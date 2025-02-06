樂活夜櫻愈來愈有名氣，今年還與迪士尼公主合作，賞櫻花兒外還可與迪士尼公主合影，目前花開七八成，尚有不少花苞，活動於1/24正式揭開序幕，展期將持續至2/15，今年展期較短，因第二區停車場工程因素暫停開放，不過第一區的寒櫻依舊人氣不減
＊＊內溝溪最美賞櫻花兒之地
樂活公園可以說是台北市最方便的賞櫻景點，公車到站即到目的地，搭捷運來步行前來也不會太久，未來開車前來停車更方便（停車場建設中）；而且一大排的河岸櫻花真的很吸眼，白日黑夜都值得你來走一回
＊＊今年主視覺也美美的
台北的好天氣真的不多，原以為陰陰的天人潮會少點，但抵達公園後發現是我想太多了，就算沒有藍天白雲，依舊不減大家賞花的熱情；雖然沒有藍天當背景，但花兒開得美，粉白與粉紅色的花兒交錯，拍起來都很好看
＊＊滿滿的賞花人潮
＊＊這祈福區是打卡熱點
＊＊內溝畔最美櫻花兒
＊＊粉白粉白的很美
＊＊採花賊好忙
＊＊花開七八成
＊＊迪士尼公主伴你賞花
＊＊造景也美美的
手如果你是早上來樂活賞櫻，可以順道至東湖市場挖寶，在路口處的無名水煎包、蔥油餅買了絶對會愛上，不但價格漂亮味道也讚；和我一樣喜歡那種傳統泡芙的話，在這也買得到哦；除了美食小吃外，內溝溪上游的五分埤濕地亦有櫻花兒可賞
＊*迷人的傳統大泡芙
＊＊只賣這三樣，每樣都好迷人
樂活櫻花季資訊～～
Trip Date：2025.01.31
地址：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）
歷年賞花文～～
２０２２陰天賞花
２０２１粉紅風暴來襲
２０２０夜櫻的美
２０１９輕鬆賞櫻去
２０１７藍天白雲下的美
２０１７探路
２０１６花未滿
２０１５雨中的美
２０１４炸開的美