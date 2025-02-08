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從萬華起家的台式傳統小吃「萬華莊家班麻油雞」，旗艦店開在永和，今年在雙北快速展店，目前已有20家分店，主打麻油烹煮的雞與豬內臟系列餐點，包括麻油麵線 、 麻油綜合 、 麻油雞、麻油雞腿、 麻油豬肝、麻油腰子、高麗菜、麻油高麗菜與芝麻湯圓 ，就是一道道最好的暖胃療癒聖品，各家分店的餐點種類因當地客人口味偏好，略有調整不同。



時序進入寒冬，生意就益發地興旺，只要經過店家，很難不被飄出來的麻油香氣所吸引，2月6日晚上經過這家位於台北市南港區玉成街132號的「萬華莊家班麻油雞玉成店」，明亮的黃底紅字招牌， 從店門外到騎樓不斷地呼喚著往來飢腸轆轆的遊客進入享用，店門口L型的廚房，上面是一道道拍得十分吸引人的餐點燈箱，這兩天寒流來襲，此時不來上一碗要待何時?

於是進去店內看著牆上巨大圖文對照的菜單，直接跟店員點菜後，就可好整以暇地等候熱騰騰的美食上桌，吃完再結帳也不用自己動手收拾餐具，這種傳統以客為尊的服務態度， 還沒吃道餐點就已如沐春風!





當晚我就點了一碗「麻油腰子」(NT$250/碗)，一端上來數一數約莫是七塊浸潤過麻油的大塊長條腰子，腰子入口軟嫩Q彈有咬勁，麻油香在嘴裡喉舌中緩緩地瀰漫開來，讓人回味無窮，佐以煮得熟嫩恰到好處的高麗菜，完美平衡了麻油可能帶來的油膩感，入口雅致而溫熱，吃完一整碗後，帶著溫暖的身子與愉悅的心情踏上歸途！

喜歡吃麻油雞豬系列美食的朋友，不妨造訪散佈雙北各處的「萬華莊家班麻油雞玉」，當然如果恰好搭捷運道後山埤站下車，從3號出口一出站，對面就能看見這家位於位於台北市南港區玉成街132號的「萬華莊家班麻油雞玉成店」， 店內餐點好吃，環境也收拾得挺乾淨的，用餐過程十分舒適值得一訪!

萬華莊家班麻油雞南港玉成店

營業地址： 115台北市南港區玉成街132號

營業時間：週一到週日11:00 ~24:00

營業電話 : (02) 2653- 3839

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