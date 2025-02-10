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嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自助吧內容超豐富，嘉義火車站附近美食餐廳_逸小鍋菜單

2025燈會攻略
2025-02-10 01:52:00 文字：冠婷｜生活趣
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冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店嘉義火車站附近美食餐廳推薦，170元吃到飽！百元火鍋自助吧內容超豐富，8款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、多口味冰淇淋通通吃到飽，還有選擇多樣化的飲料吧可搭配火鍋享用，平日10點到下午4點開鍋再送一份小菜，豬肉片、生干貝買一送一有夠划算，用餐空間有兩層樓適合聚餐，吃飽順遊嘉義市立美術館、台灣花磚博物館_附逸小鍋嘉義仁愛店菜單，嘉義午餐晚餐推薦嘉義西區美食推薦嘉義西區午餐晚餐推薦嘉義吃到飽推薦

 

目錄索引

1. 關於逸小鍋嘉義仁愛店

2. 交通指引_逸小鍋嘉義仁愛店

3. 逸小鍋嘉義仁愛店環境開箱

3.1 逸小鍋嘉義仁愛店_接待區

3.2 逸小鍋嘉義仁愛店_用餐空間

3.3 逸小鍋嘉義仁愛店_自助吧

4. 逸小鍋嘉義仁愛店餐點分享

4.1 火鍋系列

√ 雞腿麻油鍋

√ 魚片剝皮辣椒鍋

4.2 超值單點系列

√ 豬肉片買一送一

√ 生干貝買一送一

4.3 美味小菜系列

√ 滷雙拼

√ 滷大腸

√ 燙魷魚

5. 消費資訊

5.1 逸小鍋嘉義仁愛店菜單

5.2 優惠資訊

6. 嘉義火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

 

關於逸小鍋嘉義仁愛店

嘉義火鍋吃到飽_嘉義午餐晚餐推薦

嘉義火車站附近美食餐廳推薦

嘉義西區美食推薦_嘉義西區午餐晚餐推薦_嘉義吃到飽推薦

 

逸小鍋嘉義仁愛店在哪裡

逸小鍋嘉義仁愛店位於嘉義市西區仁愛路452號，近嘉義火車站，附近有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

 

逸小鍋嘉義仁愛店環境_餐點特色

「附設兩層樓用餐空間_寬闊舒適、不收服務費、周邊好停車」

「170元吃到飽_開鍋170元起，附設自助吧吃到飽，近10款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、冰淇淋、飲料吧」

「超過20種火鍋湯底選擇，另有4款素食湯底」

「超值火鍋單品，豬肉片買一送一、生干貝買一送一」

 

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_嘉義火車站，走路6分鐘；公車_嘉義火車站，走路5分鐘。

機車：附近機車停車格_仁愛路。

汽車：附近汽車停車格_仁愛路；嘟嘟房停車場_嘉義仁愛站，走路1分鐘。

 

交通指引_逸小鍋嘉義仁愛店

仁愛路民族路交叉口_嘉義火車站附近

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

中壢小火鍋愛店到嘉義火車站附近展店了！！！

選址於仁愛路民族路交叉口；嘉義市西區仁愛路上的逸小鍋嘉義仁愛店，周邊有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。

 

逸小鍋嘉義仁愛店環境開箱

火鍋店門口

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

 

營業時間

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

逸小鍋嘉義仁愛店營業時間為每天10：00~22：00下午時間不休息，平日早上10點~下午4點開鍋招待30元小菜一份！

 

逸小鍋嘉義仁愛店_接待區

接待區

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

入座後掃描桌面上的QR Code點餐，送出訂單後到櫃台結帳；如果沒帶到手機可畫紙本菜單到櫃檯點餐、結帳。

 

兒童座椅

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

貼心準備兒童座椅，提供給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

 

逸小鍋嘉義仁愛店_用餐空間

用餐空間

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

規劃兩層樓用餐空間，桌間距離寬闊，即使客滿也不會覺得擁擠。

 

4人桌

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

 

吧檯式長桌

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

一人用餐可選擇在此區用餐，一個人吃火鍋也可以很自在不尷尬！

 

逸小鍋嘉義仁愛店_自助吧

八款副食吃到飽

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

王子麵、雞絲麵、拉麵、意麵、黃麵、冬粉、壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯通通吃到飽。

 

嚴選蔬菜吃到飽

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

 

壽喜燒醬汁、麻辣拌飯醬汁、咖哩拌飯醬汁

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯、肉鬆。

 

