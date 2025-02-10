位於台南南區的億家具批發倉庫台南店，它是一間精緻而富有現代感的家居展覽空間，這裡的店面設計黑底紅框別具匠心，室內空間寬敞落地窗設計明亮，讓每一件家具都能在最佳光線下展現其獨特的設計魅力。

說到億家俱它在家居業界相當有名氣，除了家具床墊系列商品深受顧客們喜愛之外；目前全台灣北中南總共有14間直營門市，離島澎湖馬公也能遇見億家俱，還有億家俱在日本大阪也有一間分店，MIT家具產業能夠進軍海外市場，真的相當不簡單。

接著就讓西莉亞與大家分享億家具批發倉庫台南店，億家俱台南門市彷彿是一個極致的家居展示空間，精緻的佈置和多樣化的家具選擇讓每一個角落都充滿著家的氛圍，對於居住於南部的朋友們，強烈推薦億家具批發倉庫台南店，絕對會是您選購家具的最佳選擇。

｜億家具批發倉庫 台南店-地理位置｜

西莉亞簡單分享億家具批發倉庫台南店停車資訊，有別於其它分店有些需停放於特約停車場， 台南門市則是店門口即有數個免費停車位，如果停車位停滿也別擔心，周圍路邊只要不違規都可以暫時停靠。

圖片取材至官網

｜億家具批發倉庫 台南店-整體外觀｜

位於台南市南區萬年五街的億家具批發倉庫台南店，地理位置相當便利。開車遵循導航指示即可輕鬆抵達，當天除了我們之外，也有許多前來選購家具的朋友，店門外的停車位幾乎都要停滿了，億家俱生意真的很好啊。

台南門市主要展示空間則從一樓延伸到三樓。門市空間展示各種類家具及擺設，維持億家俱一貫的設計感及典雅風格，從各式不同功能的床墊、寢具、沙發、餐廳、臥室家具及家居擺設琳琅滿目應有盡有！

▼億家具批發倉庫台南店店門口設置一座Tesla TPC充電設備，且免費提供給Tesla車主使用，這對於駕駛電動車的客人來說，利用參觀家具時間也幫愛車充飽電，讓西莉亞覺得台南店真的很用心。

｜億家具批發倉庫 台南店-一樓家具展間｜

億家具批發倉庫台南店的一樓家具展間，主要展示各種客廳、臥室、餐廳、書房..等各式家具，門市一樓展間空間相當寬敞，各種家具應有盡有，絕對可以滿足顧客的家居需求。

那一天我們進入門市沒多久，服務人員就走過來親切地與我們打招呼，參觀過程當中只要有任何問題，都能夠即時專業解答，並給予選購家具的相關建議，真的非常感謝服務人員的熱情款待。

｜億家具批發倉庫 台南店-飲料、餅乾、膠囊咖啡免費招待｜

每一間億家俱門市寵愛客人總是不手軟，以客為尊也是我很愛億家俱的原因之一，億家具批發倉庫台南店提供各種口味的餅乾零食、膠囊咖啡，鋁箔包飲料、礦泉水，這些貼心服務，通通免費招待給顧客享用。

億家具批發倉庫台南店一樓展間，除了有著空間寬敞的迎賓空間之外，另外則擺設眾多客廳、臥室、餐廳、書房系列..等，各式各樣不同款式的家具提供顧客選擇，接著就讓西莉亞分享給您們。

｜億家具批發倉庫 台南店-艾薇兒半牛皮電動沙發｜

西莉亞一推開門進入億家具批發倉庫台南店，就被眼前這一組半牛皮沙發吸引住目光，當下內心挺好奇，想說能夠擺放在門市的入口處，肯定有其特別之處，於是忍不住開口請教門市服務人員，原來這是一組半牛皮電動沙發，聽到【電動】兩個字，可讓懶人西立馬湊近想要體驗看看。

這一組使用半牛皮製作的電動沙發，這類型的沙發結合了真皮和合成皮革的優點，提供舒適感和耐用性。電動沙發通常配備電動調節功能，可以讓使用者輕鬆調整靠背和腳墊的角度，以達到最舒適的坐姿或躺姿。

