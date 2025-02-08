海樂緹 Healthy 推出新款 『 全能款護膝』

網路人氣好評、 cp值最高 、0負評的護膝

主打石墨烯、萊卡、雙面結構的組合

✓ MIT台灣製

原料堅持使用台灣石墨烯、設計、製造、成品都在台灣

✓ 三支撐系統

新型加壓綁帶、萊卡纖維、

採用全台首創304不鏽鋼記憶支撐條(可拆卸)

✓ 半年保固

7天免費體驗,180天產品保固

小昭愛登山健行,隨著活動量大與年紀的增長

首先要有健全又活動力佳的膝蓋,到老登山爬百岳就不是問題

所以膝蓋的保養是非常重要

保養就要從平時習慣做起,良好飲食與運動肌力訓練不可少

活動中護膝就是我們最佳幫手

護膝能加強關節穩定性,強化我們的運動表現

全能款護膝包裝精緻完善

石墨烯特性:遠紅外線、抗菌除臭、控溫舒適、傳導性佳

官方有 檢驗報告，讓消費者更安心放心

貼心附上支撐條拆換教學,可掃QR Code

➽ 影片教學(點這裡)

活動結束,拆除支撐條後,

也可將護具套在小腿上,預防小腿鐵腿唷~多功能用途

材質舒適柔軟,兩側有304不銹鋼支撐條,穿戴起來不緊繃

護膝上多了輔助固定夾,綁帶不亂跑更貼合腿型

尺寸有分 一般(S~XL) 及 加大(2XL)

小昭計畫12月去嘉明湖,可惜一直抽不到山屋

最後改由戒茂斯上嘉明湖,沿途一路陡上是最大考驗

先來合歡山適應高海拔氣候,順便測試 『 海樂緹 全能款護膝 』

護膝顏色黑色好搭配,不會太突兀

乍看下會認為是小昭褲子的一部分

穿戴起來的背面也是很好看

加壓綁帶隨時可自由調整

小提醒: 魔鬼氈要對準綁帶,避免黏到護膝易起毛球!

合歡北峰攀登時間不長,第一次使用此款護膝,

整體舒適不緊繃,不過還是需要長時間來測試最準確

12月 戒茂斯嘉明湖3日 再來實測『 海樂緹 全能款護膝』

戒茂斯是原始山徑,需住野營,比嘉明湖傳統路線 難度 更高

揹負重量比傳統路線來的多,最累的是要自己背睡袋及睡墊

所以需重裝攀爬(小昭登山包背負至少有8kg),相對膝蓋負擔會更大...

這時護膝是最佳助力的神隊友💪~

我們此行共6大2小,最小隊友6歲兒子(小1)

從戒茂斯登山口一開始就一直陡上,走在林相原始森林中

攀爬時高度不同,可依照自己舒適的鬆緊度調整

戒茂斯山

走了4個小時,護膝不太會移動,固定性很夠

到新武呂溪營地需渡2次溪

護膝要服貼但不能太緊,戴上海樂緹 全能款護膝連渡溪都能輕鬆不卡卡

Day2 排球場營地

高爾夫球場營地

巨大橫木必拍景點

Day3 凌晨5點多從獵寮營地起登,天未亮帶著頭燈,天冷風大,狂風大到站不穩

走到稜線,天空漸漸露出第一道曙光,眼前雲海氣勢磅薄如仙境般夢幻景色

6:30 日出 ~出大景

休息一會後,出發前再調整一下護膝

目前使用上都OK

使用了2天狀況都不錯,不會勒腳

魔鬼氈難免不小心黏到會稍稍起毛球,要格外注意!

行走時不容易滑脫,

休息時小昭會調鬆緊度讓大腿肌肉適度放鬆

若長時間休息的話,建議也可以脫下,讓肌膚舒緩放鬆也是OK

Day3 走了近17公里回到向陽登山口

戒茂斯上嘉明湖 算是O行縱走，全程長途跋涉約30公里

小昭穿戴海樂緹 全能款護膝3天,舒適好穿戴,不緊繃好活動

尤其在爬坡及下坡時能感受到護膝的保護力,

加強膝蓋及肌肉的穩定性,讓登山更順利~ (下個月要去玉山,列為必帶裝備)

護膝款式多樣化，挑選護膝最重要是依照自己的需求,

護膝的材質及剪裁、緊繃度、可調性都是護膝的重要考量要素

海樂緹 全能款護膝小昭整體很滿意,推薦給大家囉~

🛒這裡買➽https://www.hlt-healthy.com.tw/products/allkneepad

🫧體驗因人而異,以上僅供參考🫧

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*****本篇為合作文*****