圓砌鴛鴦升降鍋物｜冬季必吃「阿嬤級麻油雞火鍋」吃到飽，米酒免費加到爽，生日加碼幾歲就送幾片肉肉!

居然有暖呼呼的麻油雞火鍋吃到飽，全台第一升降火鍋【圓砌鴛鴦升降鍋物】，主打超有趣的乾湯兩吃 ，不管是涮肉、煮海鮮、時蔬 都不用擔心煮過頭，最低368元起就能享有近百款食材吃到飽，冬季更推出「阿嬤級麻油雞火鍋」湯頭，米酒免費加到爽實在太過癮啦!

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當月壽星來用餐攜帶證件「幾歲 就送幾片肉」（單桌需消費滿 2000 元）以上活動不與其他優惠合併使用呦!

圓砌鴛鴦升降鍋物 環境分享

▼【圓砌鴛鴦升降鍋物】位於雲林縣斗六市莊敬路，看到轉角大大的建築物就是了，開車可停放於附近的白線。

▼【圓砌鴛鴦升降鍋物】用餐環境寬敞舒適，以典雅的木質調為主軸，座位以4-6人為一桌，很適合多人來聚餐吃火鍋~

▼【圓砌鴛鴦升降鍋物】最低368元起就能享有近百款食材吃到飽，包含蔬菜鍋料、麻辣豆腐鴨血、滷肉飯、麵食、白飯、粥、寬粉、炸物、甜點、水果、霜淇淋、飲品!

▼【圓砌鴛鴦升降鍋物】飲品選擇性很多，從氣泡飲料、果汁、到熱飲咖啡都喝得到，冰淇淋品牌除了有布拉芙冰淇淋，也有霜淇淋和小餅乾可DIY成聖代。

▼【圓砌鴛鴦升降鍋物】當月壽星來用餐攜帶證件「幾歲 就送幾片肉」，趕快揪家裡的阿公阿嬤一起來吃!

圓砌鴛鴦升降鍋物 菜單

另收10%服務費

用餐時間90分鐘

每人低消一份主食

小孩用餐費用：120-140cm 酌收198元

110-120cm 酌收98元

未滿110cm 不收費

圓砌鴛鴦升降鍋物 餐點介紹

湯底Q熊💰99元

▼火鍋湯頭共有招牌龍骨、柴魚昆布，養生藥膳、素食鮮蔬、川味麻辣、起司牛奶等共九種可以選擇， 牛奶鍋可搭配一隻冰磚Q熊 ，下鍋煮的造型超級可愛，加入湯頭奶香更濃郁滑順，每個座位都有遙控器，可以自由選擇溫度與火鍋的高度，升降設計新奇又貼心，不會漏吃任何一樣食物。

薑母鴨火鍋💰100元

▼暖呼呼的超好喝薑母鴨湯底，在現場爆炒出浮誇火焰效果，光在旁邊看就能聞到香氣，嚴選新鮮鴨肉，搭配多種天然中藥材熬煮，溫補效果驅寒暖胃，裏頭的鴨肉咬起來超軟嫩，最重要的是「湯底米酒還可以免費續！

鴨腱💰88元 鴨心💰88元 鴨腸💰88元 鴨肝💰88元

▼鴨控必點的鴨寶食材系列，包含鴨腱、鴨心、 鴨腸、 鴨肝和鴨肉丸，通通只要銅板價就能加購!

安格斯翼板牛(170g)💰538元 穀飼自然豬(170g💰)338元

▼肉品有牛雞豬羊鴨可選擇，都是新鮮現切盤端上桌，安格斯翼板牛肉質軟嫩大片，下鍋輕涮幾下口感最好吃；穀飼自然豬吃起來毫不遜色，咬起來略帶彈牙感，而且沒有豬腥味大推!

綜合鮮蝦盤💰388元

▼海鮮控必點的綜合鮮蝦盤!數一數居然有多達14尾蝦，包含草蝦和頭好壯壯的黑虎蝦，新鮮度十足超好吃~

圓砌鴛鴦升降鍋物 用餐心得

冬天來鍋暖呼呼薑母鴨吃到飽！就是讓人無比幸福的事情，【圓砌鴛鴦升降鍋物】的薑母鴨湯頭認真有厲害，鴨肉輕輕一咬就骨肉分離，再搭配自助吧吃到飽ＣＰ值破表！

圓砌鴛鴦升降鍋物 斗六旗艦店 全台第一升降鍋物 店家資訊

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地址 :雲林縣斗六市莊敬路38號

電話：05-533-8666

營業時間 : 平日11:00-15:00 17:00-22:30/假日&例假日11:00-22:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/