炭吉郎居酒屋｜ 板橋人氣實力派日式居酒屋，平價享受浮誇系華麗美味!

在台北最愛且回訪N次的居酒屋就是這家!在Google擁有破千4顆星高評價的【炭吉郎居酒屋 】，主打火串燒、烤物，還有許多創意菜色，隨便點哪一道幾乎都好吃無雷，從擺盤到口味呈現更是充滿水準，生意很好連平日都爆滿！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

炭吉郎居酒屋 環境分享

▼【炭吉郎居酒屋 】在台北共有兩家分店，這次來的板橋店位於板橋中山路一段，從捷運板新站（步行2分鐘）跟捷運板橋車站（步行10分鐘），開車可停放於板新停車場或香丘停車場。

▼【炭吉郎居酒屋 】用餐環境充滿日式氛圍，暖色調的燈光加木系材質的桌面，還有佈滿了各式日式風格的擺件，整個就像來到大阪的街頭中，提供吧台、2~6人的座位區，與同事慶功、朋友小酌吃宵夜、情侶約會吃美食都很適合!

▼【炭吉郎居酒屋 】有一隻超可愛又乖的店貓，毛色漂亮乾淨，不會怕陌生人很親人，怕貓的朋友們不用擔心！

▼【炭吉郎居酒屋 】串燒使用炭火燒烤，所以吃起來都會多了股炭香味。

▼【炭吉郎居酒屋 】入座就會免費招待小菜，包含韓式泡菜、醃蘿蔔、毛豆，依照當日狀況調整。

炭吉郎居酒屋 菜單

炭吉郎居酒屋 餐點介紹

炭吉郎生牛肉💰230元

▼招牌人氣炭吉郎生牛肉，絕美的擺盤讓人食指大動，生牛肉先炙燒讓外層有烤過的焦香，內裡則是保有軟內的生肉感，搭上日式胡麻醬汁、洋蔥和生蛋黃，蛋液的濃郁感讓牛肉增添多變口感~

披薩串💰120元 牛小排💰210元 黑羽雞頸💰120元 節瓜💰110元

▼烤物以炭火燒烤充滿迷人香氣，是他們家的必點品項，創意特色料理披薩串，選用櫛瓜、番茄、雞肉搭配，搭配起司焗烤就像在吃披薩；還有每次來都會點的無骨牛小排，咀嚼過程中油脂香在口中綻放，可以吃到牛肉的自然甜味。

蒸蛋💰225元

▼美到宛如藝術品的蒸蛋，頂頭鋪滿了大量的鮭魚卵，再放上干貝、香菇以及蛤蜊點綴，蒸蛋融入了海鮮的鮮味，蛋香濃郁，口感滑嫩，入口滿滿的幸福感襲來!

未取名の肉餅💰120元

▼創意變化的未取名の肉餅，以日式豬排料理感呈現，使用雞腿肉手工拍打而成，肉感紮實純厚，趁熱咬下還會爆出肉汁~

鮭魚生魚片💰300元

▼每日引進一整頭鮭魚分切的生魚片，厚度十足吃起來超過癮，肥厚的鮭魚油脂，搭配粒粒飽滿的鮭魚卵，新鮮度整個沒話說~

毛毛蟲玉米💰130元

▼每次來都會點的毛毛蟲玉米，將玉米以特殊手法呈現，咬起來酥脆帶點Q度，鹹香鹹香超級涮嘴~

泡菜烏龍💰180元

▼創意滿分的泡菜烏龍麵，特地加入泡菜拌炒多了迷人酸香，烏龍麵口感Q彈吸附湯汁精華，推薦劃破蛋液後享用，咕溜順口超級加分!

山藥細麵💰60元

▼考驗廚師刀工的山藥細麵，切成好入口的絲絲細麵狀，與清爽日式醬汁相當合拍，是清爽無負擔的好選擇!

梅漬紅心芭樂💰60元

▼適合換換口味的梅漬紅心芭樂，咬起來清脆多汁，口味酸爽開胃，很有解膩的效果~

炭吉郎可樂High 💰180元 秘釀藍莓蔓越莓果醋💰130元

▼華麗登場的炭吉郎可樂High ，如同花朵般綻放十分夢幻，放上一支蘇打口味的冰棒，讓喝的過程中多了蘇打的甜感；不喝酒可以點這杯秘釀藍莓蔓越莓果醋，裡面的冰磚是店家自己製作，包含整顆的草莓、藍莓、蔓越莓果粒等，結合酸甜的果實醋，酸爽開胃又解膩!



抹茶提拉米蘇💰200元 冰淇淋水戶梅💰180元

▼店家自製的抹茶提拉米蘇，好吃到完全不輸給甜點店水準，抹茶微苦的迷人香氣，伴隨綿密細緻的蛋糕體口感，甜度適中不過甜，還能感受到酒的香氣，冰淇淋水戶梅選用日本酒融入當中，是成熟成人系風味，喜歡喝酒的朋友一定會愛!

炭吉郎居酒屋 用餐心得

每一次來到【炭吉郎居酒屋 】都讓我大驚喜，不管是食材的美味度或擺盤，都保有穩定不變的美味度，還會不定時推出新品讓大家嚐鮮，喜歡居酒屋的朋友要收藏這家!

炭吉郎居酒屋 店家資訊

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炭吉郎居酒屋 板橋店

地址 :新北市板橋區中山路一段295號號 1樓

電話：02-2956-3879

營業時間 : 18:00-23:30

炭吉郎居酒屋 朱崙店

地址 臺北市中山區朱崙街55號

電話：02-2772-6586

營業時間 : 18:00-23:30

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