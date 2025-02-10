嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店─嘉義火車站附近美食餐廳推薦，170元吃到飽！百元火鍋自助吧內容超豐富，8款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、多口味冰淇淋通通吃到飽，還有選擇多樣化的飲料吧可搭配火鍋享用，平日10點到下午4點開鍋再送一份小菜，豬肉片、生干貝買一送一有夠划算，用餐空間有兩層樓適合聚餐，吃飽順遊嘉義市立美術館、台灣花磚博物館_附逸小鍋嘉義仁愛店菜單，嘉義午餐晚餐推薦、嘉義西區美食推薦、嘉義西區午餐晚餐推薦、嘉義吃到飽推薦
目錄索引
1. 關於逸小鍋嘉義仁愛店
3. 逸小鍋嘉義仁愛店環境開箱
3.1 逸小鍋嘉義仁愛店_接待區
3.2 逸小鍋嘉義仁愛店_用餐空間
3.3 逸小鍋嘉義仁愛店_自助吧
4. 逸小鍋嘉義仁愛店餐點分享
4.1 火鍋系列
√ 雞腿麻油鍋
√ 魚片剝皮辣椒鍋
4.2 超值單點系列
√ 豬肉片買一送一
√ 生干貝買一送一
4.3 美味小菜系列
√ 滷雙拼
√ 滷大腸
√ 燙魷魚
5. 消費資訊
5.1 逸小鍋嘉義仁愛店菜單
5.2 優惠資訊
6. 嘉義火鍋吃到飽相關資訊
6.1 品牌資訊
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逸小鍋嘉義仁愛店在哪裡
逸小鍋嘉義仁愛店位於嘉義市西區仁愛路452號，近嘉義火車站，附近有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
逸小鍋嘉義仁愛店環境_餐點特色
「附設兩層樓用餐空間_寬闊舒適、不收服務費、周邊好停車」
「170元吃到飽_開鍋170元起，附設自助吧吃到飽，近10款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、冰淇淋、飲料吧」
「超過20種火鍋湯底選擇，另有4款素食湯底」
「超值火鍋單品，豬肉片買一送一、生干貝買一送一」
交通_停車資訊
大眾運輸：火車_嘉義火車站，走路6分鐘；公車_嘉義火車站，走路5分鐘。
機車：附近機車停車格_仁愛路。
汽車：附近汽車停車格_仁愛路；嘟嘟房停車場_嘉義仁愛站，走路1分鐘。
仁愛路民族路交叉口_嘉義火車站附近
中壢小火鍋愛店到嘉義火車站附近展店了！！！
選址於仁愛路民族路交叉口；嘉義市西區仁愛路上的逸小鍋嘉義仁愛店，周邊有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。
火鍋店門口
營業時間
逸小鍋嘉義仁愛店營業時間為每天10：00~22：00下午時間不休息，平日早上10點~下午4點開鍋招待30元小菜一份！
接待區
入座後掃描桌面上的QR Code點餐，送出訂單後到櫃台結帳；如果沒帶到手機可畫紙本菜單到櫃檯點餐、結帳。
兒童座椅
貼心準備兒童座椅，提供給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。
用餐空間
規劃兩層樓用餐空間，桌間距離寬闊，即使客滿也不會覺得擁擠。
4人桌
吧檯式長桌
一人用餐可選擇在此區用餐，一個人吃火鍋也可以很自在不尷尬！
八款副食吃到飽
王子麵、雞絲麵、拉麵、意麵、黃麵、冬粉、壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯通通吃到飽。
嚴選蔬菜吃到飽
壽喜燒醬汁、麻辣拌飯醬汁、咖哩拌飯醬汁
壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯、肉鬆。
醬料自助區
按照個人口味喜好調製火鍋醬料。
霜淇淋
香草口味
當天供應的霜淇淋口味是香草的。
冰淇淋
多種冰淇淋口味
4
冰淇淋口味有：花生、巧克力、芒果、芋頭、瑞士巧克力。
飲料自助吧
氣泡系列飲品機、果汁、咖啡機，超過10種選擇的飲料自助吧，搭火鍋享用讚的。
這餐點了：
√ 雞腿麻油鍋
√ 魚片剝皮辣椒鍋
√ 豬肉片買一送一
√ 生干貝買一送一
√ 滷雙拼
√ 滷大腸
√ 燙魷魚
■ 火鍋系列
√ 雞腿麻油鍋 230元
走料好實在路線的逸小鍋嘉義仁愛店，每一鍋火鍋食材內容都很豐富，以高麗菜打底加入金針菇、嚴選火鍋料，最後鋪上份量十足的雞腿肉上桌。
清爽型麻油鍋
逸小鍋嘉義仁愛店的麻油湯底是屬於清爽型的，喝得到迷人的麻油香，香氣飽滿、不油膩。
雞腿肉
雞腿肉量十足，每一塊的骨頭都蠻小的、雞肉很厚實。
√ 魚片剝皮辣椒鍋 220元
魚片剝皮辣椒鍋的魚就是這麼大片！
高麗菜、豆腐、嚴選火鍋食材、大量剝皮辣椒，最後鋪上超大魚片上桌。
香氣十足、甘甜不辣口的剝皮辣椒湯煮魚超搭！
■ 超值單點系列
√ 豬肉片買一送一 共12片 70元
沒有看錯！
加點一份12片豬肉片只要70元，用麻油湯煮多一重迷人香氣的麻油豬肉片口感蠻軟嫩的~
√ 生干貝買一送一 共12顆 80元
80元多一份12顆生干貝！
推薦用剝皮辣椒湯煮提鮮~
■ 美味小菜系列
√ 滷雙拼 50元
滷臭豆腐、鴨血一個50元吃得到！
口感滑嫩沒有豬腥味的鴨血，自帶不刺激的微辣感。
口感紮實吃得到臭豆腐的獨特香氣。
√ 滷大腸 70元
滷大腸前處理得蠻仔細的，不會吃到沒處理乾淨的雜味。
√ 燙魷魚 70元
川燙後簡單調味上桌。
香Q有嚼勁的魷魚蠻涮嘴的。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2025/01/18(六)
√ 付款方式：現金
√ 低消：一人一鍋制；110公分以上共鍋收費80元；140公分以上共鍋收費100元，共鍋收費可抵單點
√ 用餐時間90分鐘。
嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店菜單，攝於2025/01/18
■ 優惠資訊
√ 平日10點~下午4點開鍋，招待30元小菜一份
√ 麻辣鍋系列任點兩鍋，送麻辣滷鴨血一份
√ 外帶自取熟食小火鍋比內用價便宜10元，加送飲料一瓶
逸小鍋嘉義仁愛店
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設施：洗手間、兒童座椅
⏰ 營業時間
每天 10：00~22：00
📍 地址：嘉義市西區仁愛路452號
📞 電話：05 225 9797
■ 品牌資訊
加盟專線：0927 527 933
分店資訊
逸小鍋中壢健行總店
⏰每天 10：00~23：00
📍地址：桃園市中壢區健行路245-1號
📞電話：03 428 5757
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