妙善園個人火鍋專賣，一看店名就知道是素食店，隱藏在台中一中街旁的小巷中。台中有不少素食餐廳提供火鍋，但妙善園素食火鍋特別之處在於提供素燥飯、泡麵、冬粉、寬麵等無限量供應，還有飲料與小美冰淇淋可以隨意享用。史丹利哥強力推薦這裡的必吃品項——素燥飯，他說吃三碗都不是問題！
妙善園｜素食小火鍋
- 地址：台中市北區三民路三段164巷14號（一中街）
- 營業時間：週二～週六11:30-22:30 / 週日11:30-22:00（週一公休）
- 電話：04-2222-1969
164巷藏有許多特色小店，妙善園就在其中。從一中街MOON服飾店旁的小巷轉進去就能找到，巷口還有告示牌指引。
妙善園旁邊還有一家冰店——古晨希子，最近PAPA也去嚐過，滿滿的草莓好邪惡啊！
店內空間不大，但門前有個小庭院，擺滿各種花卉，當天陽光明媚，讓整家店都閃耀著溫暖的光芒。店內外皆可用餐，門口設有點餐單，老闆娘一人負責點餐與出餐，點完餐記得順便付款（僅收現金）。
等待火鍋上桌前，可以先到自助吧挑選沾醬，或舀一碗香噴噴的素燥飯，還有飲料和冰淇淋任你取用。
這裡的辣醬選擇超豐富，竟然還有正川味的辣油！另外還提供辣椒醬油、豆瓣辣醬、烏醋、醬油和獨門素沙茶。
店家自製的素燥，選用細丁的素肉熬煮，散發出香椿的風味。史丹利哥說，來這裡吃火鍋一定要配上一碗素燥飯才對得起自己的胃！喜歡吃麵的朋友也可以等火鍋來了再自煮乾麵，拌著吃也超美味。
小美冰淇淋是這裡的另一亮點，好久沒吃到小美了，飯後來兩球絕對是完美的收尾。吃完火鍋再吃冰，真的是超爽！
S大力推薦的素燥飯在陽光下閃閃發光，連路過的老闆娘都說今天陽光特別好（剛好看到我們在拍飯的照片）。
酸菜白肉鍋$239（奶素）
鍋底有濃郁的酸香氣，搭配素白肉（素雞胸切片）與蘿蔔，另附菜盤和主餐盤。如果是純素者，記得提前告知老闆可以不加素白肉。
火鍋下鍋煮沸，滾燙的瞬間正是火鍋最迷人的時刻。
感謝S先生分享一碗酸白菜鍋，品嚐一下風味，這鍋大貓先生一定會愛上！
麻辣牛肉鍋 $259（辣度可調）
湯頭帶有淡淡中藥香和蔬菜甜味，麻辣結合得恰到好處，不會辣喉嚨也不傷胃。湯頭看起來紅咚咚，PA覺得這鍋只是小辣，嗜辣者可以請老闆加強辣度。
Ｓ先生：沒想到你吃這麼辣！這個對我來說有點過了…我現在知道大貓為什麼說要阻止你了，有點恐怖，想想你的胃啊！
鍋底的素牛肉片厚實，完全吸收了麻辣湯的香氣，咬下去瞬間湯汁在口中爆開，超級過癮！
我點了麻辣牛肉鍋，鍋底有紅白蘿蔔與牛肉片（很厚）素牛肉片外型很像牛腩本身已經完全吸收麻辣湯的香氣與油脂，咬下去瞬間爆裂麻辣湯汁在口中！
後來老闆過來關心我吃的習慣嗎?後來發現瞄到我辣醬碟: 你真的很會吃辣耶…很少遇見這麼愛吃辣的台灣女生!後來才知道原來老闆本人來自四川…難怪這裡麻辣鍋這麼＂熟悉＂
菜盤是這樣，季節蔬菜！其中的綠色蔬菜是店家自種生產的
主盤當然也是滿滿的各種蔬菜，玉米，花椰菜，豆腐，櫛瓜，南瓜，素丸子，百頁豆腐
素毛肚$50
在台灣沒吃遇見素牛肚，沒想到這裡竟然有（老闆請廠商特製）之前跑去成都有吃到，用蒟蒻做出來的素毛肚川燙一下就入味還很軟嫩比真牛肚好咬XD
吃到最後，好像不來點泡麵對不起自己！完美…END (至於冰淇淋就不拍了) 想吃自己來…
妙善園火鍋-MENU
素食(全素)火鍋 $189元起，白飯.素燥，麵，冬粉，飲料，冰淇淋吃到飽(無限供應)客滿-限時90分鐘，風味湯底有蕃茄鍋，養生鍋，臭臭鍋，酸菜白肉鍋，猴頭菇鍋，麻油Ｇ鍋，麻辣系列（素食麻辣鍋）辣度可以調整
妙善園-MAP
機車族可停一中街周邊，開車的 朋友建議前往周邊停車場(雖然常常客滿中)，例如停中友百貨在走過來XD
Miao Shan Yuan Vegetarian Hotpot /妙善園素食小火鍋
Address: No. 14, Lane 164, Section 3, Sanmin Road, North District, Taichung City (Yizhong Street) /Phone: 04 2222 1969 / Business hours: 11:30–22:00 (Closed on Mondays)
Vegetarian Hotpot
Taichung vegetarian personal pot dishes, medicinal soup pots, flavor pots, spicy pots, and drinks. All-you-can-eat rice, dried meat, noodles, and ice cream.
【文末註記】
麻辣鍋的辣度可以調整。老闆交代一開鍋嗜(試)吃不夠辣就跟他說，煮到一半不提供辣度調整!這回大貓先生沒跟我出門吃鍋， 離開前又外帶一鍋＂麻辣酸菜魚火鍋＂這裡的魚是蒟蒻，看到其他客人點的酸菜魚很厲害，大貓看到火鍋問怎有這個，是不是巷子裡的火鍋店，之前想帶你去…竟然拋棄我>~
Email- [email protected]
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