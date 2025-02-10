嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店─嘉義火車站附近美食餐廳推薦，170元吃到飽！百元火鍋自助吧內容超豐富，8款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、多口味冰淇淋通通吃到飽，還有選擇多樣化的飲料吧可搭配火鍋享用，平日10點到下午4點開鍋再送一份小菜，豬肉片、生干貝買一送一有夠划算，用餐空間有兩層樓適合聚餐，吃飽順遊嘉義市立美術館、台灣花磚博物館_附逸小鍋嘉義仁愛店菜單，嘉義午餐晚餐推薦、嘉義西區美食推薦、嘉義西區午餐晚餐推薦、嘉義吃到飽推薦

目錄索引

1. 關於逸小鍋嘉義仁愛店

2. 交通指引_逸小鍋嘉義仁愛店

3. 逸小鍋嘉義仁愛店環境開箱

3.1 逸小鍋嘉義仁愛店_接待區

3.2 逸小鍋嘉義仁愛店_用餐空間

3.3 逸小鍋嘉義仁愛店_自助吧

4. 逸小鍋嘉義仁愛店餐點分享

4.1 火鍋系列

√ 雞腿麻油鍋

√ 魚片剝皮辣椒鍋

4.2 超值單點系列

√ 豬肉片買一送一

√ 生干貝買一送一

4.3 美味小菜系列

√ 滷雙拼

√ 滷大腸

√ 燙魷魚

5. 消費資訊

5.1 逸小鍋嘉義仁愛店菜單

5.2 優惠資訊

6. 嘉義火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於逸小鍋嘉義仁愛店

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逸小鍋嘉義仁愛店在哪裡

逸小鍋嘉義仁愛店位於嘉義市西區仁愛路452號，近嘉義火車站，附近有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

逸小鍋嘉義仁愛店環境_餐點特色

「附設兩層樓用餐空間_寬闊舒適、不收服務費、周邊好停車」

「170元吃到飽_開鍋170元起，附設自助吧吃到飽，近10款副食、嚴選蔬菜、霜淇淋、冰淇淋、飲料吧」

「超過20種火鍋湯底選擇，另有4款素食湯底」

「超值火鍋單品，豬肉片買一送一、生干貝買一送一」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_嘉義火車站，走路6分鐘；公車_嘉義火車站，走路5分鐘。

機車：附近機車停車格_仁愛路。

汽車：附近汽車停車格_仁愛路；嘟嘟房停車場_嘉義仁愛站，走路1分鐘。

Ⅱ 交通指引_逸小鍋嘉義仁愛店

仁愛路民族路交叉口_嘉義火車站附近

中壢小火鍋愛店到嘉義火車站附近展店了！！！

選址於仁愛路民族路交叉口；嘉義市西區仁愛路上的逸小鍋嘉義仁愛店，周邊有火車站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。

Ⅲ 逸小鍋嘉義仁愛店環境開箱

火鍋店門口

營業時間

逸小鍋嘉義仁愛店營業時間為每天10：00~22：00下午時間不休息，平日早上10點~下午4點開鍋招待30元小菜一份！

■ 逸小鍋嘉義仁愛店_接待區

接待區

入座後掃描桌面上的QR Code點餐，送出訂單後到櫃台結帳；如果沒帶到手機可畫紙本菜單到櫃檯點餐、結帳。

兒童座椅

貼心準備兒童座椅，提供給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

■ 逸小鍋嘉義仁愛店_用餐空間

用餐空間

規劃兩層樓用餐空間，桌間距離寬闊，即使客滿也不會覺得擁擠。

4人桌

吧檯式長桌

一人用餐可選擇在此區用餐，一個人吃火鍋也可以很自在不尷尬！

■ 逸小鍋嘉義仁愛店_自助吧

八款副食吃到飽

王子麵、雞絲麵、拉麵、意麵、黃麵、冬粉、壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯通通吃到飽。

