位於朴子市、近嘉義縣政府和故宮南院的在地鰻魚飯專賣「初沐」

以炭烤直火炙燒鰻魚，搭配自家熬煮鰻醬和日本山椒粉，香氣逼人、油而不膩

澆熱湯、加山葵、拌溫泉蛋都是不同滋味，一份鰻魚飯可以好幾吃

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餐廳名稱：初沐鰻魚專賣社(嘉義縣朴子市嘉朴路西段79號)

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營業資訊：0965700666 11:15-14:00 17:00-20:30；休假日參考店家公告

餐點介紹：丼飯/烤串/套餐/飲品/啤酒 ※假日低消NT 300/人(2歲以下免) ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2025.02



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▲初沐鰻魚專賣社 店面

店家位於嘉義長庚醫院對面的那排連棟建築，店家招牌經長年日曬，早已退色、甚至全泛白

因此路過(甚至從騎樓下走過)還真的不太會知道這裡有餐廳；就算在GoogleMap看到地標，首次來還要張大眼睛認真尋找一下

可以優先找初沐左右明顯的地標：早安山丘和歡樂牛排

▲初沐鰻魚專賣社 用餐環境

一個店面寬的空間，不大

正中央是個長長的半開放式櫃台，座位則繞著櫃檯呈一個ㄇ字形，約有20個座位；有的座位前還有插座

玻璃門和大面落地窗，讓外頭陽光間接照亮室內空間， 室內的暖色光源也夠明亮又不刺眼，讓人感覺舒適且不昏暗

(客串演出: Na哥)

▲初沐鰻魚專賣社 用餐環境

▼初沐鰻魚專賣社 丼飯菜單(拍攝日期：2025.02)

▼初沐鰻魚專賣社 串燒/飲品菜單(拍攝日期：2025.02)

▲初沐鰻魚專賣社 炭烤鰻魚過程

將事先經過白燒的熟鰻串，現場再以炭火燒烤(すみびやき)，炭烤期間主廚會二度將鰻串翻面和蘸醬汁

▲初沐鰻魚專賣社 炭烤鰻魚過程

炭火溫度和鰻魚肉的厚薄都會影響所需的炭烤時長，平均 約近十分鐘才完整烤好

再 將鰻魚放到裝有鰻醬、山椒粉和米飯的重箱上，點綴佐料、上蓋，終於上桌

(左)大鰻重 NT 620

(右)小鰻重 NT 350

內容：米飯(約220 g)、鰻魚、鰻醬、山椒粉、配菜(大番茄片)、蔥花

鰻重大小份量是差在鰻魚的份量，飯量和佐料則相同：小鰻重是單片鰻魚(約110 g)、大鰻重有兩片鰻魚(約200 g)

※鰻重(うなじゅう)

將鰻魚(うなぎ)、米飯、醬汁和配菜裝在碗公的叫鰻丼(うなどん)，而裝在重箱的則稱作鰻重。重箱(じゅうばこ)是長方形有蓋的漆器或竹製食盒，被設計成可以一個個堆疊，故「重」發音應是「ㄔㄨㄥˊ」。同理可知，將天婦羅(天ぷら)飯莊進重箱的料理就叫做天重。

▲烤鰻魚的魚皮烤到外層微焦脆、內層則有膠質的黏性；肉質Q彈緊緻，香氣逼人、油不肥膩

炭烤過程的二度蘸的醬汁，像是為上色和適當提味，不會像蒲燒鰻有那麼濃厚的醬味，因此還是能嚐到鰻魚本身的肉味和直火炭烤才會有的淡淡炭香

鰻魚難免會殘留少許細刺，但都是細軟、可以直接吃的，我完全可以接受

▲米飯也好吃! 是用CNS一等米等級的田牧信糧壽司米，不僅米粒豐滿、香氣明顯

其澱粉比例介於蓬萊米與長米，所以蒸熟後既略帶黏性卻又不易糊爛，柔軟好入口又有粒粒分明的彈性，免搭美味的調味醬汁就本身是個白飯小偷

鰻魚醬汁醬油的香氣卻不死鹹，雖然店家說有用鰻魚肉和鰻魚骨頭熬煮，但配著米飯一起吃，我是吃不出來有鰻魚味啦(可能要直接沾食醬汁才知道)

米飯上面撒的日本進口山椒粉，有很淡的青草與辛辣香氣，但容易被醬汁和鰻魚肉掩蓋

▲店家老闆介紹鰻魚飯也能來個「一鰻三吃」

直接吃、做成湯泡飯、湯泡飯再配山葵，會有更多不一樣的滋味

而我也發現將單點的溫泉蛋和米飯拌食，這「第四吃」也相當美味

溫泉蛋 NT 35

溫泉蛋是生雞蛋以相對較低溫(約70℃)水浴長時間浸泡加熱，使雞蛋呈蛋白半固態、蛋黃是流漿的兩到三分熟狀態，可以嚐到新鮮雞蛋的濕嫩和鮮甜

鰻牛丼 NT 410

內容：米飯(約220 g)、蒜香牛肋(約100 g)、鰻魚(約75 g)、配菜(萵苣生菜、玉米筍、大番茄片、生洋蔥絲)、蒜香牛醬汁、山椒粉、炸蒜片、蔥花

條狀的牛肋肉先以蒜香滷汁熬煮至熟透，再現點現場炭火燒烤，烤到表面帶點硬脆與淡淡炭火燻烤的香氣，牛油被逼出而脂香更馥郁撲鼻

肉質略有嚼勁，若太大塊可能會太韌，但主廚有將烤好的牛肋條切成比一口更小的小肉塊，也就很好咀嚼

蒜香滷汁也很濃郁不油膩，直接配他們的白米飯也很涮嘴好吃

G腿肉串 NT 110/ 2串

不是好幾塊腿肉塊串起，而是「完整一條」的帶皮雞腿肉，沒有醃漬或沾醬，僅撒黑胡椒粗礪調味

雞皮烤出的油汁潤澤肉質，黑胡椒香氣明顯卻不至於多到嗆辣或搶味，但還是略油和稍鹹

G膝軟骨 NT 110/ 2串

數顆雞腳踝軟骨串起來的，沒有雞皮，但還有保留到腳筋和半月骨，脆又不會太硬，很好咀嚼

跟烤雞腿串一樣僅黑胡椒調味，但烤出的雞油還是蠻豐裕的，對我來說還是偏油鹹(頂多吃兩串就夠了)

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以上。