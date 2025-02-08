為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨烯護膝︱ 活動式支撐條︱ MIT台灣製︱半年保固》

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨烯護膝︱ 活動式支撐條︱ MIT台灣製︱半年保固》

2025燈會攻略 護膝 海樂緹 登山 more
2025-02-08 22:48:00 文字：Chaoerh小昭
share
Chaoerh小昭

Chaoerh小昭
close

封1.jpg

 

海樂緹 Healthy 推出新款 全能款護膝

網路人氣好評、 cp值最高 、0負評的護膝

主打石墨烯、萊卡、雙面結構的組合

  MIT台灣製

原料堅持使用台灣石墨烯、設計、製造、成品都在台灣

✓ 三支撐系統

新型加壓綁帶、萊卡纖維、

採用全台首創304不鏽鋼記憶支撐條(可拆卸)

✓ 半年保固

7天免費體驗,180天產品保固

 

小昭愛登山健行,隨著活動量大與年紀的增長

首先要有健全又活動力佳的膝蓋,到老登山爬百岳就不是問題

所以膝蓋的保養是非常重要

保養就要從平時習慣做起,良好飲食與運動肌力訓練不可少

活動中護膝就是我們最佳幫手

護膝能加強關節穩定性,強化我們的運動表現

 

 

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

全能款護膝包裝精緻完善

石墨烯特性:遠紅外線、抗菌除臭、控溫舒適、傳導性佳

官方有 檢驗報告，讓消費者更安心放心

 【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

貼心附上支撐條拆換教學,可掃QR Code

➽  影片教學(點這裡)

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

活動結束,拆除支撐條後,

也可將護具套在小腿上,預防小腿鐵腿唷~多功能用途

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

材質舒適柔軟,兩側有304不銹鋼支撐條,穿戴起來不緊繃

護膝上多了輔助固定夾,綁帶不亂跑更貼合腿型

尺寸有分 一般(S~XL) 及 加大(2XL)

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

小昭計畫12月去嘉明湖,可惜一直抽不到山屋

最後改由戒茂斯上嘉明湖,沿途一路陡上是最大考驗

先來合歡山適應高海拔氣候,順便測試 海樂緹 全能款護膝 

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

護膝顏色黑色好搭配,不會太突兀

乍看下會認為是小昭褲子的一部分

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

穿戴起來的背面也是很好看

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

加壓綁帶隨時可自由調整

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

小提醒: 魔鬼氈要對準綁帶,避免黏到護膝易起毛球!

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

合歡北峰攀登時間不長,第一次使用此款護膝,

整體舒適不緊繃,不過還是需要長時間來測試最準確

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

12月 戒茂斯嘉明湖3日 再來實測海樂緹 全能款護膝

戒茂斯是原始山徑,需住野營,比嘉明湖傳統路線 難度 更高

揹負重量比傳統路線來的多,最累的是要自己背睡袋及睡墊

所以需重裝攀爬(小昭登山包背負至少有8kg),相對膝蓋負擔會更大...

這時護膝是最佳助力的神隊友💪~

我們此行共6大2小,最小隊友6歲兒子(小1)

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

從戒茂斯登山口一開始就一直陡上,走在林相原始森林中

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

攀爬時高度不同,可依照自己舒適的鬆緊度調整

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

戒茂斯山

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

走了4個小時,護膝不太會移動,固定性很夠

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

到新武呂溪營地需渡2次溪

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

護膝要服貼但不能太緊,戴上海樂緹 全能款護膝連渡溪都能輕鬆不卡卡

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

Day2 排球場營地

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

高爾夫球場營地

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

巨大橫木必拍景點

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

Day3 凌晨5點多從獵寮營地起登,天未亮帶著頭燈,天冷風大,狂風大到站不穩

走到稜線,天空漸漸露出第一道曙光,眼前雲海氣勢磅薄如仙境般夢幻景色

LINE_ALBUM_2024127 戒茂斯（娟）_241211_391.jpg

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

6:30 日出 ~出大景

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

休息一會後,出發前再調整一下護膝

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

目前使用上都OK

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

使用了2天狀況都不錯,不會勒腳

魔鬼氈難免不小心黏到會稍稍起毛球,要格外注意!

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

行走時不容易滑脫,

休息時小昭會調鬆緊度讓大腿肌肉適度放鬆

若長時間休息的話,建議也可以脫下,讓肌膚舒緩放鬆也是OK

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

Day3 走了近17公里回到向陽登山口

【登山護膝推薦】海樂緹 Healthy-全能款護膝 《石墨

 

戒茂斯上嘉明湖 算是O行縱走，全程長途跋涉約30公里

小昭穿戴海樂緹 全能款護膝3天,舒適好穿戴,不緊繃好活動

尤其在爬坡及下坡時能感受到護膝的保護力,

加強膝蓋及肌肉的穩定性,讓登山更順利~ (下個月要去玉山,列為必帶裝備)

護膝款式多樣化，挑選護膝最重要是依照自己的需求,

護膝的材質及剪裁、緊繃度、可調性都是護膝的重要考量要素

海樂緹 全能款護膝小昭整體很滿意,推薦給大家囉~

 

🛒這裡買https://www.hlt-healthy.com.tw/products/allkneepad

 

 

🫧體驗,以上僅供參考🫧

 

 

台中-鳳凰酒店 Phoenix Hotel Taichung台中-鳳凰酒店 Phoenix Hotel Taichung台中-鳳凰酒店 Phoenix Hotel Taichung台中-鳳凰酒店 Phoenix Hotel Taichung

▶ 喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 
海樂緹 Healthy    
•  官網   
•  官方FB



 

 

 

 

*****本篇為合作文*****

 

文章標籤
海樂緹 海樂緹護膝 護膝推薦 全能款護膝 石墨烯護膝 登山護膝 運動護膝 海樂緹全能款護膝 海樂緹 Healthy 海樂緹石墨烯 海樂緹石墨膝護膝 chaoerh小昭登山 chaoerh小昭推薦 小昭推薦 小昭登山
創作者介紹
創作者 Chaoerh小昭 的頭像
Chaoerh小昭

Chaoerh小昭的部落格

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up