天塩川和室鍋物 ｜台南新開幕秘境日式鍋物，當月壽星免費送上等魚翅!!!

不用出國就能享受頂級日式鍋物，台南新開幕的這家【天塩川和室鍋物】，一開就造成巨大的轟動討論，豪宅風的奢華設計風格，讓人彷彿來到私人招待所用餐，食材用料更是頂上加頂，主打活跳跳的新鮮活體龍蝦，還有現切的大理石油花和牛，當日壽星免費送手臂蝦，當月壽星用餐再免費送上等魚翅，讓大家用親民價位享受富豪級美味!

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只要當月壽星來店用餐，直接霸氣免費送你吃上等魚翅，當日壽星來店用餐，則是請你吃手臂粗鮮蝦。(活動條件及最新消息指以店家公告為主)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

天塩川和室鍋物 環境分享

▼【天塩川和室鍋物】位於台南安平華平路上，外面是奢華的日式庭園建築，伴隨神秘又夢幻的煙霧，很有私人招待所的氛圍，開車可停放於附近的停車格。

▼【天塩川和室鍋物】用餐環境宛如私人豪宅奢華，挑高的木造設計與岩石牆面，整體非常氣派又有質感，座位以四人桌為主，也有半開方式的圓桌包廂，很適合團體或是家族聚餐。

▼【天塩川和室鍋物】展現頂級的食材用料，水族箱養著新鮮的活體龍蝦，還有各種頂級的原型牛肉提供參觀。

▼【天塩川和室鍋物】提供專人桌邊服務，若是龍蝦或是特殊食材的部分，都會由服務人員協助料理，入座後還會提供免費香檳享用，以及豐富多款的酒類可選購。

▼【天塩川和室鍋物】當月壽星來店用餐，直接霸氣免費送你吃上等魚翅，當日壽星來店用餐，則是請你吃手臂粗鮮蝦，超級大方~

天塩川和室鍋物 菜單

天塩川和室鍋物 餐點介紹

醬料

▼每人均會提供兩款沾醬享用，包含白玉柚子醬和堅果胡麻醬，超愛這個堅果胡麻醬好濃好香，無論沾肉肉蔬菜都超對味!

開胃前菜 蜜冷麵/魚子醬鱈魚肝蝦餅

▼以日式料理手法呈現的魚子醬鱈魚肝蝦餅，咬下去酥脆又卡滋，鮮味瞬間撲鼻而來；蜜冷麵把蜜番茄、蜜洛神花拌入冷麵，酸酸甜甜的滋味好討喜!

主廚精緻小品 起司鮮蔬沙拉/胡麻鮮魚沙拉

▼超講究的起司鮮蔬沙拉，會在桌邊現刨荷蘭GOUTA起司，清爽好吃又開胃，胡麻鮮魚沙拉則適合喜愛重口味的朋友，濃厚日式胡麻醬相當解膩!

嚴選海鮮 南非佃煮鮑魚

▼看起來相當誘人的南非佃煮鮑魚，霸氣給了整顆肥厚鮑魚，咬起來超Q彈，以爽口的料理方式呈現鮮味!

火焰龍蝦湯💰300元

▼上演吸睛表演的火焰龍蝦湯頭，整個料理過程非常有儀式感，以蝦醬、奶油爆炒加勒比海龍蝦，接著倒入英國進口威士忌，充分釋放出龍蝦的甜香，最後再加入白濃雞湯就完成，喝起來風味渾厚鮮甜，推薦大家一定要點起來~

天饗宴雙人套餐💰1929元

安格斯黑牛大沙朗

▼超浮誇的安格斯黑牛大沙朗，每一片都超級大塊，吃起來帶有十足厚度，肉質彈牙中帶點軟嫩感!

大蝦盛和(加價💰288元)

▼海鮮控會愛的大蝦盛和，可以吃到六款肥美的鮮蝦，而且每一尾都很大隻，吃起來蝦肉飽滿甜味十足，服務人員還會在桌邊貼心剝蝦!

季節嚴選食蔬拼盤 日本丸料

▼季節嚴選食蔬拼盤共有十多款豐富蔬食，另外還有一盤精緻的日本丸料，由服務人員在桌邊代煮，煮完後湯頭變得格外鮮甜。

黃金米炊飯 讚岐烏龍麵

▼接著是我最期待的黃金米炊飯，在龍蝦湯底中放入米飯、義大利米麵熬煮，中間在淋上蛋液和龍蝦膏，最後灑上松露、金箔及自製的蝦油，入口帶有迷人的蝦油香，同時伴隨松露的香氣，好吃到瞬間整碗吃光光!

▼麵食控也可以選擇讚岐烏龍麵，伴著濃郁醬料及逼逼啵啵鮭魚卵，吃起來很有層次感!

甜湯、水果皿

▼最後的甜點以甜湯、水果皿收尾，養生的甜湯冰糖銀耳蓮子湯，入口滑順充滿濃稠感，配上香甜當季水果+冰淇淋剛剛好!

天塩川和室鍋物 用餐心得

不用跑到其他地方也有頂級風味，這家【天塩川和室鍋物】真的有在奢華，不管是環境規格或是貼心服務，都能感受到日式職人精神，食材用料更是毫不馬虎，從活跳跳的現撈海鮮食材，到嚴選頂級的高品質肉品，視覺和味覺上都讓人大滿足~

天塩川和室鍋物 店家資訊

粉絲團 : 天塩川和室鍋物 FB

地址：台南市安平區華平路49號

電話 : 0979-877-775

營業時間：12:00–14:00, 17:00–22:30 (平日)；12:00-22:30

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