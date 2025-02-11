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台南必訪質感蔬食餐廳「自然熟」！多款素食選擇滿足全素與蛋奶素需求。

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2025-02-11 13:59:07 文字：貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
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台南必訪質感蔬食餐廳「自然熟」！多款素食選擇滿足全素與蛋奶素需求。

自然熟

  • 地址：台南市中西區民族路二段57巷1-2號
  • 營業時間：11:30-15:00 / 17:30-21:00（週一、週二休息）
  • 電話：06-223-1148
  • 臉書粉絲團：自然熟

台南必訪質感蔬食餐廳「自然熟」！多款素食選擇滿足全素與蛋奶素需求。

就在新光三越中山店對面的巷子裡，藏著幾家讓人驚喜的小餐館，「自然熟」就是其中一家不可錯過的蔬食餐廳。「自然熟」主打高質感的蔬食料理，提供全素、蛋奶素和五辛素選擇，大部份是可以做為蛋奶素或全素的，菜單上都有明確標示。

台南必訪質感蔬食餐廳「自然熟」！多款素食選擇滿足全素與蛋奶素需求。

餐廳裡的空間十分寬敝，復古又高雅的氣質濔漫空氣之中。

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這裡的低消是一份主餐或飲品，用餐時間限90分鐘。

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沙拉、義大利麵或飯類都能加價升級為套餐，提供四種不同組合，任你依需求選擇。

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Liz最喜歡他們的沙拉，選擇超多，要認真思考才能決定點哪一款！哈～

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這裡的義大利麵和飯類選擇豐富，口味獨特又有創意，光看菜名就讓人滿懷期待！

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我們選了套餐，首先上桌的是南瓜濃湯，香甜的南瓜味在嘴裡化開，簡單卻溫暖人心，搭配麵包一起吃更是絕配！

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水果核桃沙拉配上米薩米克油醋醬，彷彿置身於新鮮農場，滿滿的生菜和水果讓腸胃瞬間被療癒，吃完感覺自己都健康了起來，簡直是天然的心靈慰藉！

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奶油菌菇麵別於傳統義大利麵，沒有多餘的醬汁，口感更像是拌炒過的，雖然看起來簡單，卻有著超濃郁的奶香，每一口都像在牛奶浴裡徜徉！

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飯後一定要來份布丁，Q彈滑嫩的口感搭配不苦不澀的焦糖香，甜而不膩，為這頓餐點畫下完美句點！

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柳橙汁 / 柚子氣泡飲

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冬季限定的西藏紅茶牛奶，香料的氣息在口中綻放，暖心又暖胃！

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place台南市中西區民族路二段57巷1號
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美味度
4.63
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.63
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