享鴨 烤鴨與中華料理 新莊思源i-Tower店

享鴨新莊思源店全新開幕，在嶄新的2025年一月份享鴨推出創新料理，馬上吸引愛吃鴨肉的我趕快約朋友來開箱一下享鴨新菜色以及餐廳的新裝潢～

享鴨 餐廳環境

新莊思源店位於新莊宏匯思源i-Tower大樓的一樓，以莫蘭迪風格的配色點綴餐廳的各個角落，座位數量很多，還有圓桌桌型可以選擇，非常適合聚餐。

XIANG DUCK 享鴨 菜單

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▼ 這次我點的是4人暢快享鴨組合，價格為$3080，除了有一整隻招牌片皮烤鴨外，還有另外七道料理以及四杯飲品。滿滿一桌真的超級澎湃，每道料理都讓人垂涎三尺。

招牌片皮烤鴨

來到享鴨，一定要看一下師傅的精彩片鴨秀，選用放養在花東縱谷平原的櫻桃鴨，體型與脂肪都是最佳的比例！經由師傅的巧手取下片片鴨皮、鴨肉，最後再將鴨架製作出各種不同的鴨架料理，一鴨好幾吃太過癮了！

▼ 這道是「白糖酥胸」，師傅用精湛的刀工片下黃金酥脆的胸上鴨皮，搭配白糖沾取。鴨皮一定要趁熱吃，酥脆外表卻又富有鴨肉脂肪，一口咬下充滿鴨香，真的超級好吃！

▼ 接下來使用荷葉餅包著蔥段、黃瓜絲、鮮嫩的鴨肉及淋上特製醬料，讓整體口感更升級！非常喜歡享鴨的三種調料，除了特製甜麵醬，還有享鴨花椒鹽以及季節蘸水的百香果醬來配搭。個人最喜歡花椒的香氣，百香果醬吃起來也滿清爽的。三種調料可以相互搭配，完全不會有吃膩的一天。

芋香鴨架湯米粉

大推米粉湯的湯頭，充滿芋頭與鴨肉的香濃香氣，尤其在最近冷冷的氣溫下來上一碗真是太幸福了！米粉的口感不會太軟爛，還保留著米粉的脆度，鴨架上的肉量也非常多，吃個一兩碗就非常有飽足感。

蒜酥鴨架

很喜歡蒜酥脆脆的口感，每一口都帶著濃郁的香氣，再搭配洋蔥的甜美和辣椒的微微辛辣，層次感瞬間被拉滿。鴨架則是炒得剛剛好，肉質鮮嫩入味，每一口都讓人回味無窮，忍不住一口接一口！

四喜烤麩

吸滿醬汁的烤麩口感Q彈，搭配青豆、木耳、筍乾，味道酸爽開胃。

酸菜芝麻流沙湯圓

這道讓我非常驚艷！芝麻流沙湯圓上點綴了酸菜絕對是畫龍點睛之舉，湯圓被炸得酥脆，熱熱吃芝麻內餡還會爆漿，想不到清爽的酸菜與香甜芝麻竟然意外的搭配。

翡翠魚卵炊蛋

這道是我很喜歡的新菜，柔滑軟嫩的炊蛋能同時吃到魚卵迸出的口感、還有蝦仁的Q彈，滑順的口感讓人愛不釋手，上桌不到幾分鐘就秒殺了這一盤。

豉汁芥蘭苗

這道也是超級厲害，本來以為芥蘭吃起來會充滿纖維感，結果是嫩而脆的口感，最特別的是它的豉汁超級加分，不只香還有帶有一點鍋氣的感覺，大推！

秘制茄汁酸菜魚

酸菜魚以茄汁加上許多花椒、檸檬製成酸爽的湯頭，再搭配肉質新鮮的魚片，魚肉份量超多，整體味道簡直媲美外面專賣酸菜魚的餐廳！

黃燜野蔬嫩雞煲

這道可說是白飯殺手，雞肉肉質非常軟嫩，還吃得到許多蔬菜，青椒、洋蔥、玉米筍、木耳以及我最愛的煮到軟爛而且入味的蒜頭～好吃到想打包帶回家配白飯😂

來杯喝的

四人套餐每位都能點一杯飲品，冰的熱的無糖有糖通通有～ 最後大家一起乾杯！為這次美食饗宴畫下完美句點。

享鴨 烤鴨與中華料理 新莊思源i-Tower店 商家資訊

營業時間: (週一至週五) 11:30–14:30、17:30–22:00

(週六至週日) 11:00–14:30、17:00–22:00

聯絡方式: 0285222348

享鴨 官方網站: https://www.xiangduck.com.tw/

享鴨 訂位連結: inline連結

地址: 新北市新莊區思源路555號Tower大樓1樓