另外這一組半牛皮電動沙發擁有實木骨架、絲棉背枕、獨立筒彈簧、高密度泡棉，以及電動功能五金，相當值得推薦的一組半牛皮沙發。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。尼爾森半牛皮電動沙發，可訂製一人座(電動)、三人座(二大位雙電動)、一字型(三大位雙電動)、L型貴妃(三大位單電動)。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。3尺公仔櫃，玻璃+木心板+燈具五金，寬80*深40*高198公分。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。主要展示各種客廳、臥室、餐廳、書房..等各式家具。

｜億家具批發倉庫 台南店-秋田1.3尺玻璃門櫃｜

秋田1.3尺玻璃門櫃是一款小型實用的家具，通常擺放於家中收納或展示物品。玻璃門櫃因為體積適中且設計簡約，適合各種室內空間，如客廳、書房、廚房或臥室。這一組玻璃門櫃可用於廚房存放餐具或調味品，或者作為書櫃或文件櫃，放置書籍、文件，當作展示櫃擺放相框、紀念品或小型植物..等。

｜億家具批發倉庫 台南店-鐵藝深木色3*6鞋櫃｜

鐵藝深木色 3x6 鞋櫃是一款兼具實用性與美觀的家具，以其深木色木板搭配鐵藝框架的設計，展現出現代工業風的風格，非常適合居家使用。鐵藝深木色鞋櫃設計通風孔，確保鞋櫃內部空氣流通，減少異味。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。擺設許多相當實用且具有設計感的餐椅，不論是木川旋轉餐椅、阿不思餐椅、亨利Ash實木餐椅、小軒餐椅、YY餐椅，另外圍繞著餐椅的則是一張多功能岩板跳桌，這些餐廳家具價格實惠，大家有興趣也可以前往參觀選購。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。擺設許多款相當受消費者歡迎的床墊組合，硬式獨立筒床墊、石墨烯獨立筒床墊、法國防蹣防蚊獨立筒床墊、防蹣天絲表布獨立筒床墊(民宿指定款)、水冷膠獨立筒床墊..等。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。公主粉紅兒童椅，升降+踏圈，寬42*深47*高91.5-103.5公分，座高44-56公分，另外也有王子水藍色兒童椅供選擇。書桌部分則是艾利塔系統二抽書桌，系統板+鋼珠滑軌，寬100*深60*高74公分

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。艾莉塔5尺-6尺三抽床底、艾莉塔5尺-6尺下掀床頭、艾莉塔系統二抽床頭櫃。

｜億家具批發倉庫 台南店-伊蒂思乳膠功能扶手沙發｜

伊蒂思乳膠功能扶手沙發是一款結合舒適度與實用功能的高級沙發，其設計專為提升居家生活質感而打造，乳膠材質具有天然彈性，提供良好的支撐力，能有效分散壓力，減輕久坐的疲勞感。乳膠也具備天然透氣性，幫助沙發保持乾爽，適合長時間使用，這一組沙發更是休閒與實用兼備的家居選擇。

▼億家具批發倉庫 台南店-一樓家居展間。伊蒂思乳膠功能扶手沙發的扶手可是別有洞天，利用扶手升降裝置，也可以將其升起變身私人小空間，即使坐在沙發上也可以方便使用喔！

｜億家具批發倉庫 台南店-海莉貓抓布沙發｜

海莉貓抓布沙發是一款專為寵物友好設計的沙發，以耐抓耐磨的高科技布料和現代時尚設計為特色，非常適合飼養貓咪或其他寵物的家庭使用。海莉貓抓布沙發採用高密度的防抓布料，能有效抵禦寵物抓撓，延長沙發壽命。其布料具防潑水功能，輕鬆應對寵物帶來的意外污漬，清理方便。高品質布料柔軟且透氣，相當適合長時間坐臥。

