天人潮會少點，但抵達公園後發現是我想太多了，就算沒有藍天白雲，依舊不減大家賞花的熱情；雖然沒有藍天當背景，但花兒開得美，粉白與粉紅色的花兒交錯，拍起來都很好看



＊＊滿滿的賞花人潮



＊＊這祈福區是打卡熱點



＊＊內溝畔最美櫻花兒



＊＊粉白粉白的很美



＊＊採花賊好忙



＊＊花開七八成



＊＊迪士尼公主伴你賞花



＊＊造景也美美的

手如果你是早上來樂活賞櫻，可以順道至東湖市場挖寶，在路口處的無名水煎包、蔥油餅買了絶對會愛上，不但價格漂亮味道也讚；和我一樣喜歡那種傳統泡芙的話，在這也買得到哦；除了美食小吃外，內溝溪上游的五分埤濕地亦有櫻花兒可賞



＊*迷人的傳統大泡芙



＊＊只賣這三樣，每樣都好迷人

樂活櫻花季資訊～～

Trip Date：2025.01.31

地址：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）

歷年賞花文～～

２０２２陰天賞花

２０２１粉紅風暴來襲

２０２０夜櫻的美

２０１９輕鬆賞櫻去

２０１７藍天白雲下的美

２０１７探路

２０１６花未滿

２０１５雨中的美

２０１４炸開的美

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