嚴選蔬菜吃到飽

壽喜燒醬汁、麻辣拌飯醬汁、咖哩拌飯醬汁

壽喜燒飯、麻辣拌飯、白飯、肉鬆。

醬料自助區

按照個人口味喜好調製火鍋醬料。

霜淇淋

香草口味

當天供應的霜淇淋口味是香草的。

冰淇淋

多種冰淇淋口味

4

冰淇淋口味有：花生、巧克力、芒果、芋頭、瑞士巧克力。

飲料自助吧

氣泡系列飲品機、果汁、咖啡機，超過10種選擇的飲料自助吧，搭火鍋享用讚的。

Ⅳ 逸小鍋嘉義仁愛店餐點分享

這餐點了：

√ 雞腿麻油鍋

√ 魚片剝皮辣椒鍋

√ 豬肉片買一送一

√ 生干貝買一送一

√ 滷雙拼

√ 滷大腸

√ 燙魷魚

■ 火鍋系列

√ 雞腿麻油鍋 230元

走料好實在路線的逸小鍋嘉義仁愛店，每一鍋火鍋食材內容都很豐富，以高麗菜打底加入金針菇、嚴選火鍋料，最後鋪上份量十足的雞腿肉上桌。

清爽型麻油鍋

逸小鍋嘉義仁愛店的麻油湯底是屬於清爽型的，喝得到迷人的麻油香，香氣飽滿、不油膩。

雞腿肉

雞腿肉量十足，每一塊的骨頭都蠻小的、雞肉很厚實。

√ 魚片剝皮辣椒鍋 220元

魚片剝皮辣椒鍋的魚就是這麼大片！

高麗菜、豆腐、嚴選火鍋食材、大量剝皮辣椒，最後鋪上超大魚片上桌。

香氣十足、甘甜不辣口的剝皮辣椒湯煮魚超搭！

■ 超值單點系列

√ 豬肉片買一送一 共12片 70元

沒有看錯！

加點一份12片豬肉片只要70元，用麻油湯煮多一重迷人香氣的麻油豬肉片口感蠻軟嫩的~

√ 生干貝買一送一 共12顆 80元

80元多一份12顆生干貝！

推薦用剝皮辣椒湯煮提鮮~

■ 美味小菜系列

√ 滷雙拼 50元

滷臭豆腐、鴨血一個50元吃得到！

口感滑嫩沒有豬腥味的鴨血，自帶不刺激的微辣感。

口感紮實吃得到臭豆腐的獨特香氣。

√ 滷大腸 70元

滷大腸前處理得蠻仔細的，不會吃到沒處理乾淨的雜味。

√ 燙魷魚 70元

川燙後簡單調味上桌。

香Q有嚼勁的魷魚蠻涮嘴的。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/18(六)

√ 付款方式：現金

√ 低消：一人一鍋制；110公分以上共鍋收費80元；140公分以上共鍋收費100元，共鍋收費可抵單點

√ 用餐時間90分鐘。

■ 逸小鍋嘉義仁愛店菜單

嘉義火鍋吃到飽_逸小鍋嘉義仁愛店菜單，攝於2025/01/18

■ 優惠資訊

√ 平日10點~下午4點開鍋，招待30元小菜一份

√ 麻辣鍋系列任點兩鍋，送麻辣滷鴨血一份

√ 外帶自取熟食小火鍋比內用價便宜10元，加送飲料一瓶

Ⅵ 嘉義火鍋吃到飽相關資訊

逸小鍋嘉義仁愛店

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設施：洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 10：00~22：00

📍 地址：嘉義市西區仁愛路452號

📞 電話：05 225 9797



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■ 品牌資訊

逸小鍋嘉義仁愛店FB粉絲頁

加盟專線：0927 527 933

分店資訊

逸小鍋中壢健行總店

⏰ 每天 10：00~23：00

📍地址：桃園市中壢區健行路245-1號

📞電話：03 428 5757

逸小鍋嘉義仁愛店FB粉絲頁

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