｜億家具批發倉庫 台南店-波奇貓抓布電動沙發｜

波奇貓抓布電動沙發是一款專為寵物友好和現代家居設計的沙發，結合耐抓布料與電動調節功能，既能滿足舒適需求，又能應對寵物抓撓的挑戰。

沙發採用專業級貓抓布料設計，有效防止貓咪抓撓導致的磨損，延長沙發壽命。布料具有防水性，適合有寵物的家庭，便於清理飲料灑落或意外污漬。且柔軟透氣的布料設計，提供長時間使用的舒適感。

另外這一組沙發也有電動調節功能，可利用遙控器輕鬆調節座椅延伸或收回，滿足不同坐姿需求（閱讀、看電視或小憩），提供全方位的舒適體驗。

▼因為億家具批發倉庫台南店總共有三樓家居展示空間，接著就讓我們前往二樓參觀不同類型的家具吧。

｜億家具批發倉庫 台南店。二樓家具展間｜

平價家具客製化是億家具批發倉庫最大的特色，台南門市一至三樓家居展間都有客廳、臥室、餐廳、書房系列..等，各式各樣不同款式的家具提供顧客選擇，二樓展間也有數十款值得分享的家居商品，接著就讓我們一起來參觀選購吧！

｜億家具批發倉庫 台南店-亞當貓抓布滑軌沙發｜

亞當貓抓布滑軌沙發是一款結合高科技貓抓布材質與滑軌設計的現代沙發，專為實用性、舒適性與寵物友好而設計，能適應多種家庭需求，是提升居家生活品質的理想選擇。高強度耐抓布料採用專業貓抓布料，能有效防止貓咪抓撓和日常磨損，很適合有養寵物的家庭。貓抓布表面具備防潑水功能，輕鬆應對飲料灑落、寵物腳印或污漬，便於日常清潔。

沙發內建順滑滑軌，提供靈活調節的使用體驗。可根據需求調整座位，滿足不同坐姿或躺姿的舒適需求。滑軌設計運行平穩且靜音，輕鬆使用不干擾家人或寵物。

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。托馬斯貓抓布滑軌沙發

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。柏曼Birman貓抓布沙發

｜億家具批發倉庫 台南店-Loki伸縮餐桌｜

Loki伸縮餐桌是一款兼具實用性與現代設計感的多功能家具，適合不同空間需求的家庭。桌面可根據需求進行調節，從標準用餐模式輕鬆轉換為更大空間，適合小家庭聚會或多人使用。餐桌內建伸縮滑軌，輕鬆一拉即可完成桌面的伸展或收回。

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。蜂巢式獨立筒床墊(體感清涼款)

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。瑪其朵化妝台(全組)

｜億家具批發倉庫 台南店-貝洛卡7尺感應式衣櫃｜

貝洛卡7尺感應式衣櫃是一款融合現代科技與時尚設計的多功能衣櫃，特別適合追求便利、智慧化生活的家庭使用。衣櫃拉門運行時平穩無聲，尤其是自動感應燈光，既不影響家庭的安靜環境，又能在昏暗環境整理衣物。

這一款衣櫃採多層收納設計，其內部設計分區明確，包括衣桿區、抽屜區、隔層區等，能夠分類存放各類服飾和配件，讓物品井然有序。7尺寬衣櫃設計提供大容量空間，適合衣物較多的使用需求。

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。夏綠蒂柚木實木沙發

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。SASA6*7尺衣櫃

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。SASA2.65尺鏡台(含椅)

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。巴洛可休閒椅

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。綠野仙蹤水冷膠涼感沙發+綠野仙蹤功能USB扶手櫃

▼億家具批發倉庫 台南店-二樓家居展間。5.3尺餐櫃

｜億家具批發倉庫 台南店-系統貓跳台｜

西莉亞很少在家居門市看見這一組專為寵物貓設計的貓跳台，系統貓跳台是一款專為寵物貓設計的多功能跳躍與活動平台，結合實用性、穩定性和現代風格，為貓咪打造專屬的探索與休憩空間，且能與居家裝潢完美融合。

系統貓跳台可根據空間大小及貓咪需求自由搭配組裝，充分利用牆面空間，為小空間家庭提供更多選擇，同時節省地面空間。採用耐用木材或高密度板材，穩定性高，能支撐貓咪跳躍、攀爬。