醬料自助區

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

按照個人口味喜好調製火鍋醬料。

 

霜淇淋

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

 

香草口味

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

當天供應的霜淇淋口味是香草的。

 

冰淇淋

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

 

多種冰淇淋口味

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自4

冰淇淋口味有：花生、巧克力、芒果、芋頭、瑞士巧克力。

 

飲料自助吧

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

氣泡系列飲品機、果汁、咖啡機，超過10種選擇的飲料自助吧，搭火鍋享用讚的。

 

逸小鍋嘉義仁愛店餐點分享

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

這餐點了：

√ 雞腿麻油鍋

√ 魚片剝皮辣椒鍋

√ 豬肉片買一送一

√ 生干貝買一送一

√ 滷雙拼

√ 滷大腸

√ 燙魷魚

 

火鍋系列

√ 雞腿麻油鍋 230元

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

走料好實在路線的逸小鍋嘉義仁愛店，每一鍋火鍋食材內容都很豐富，以高麗菜打底加入金針菇、嚴選火鍋料，最後鋪上份量十足的雞腿肉上桌。

 

清爽型麻油鍋

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

逸小鍋嘉義仁愛店的麻油湯底是屬於清爽型的，喝得到迷人的麻油香，香氣飽滿、不油膩。

 

雞腿肉

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

雞腿肉量十足，每一塊的骨頭都蠻小的、雞肉很厚實。

 

√ 魚片剝皮辣椒鍋 220元

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

魚片剝皮辣椒鍋的魚就是這麼大片！

高麗菜、豆腐、嚴選火鍋食材、大量剝皮辣椒，最後鋪上超大魚片上桌。

 

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

香氣十足、甘甜不辣口的剝皮辣椒湯煮魚超搭！

 

超值單點系列

√ 豬肉片買一送一 共12片 70元

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沒有看錯！

加點一份12片豬肉片只要70元，用麻油湯煮多一重迷人香氣的麻油豬肉片口感蠻軟嫩的~

 

√ 生干貝買一送一  共12顆 80元

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80元多一份12顆生干貝！

 

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

推薦用剝皮辣椒湯煮提鮮~

 

美味小菜系列

√ 滷雙拼 50元

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

滷臭豆腐、鴨血一個50元吃得到！

 

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

口感滑嫩沒有豬腥味的鴨血，自帶不刺激的微辣感。

 

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

口感紮實吃得到臭豆腐的獨特香氣。

 

√ 滷大腸 70元

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

滷大腸前處理得蠻仔細的，不會吃到沒處理乾淨的雜味。

 

√ 燙魷魚 70元

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

川燙後簡單調味上桌。

 

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

香Q有嚼勁的魷魚蠻涮嘴的。

 

消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/18(六)

√ 付款方式：現金

√ 低消：一人一鍋制；110公分以上共鍋收費80元；140公分以上共鍋收費100元，共鍋收費可抵單點

√ 用餐時間90分鐘。

 

逸小鍋嘉義仁愛店菜單

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店，170元吃到飽，百元火鍋自

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店菜單，攝於2025/01/18

 

優惠資訊

√ 平日10點~下午4點開鍋，招待30元小菜一份

√ 麻辣鍋系列任點兩鍋，送麻辣滷鴨血一份

√ 外帶自取熟食小火鍋比內用價便宜10元，加送飲料一瓶

 

嘉義火鍋吃到飽相關資訊

逸小鍋嘉義仁愛店

熱門搜尋：嘉義火鍋吃到飽、嘉義火車站附近美食餐廳推薦、嘉義午餐晚餐推薦、嘉義西區美食推薦、嘉義西區午餐晚餐推薦、嘉義吃到飽推薦

設施：洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 10：00~22：00

📍 地址：嘉義市西區仁愛路452號

📞 電話：05 225 9797

 


檢視較大的地圖

 

品牌資訊

逸小鍋嘉義仁愛店FB粉絲頁

加盟專線：0927 527 933

 

分店資訊

逸小鍋中壢健行總店

每天 10：00~23：00

📍地址：桃園市中壢區健行路245-1號

📞電話：03 428 5757

逸小鍋嘉義仁愛店FB粉絲頁

 

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創作者 冠婷｜生活趣 的頭像
冠婷｜生活趣

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逸小鍋嘉義仁愛店

phone05-2259797
place嘉義市西區仁愛路452號
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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