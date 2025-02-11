哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來跟大家分享我二訪的店

因為新出了鐵觀音草莓千層

草莓季不吃草莓怎麼可以！🍓

這邊先上個菜單給大家參考一下⬇️

以下來一一介紹

我們點的有這些～～

西達摩 獅子王GI |厭氧日曬 $330🍊

這款是淺培，喝起來是花香調

帶點柑橘、草莓、鳳梨、百香果醬的後韻

如果不喜歡喝苦咖啡的選這款

完全不會苦！讓你愛上熱美式

然後中間有個小聞香杯

品嚐之前可以先聞香

很有儀式感🤍

鐵觀音草莓千層$285蛋糕

鐵觀音茶香很重

配上滿滿草莓夾心的內餡

真的不輸Lady M

每一口都超級滿足😻

義式提拉米蘇$230

真的很愛他們家的蛋糕

不會像有些蛋糕是用cream cheese代替馬斯卡彭

不是不能代替

只是正統提拉米蘇的口感與香味就是要使用馬斯卡彭才能得到～～

提拉米蘇口感濃郁，咖啡酒的味道也很明顯

料都很足，一點不偷工減料

兩個人吃一份就很飽的程度XD

京都宇治抹茶歐蕾$220🍵

抹茶+鮮奶

調配的很好，不會有茶沒攪勻的感覺🥹

我們選的是冰的，冬天喝冰抹茶也很適合🧊

如果有來吃甜點！拜託一定要點這款抹茶配！

不過因為真的他們家提拉米蘇太好吃了

我就直接外帶兩盒回家

趁著過年期間也可以跟家人一起享用

1盒是460元

2盒一組900元提拉米蘇送精美保冷袋

特地問了店員

他們家也有提供外帶外送

昌吉店明水店自取

每日限量

滿2盒或900元以上台北市新北市免運費外送🆓

滿2盒自取➡️送店內手工餅乾

以上分享到這邊 謝謝大家的收看

這家就在捷運站附近呦！不用走很久的路就可以到

總之推推～

📍 波赫士領地精品咖啡館 昌吉店

BorgesPlace 提拉米蘇 千層蛋糕

捷運民權西路站（103台北市大同區昌吉街22號）

⏰營業時間參考google地圖