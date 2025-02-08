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> 美食 > (南港美食)「萬華莊家班麻油雞玉成店」--- 寒流中來一碗療癒美食「麻油腰只」佐水煮高麗菜，鮮香肉Q暖胃又暖心!

(南港美食)「萬華莊家班麻油雞玉成店」--- 寒流中來一碗療癒美食「麻油腰只」佐水煮高麗菜，鮮香肉Q暖胃又暖心!

2025燈會攻略 南港美食 捷運板南線後山埤站附近美食 萬華莊家班麻油雞玉成店 more
2025-02-08 13:48:00 文字：SJKen
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「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025「萬華莊家班麻油雞玉成店」麻油腰只(Sesame oil kidney at WanHwa Sesame chicken shop)，Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 6, 2025 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

從萬華起家的台式傳統小吃「萬華莊家班麻油雞」，旗艦店開在永和，今年在雙北快速展店，目前已有20家分店，主打麻油烹煮的雞與豬內臟系列餐點，包括麻油麵線 、 麻油綜合 、 麻油雞、麻油雞腿、 麻油豬肝、麻油腰子、高麗菜、麻油高麗菜與芝麻湯圓 ，就是一道道最好的暖胃療癒聖品，各家分店的餐點種類因當地客人口味偏好，略有調整不同。

時序進入寒冬，生意就益發地興旺，只要經過店家，很難不被飄出來的麻油香氣所吸引，2月6日晚上經過這家位於台北市南港區玉成街132號的「萬華莊家班麻油雞玉成店」，明亮的黃底紅字招牌， 從店門外到騎樓不斷地呼喚著往來飢腸轆轆的遊客進入享用，店門口L型的廚房，上面是一道道拍得十分吸引人的餐點燈箱，這兩天寒流來襲，此時不來上一碗要待何時?

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於是進去店內看著牆上巨大圖文對照的菜單，直接跟店員點菜後，就可好整以暇地等候熱騰騰的美食上桌，吃完再結帳也不用自己動手收拾餐具，這種傳統以客為尊的服務態度， 還沒吃道餐點就已如沐春風!

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當晚我就點了一碗「麻油腰子」(NT$250/碗)，一端上來數一數約莫是七塊浸潤過麻油的大塊長條腰子，腰子入口軟嫩Q彈有咬勁，麻油香在嘴裡喉舌中緩緩地瀰漫開來，讓人回味無窮，佐以煮得熟嫩恰到好處的高麗菜，完美平衡了麻油可能帶來的油膩感，入口雅致而溫熱，吃完一整碗後，帶著溫暖的身子與愉悅的心情踏上歸途！

 

 

 

 

 

 

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喜歡吃麻油雞豬系列美食的朋友，不妨造訪散佈雙北各處的「萬華莊家班麻油雞玉」，當然如果恰好搭捷運道後山埤站下車，從3號出口一出站，對面就能看見這家位於位於台北市南港區玉成街132號的「萬華莊家班麻油雞玉成店」， 店內餐點好吃，環境也收拾得挺乾淨的，用餐過程十分舒適值得一訪!

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萬華莊家班麻油雞南港玉成店
營業地址： 115台北市南港區玉成街132號　
營業時間：週一到週日11:00 ~24:00
營業電話 : (02) 2653- 3839
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南港美食 北捷板南線後山埤站附近美食 萬華莊家班麻油雞南港玉成店 麻油腰子
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萬華莊家班麻油雞玉成店

phone02-26533839
place台北市南港區玉成街132號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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