寒冷的天，就想吃暖暖的火鍋，這時如果還能享有海景第一排，有如台版威尼斯般的美景，就再幸福不過了，彩虹灣是間複合式餐飲，結合望海巷石頭火鍋，也有賣甜點咖啡，這裡擁有大片的玻璃窗，不僅讓你可以吃到大火炒爆香的石頭火鍋湯底，欣賞台版威尼斯無敵海景，另一面還可以看阿根納造船廠，CP值超高，到處都是網美打卡點，平價享用美食，可以一邊看海一邊喝咖啡、吃火鍋，享受超Chill悠閒時光。

基隆新開彩虹灣餐飲，希望您除了品嚐美食，還可以留下美好的生活經驗，享受當下才是最重要的。

四樓最佳景觀座位區，三片超大玻璃窗戶，270度無敵海景，可以一邊喝咖啡吃美食，一邊欣賞台版威尼斯無敵海景。

挑高四層樓，彩虹灣入口有兩個可以進入。

彩虹灣餐飲提供各式飲品和甜點，美式咖啡120元起就有。還有許多銅板價甜點，平價又美味，重點是美景無價。

望海巷石頭火鍋收費方式，人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費，以盤計價，每人低消300元，假日用餐時間限120分鐘。

菜色種類很多，可以直接入座用Qrcode點餐，也可以到一樓直接選購，由專人為你送上。

哇！一整櫃琳瑯滿目的餐點任君選擇，影片分享

用餐即享古早味芋冰免費享用。

這是窗外看出去的美景，可以將整個正濱漁港彩虹屋盡收眼底。影片分享

石頭火鍋爆香記得拿乾魷魚、蒜苗、是湯頭鮮甜美味的重要因素。

服務人員會進行桌邊服務，幫你現場洋蔥爆香湯底。

看著服務人員現場快炒，香氣逼人，基本食材洋蔥、乾魷魚爆香後再加入肉片，肉片炒8分熟後會先起鍋放置，等要吃時再涮一下就可以吃了。

醬料自取，不收服務費

用餐環境寬廣舒適。

整體用餐下來，感覺食材很新鮮，湯底真的很好喝，還送芋冰甜點，CP值超高。

三樓用餐區。

四樓咖啡廳用餐區。

每樓層都好拍，到處都可以感受到老闆的精心設計和巧思佈置。還有知名畫家黃靜瑩的作品，其中有多幅受邀東京上野美術館參展過。

超美的用餐環境，另一面窗景正對著歷史古蹟-阿根納造船廠。

非常推薦下回來正濱漁港，可以來此欣賞藝術作品還可品嚐當地美食喔～

彩虹灣餐飲：基隆市中正區正濱路106號；營業時間：09:00-21:00

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