｜億家具批發倉庫 台南店。三樓家具展間｜

｜億家具批發倉庫 台南店-實木方柱雙層床｜

實木方柱雙層床是一款結構穩固、外觀簡約且實用的床組家具，適合家庭、學生宿舍或租屋空間使用。實木方柱設計採用高品質實木方柱，結構堅固耐用，承重力強，長期使用不易變形或搖晃。

上下兩層的結構讓空間利用率大幅提升，非常適合空間有限的小房間或多人共用的居住環境。雙層床可作為兄弟姐妹、室友或兒童共享的睡眠空間，也可將下層作為儲物或活動區域。

｜億家具批發倉庫 台南店-京都全身衣掛鏡｜

京都全身衣掛鏡是一款結合實用與美觀的多功能家具，適合現代家庭、工作室或商業空間使用。高清全身鏡面採用高品質防霧鏡材，清晰還原真實影像，方便全身穿搭檢視。其高度足夠覆蓋全身，無需多次調整位置，適合居家、門廳或臥室使用。

｜億家具批發倉庫 台南店-瑟斯半牛皮功能沙發｜

瑟斯半牛皮功能沙發是一款兼具舒適性與實用性的高級沙發，採用優質半牛皮材質，結合現代功能沙發的設計，滿足各種居家需求。真皮質感表面採用半牛皮，紋理細膩觸感柔軟，展現出高級質感。牛皮材質耐刮耐磨，且具有良好的透氣性，適合長時間使用。半牛皮沙發防污性強，只需簡單擦拭即可維持潔淨與光澤。

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。莫迪3*5尺實木床底+莫迪5尺床頭

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。青鳥4尺推門衣櫃

｜億家具批發倉庫 台南店-神戶實木鏡台(含椅)｜

神戶實木鏡台是一款結合實用功能與高雅設計的家居家具，採用優質實木材質，展現自然與工藝的結合。適合臥室或更衣室使用，提升空間的質感與便利性。其選用高品質實木，保留天然木紋，質感溫潤細膩。實木結構穩固，長期使用不易變形或損壞。

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。神戶實木四斗櫃

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。哈姆休閒椅

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。二人辦公桌(含桌上屏風)

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。高背網狀坐墊辦公椅

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。DIY訂製衣櫃

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。桑尼3*7尺中抽書櫃+下抽書櫃，桑尼1*7尺書櫃

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。桑尼4尺書桌+魯爾米4尺書桌+無枕黑網辦公椅

｜億家具批發倉庫 台南店-艾特半牛皮功能沙發｜

艾特半牛皮功能沙發是一款結合舒適性、功能性與高級質感的現代沙發，特別適合追求生活品質與實用設計的家庭或商業空間使用。高級半牛皮材質沙發表面採用優質半牛皮，紋理自然細膩，手感柔軟舒適。

牛皮材質具有良好的耐磨性與透氣性，適合長期使用，且不易變形或開裂。防水抗污只需輕輕擦拭即可保持潔淨。沙發頭枕支撐可自由調整，貼合頭部與頸部曲線，減少久坐壓力。符合人體工學設計，靠背與坐墊提供優越的支撐力與包覆感，減輕壓力提升舒適度。

▼億家具批發倉庫 台南店-三樓家居展間。旋轉方形茶几

好囉，今日的分享也即將來到尾聲，西莉亞對於台南門市相當喜愛，因為門市的佈置風格考究，巧妙地營造出如同家中的舒適氛圍，讓顧客能夠輕鬆地感受每件家具在實際生活中的效果。無論是精緻的沙發、實用的儲物解決方案，還是優雅的餐桌椅，億家俱台南門市都能提供豐富選擇，滿足不同的家居需求和個性化品味。

此外億家具批發倉庫台南店的服務人員專業且親切，會根據顧客的需求提供專業建議和設計方案，幫助顧客找到最適合自己家的產品。總之台南門市是一個集美學與實用於一體的家居賣場，南部的朋友要是有家具需求，西莉亞相當推薦億家具批發倉庫台南店喔！

億家具批發倉庫 台南店

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