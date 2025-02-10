「陽榮生態農場」是一個非常受歡迎的親子旅遊景點，這次我們在這裡體驗了撈魚和釣螃蟹，悠閒舒適的環境讓我們度過了一個愉快的假期。

「陽榮生態農場」位於大園區，這裡可以近距離欣賞飛機掠過天空。農場擁有寬敞的停車空間，入園費每人100元，而且可以全額抵消費喔！

一踏進「陽榮生態農場」，迎面而來的是好幾個魚池，還有超寬敞的活動空間。

我們首先體驗的是撈魚活動，一把撈魚網只要50元，就能玩上一個小時，比夜市的撈魚還要便宜又好玩！

撈魚池的兩側設有許多座椅，讓大家可以輕鬆體驗。池子夠大，所以不用擔心人多擁擠。

除了魚之外，這裡還有可愛的小烏龜可以撈！

玩完撈魚後，我們接著挑戰釣螃蟹的活動。

在螃蟹大道上，可以看到一大群螃蟹爬來爬去。

釣螃蟹需要一些技巧和耐心，考驗大家的專注力。

不只是小朋友，大人們也玩得非常開心。

釣到螃蟹的那一刻超有成就感！

接著我們體驗了「撿雞蛋」的活動，不過和我們想像的不太一樣，這裡的撿雞蛋只是把陳列在架上的雞蛋放進籃子裡。

農場裡還有許多可愛的小動物可以參觀，不過這裡無法體驗餵食，只能看看和拍照。

戶外區域有一個大釣魚池，還有農事體驗可以參加，但需要依照農作物的季節生長狀況才能進行。

因為大家都去撈魚了，所以餵魚池那邊幾乎沒有人。

農場內還有一處觀景平台，可以欣賞田園美景，同時看到飛機從頭頂飛過。

「陽榮生態農場」的休憩空間也很大，玩累了可以在吊床上放鬆休息。

這裡也不用擔心會餓肚子，這裡有提供簡單的熟食和熱炒，價格親民，味道也不錯。

現場還有販售農場自產的農產品，門票都可以用來折抵消費喔！

這次的「陽榮生態農場」之旅，全家大小都玩得非常開心，特別是釣螃蟹活動，真的是一個有趣又難忘的初體驗，非常適合親子同樂。

陽榮生態農場