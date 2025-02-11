哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來跟大家分享我二訪的店
因為新出了鐵觀音草莓千層
草莓季不吃草莓怎麼可以！🍓
這邊先上個菜單給大家參考一下⬇️
以下來一一介紹
我們點的有這些～～
西達摩 獅子王GI |厭氧日曬 $330🍊
這款是淺培，喝起來是花香調
帶點柑橘、草莓、鳳梨、百香果醬的後韻
如果不喜歡喝苦咖啡的選這款
完全不會苦！讓你愛上熱美式
然後中間有個小聞香杯
品嚐之前可以先聞香
很有儀式感🤍
鐵觀音草莓千層$285蛋糕
鐵觀音茶香很重
配上滿滿草莓夾心的內餡
真的不輸Lady M
每一口都超級滿足😻
義式提拉米蘇$230
真的很愛他們家的蛋糕
不會像有些蛋糕是用cream cheese代替馬斯卡彭
不是不能代替
只是正統提拉米蘇的口感與香味就是要使用馬斯卡彭才能得到～～
提拉米蘇口感濃郁，咖啡酒的味道也很明顯
料都很足，一點不偷工減料
兩個人吃一份就很飽的程度XD
京都宇治抹茶歐蕾$220🍵
抹茶+鮮奶
調配的很好，不會有茶沒攪勻的感覺🥹
我們選的是冰的，冬天喝冰抹茶也很適合🧊
如果有來吃甜點！拜託一定要點這款抹茶配！
不過因為真的他們家提拉米蘇太好吃了
我就直接外帶兩盒回家
趁著過年期間也可以跟家人一起享用
1盒是460元
2盒一組900元提拉米蘇送精美保冷袋
特地問了店員
他們家也有提供外帶外送
昌吉店明水店自取
每日限量
滿2盒或900元以上台北市新北市免運費外送🆓
滿2盒自取➡️送店內手工餅乾
以上分享到這邊 謝謝大家的收看
這家就在捷運站附近呦！不用走很久的路就可以到
總之推推～
📍 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店
BorgesPlace 提拉米蘇 千層蛋糕
捷運民權西路站（103台北市大同區昌吉街22號）
⏰營業時間參考google地圖