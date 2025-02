妙善園個人火鍋專賣,一看店名就知道是素食店,隱藏在台中一中街旁的小巷中。台中有不少素食餐廳提供火鍋,但妙善園素食火鍋特別之處在於提供素燥飯、泡麵、冬粉、寬麵等無限量供應,還有飲料與小美冰淇淋可以隨意享用。史丹利哥強力推薦這裡的必吃品項——素燥飯,他說吃三碗都不是問題!

妙善園|素食小火鍋

地址:台中市北區三民路三段164巷14號(一中街)

營業時間:週二~週六11:30-22:30 / 週日11:30-22:00(週一公休)

電話:04-2222-1969

164巷藏有許多特色小店,妙善園就在其中。從一中街MOON服飾店旁的小巷轉進去就能找到,巷口還有告示牌指引。

妙善園旁邊還有一家冰店——古晨希子,最近PAPA也去嚐過,滿滿的草莓好邪惡啊!

店內空間不大,但門前有個小庭院,擺滿各種花卉,當天陽光明媚,讓整家店都閃耀著溫暖的光芒。店內外皆可用餐,門口設有點餐單,老闆娘一人負責點餐與出餐,點完餐記得順便付款(僅收現金)。

等待火鍋上桌前,可以先到自助吧挑選沾醬,或舀一碗香噴噴的素燥飯,還有飲料和冰淇淋任你取用。

這裡的辣醬選擇超豐富,竟然還有正川味的辣油!另外還提供辣椒醬油、豆瓣辣醬、烏醋、醬油和獨門素沙茶。

店家自製的素燥,選用細丁的素肉熬煮,散發出香椿的風味。史丹利哥說,來這裡吃火鍋一定要配上一碗素燥飯才對得起自己的胃!喜歡吃麵的朋友也可以等火鍋來了再自煮乾麵,拌著吃也超美味。

小美冰淇淋是這裡的另一亮點,好久沒吃到小美了,飯後來兩球絕對是完美的收尾。吃完火鍋再吃冰,真的是超爽!

S大力推薦的素燥飯在陽光下閃閃發光,連路過的老闆娘都說今天陽光特別好(剛好看到我們在拍飯的照片)。

酸菜白肉鍋$239(奶素)

鍋底有濃郁的酸香氣,搭配素白肉(素雞胸切片)與蘿蔔,另附菜盤和主餐盤。如果是純素者,記得提前告知老闆可以不加素白肉。

火鍋下鍋煮沸,滾燙的瞬間正是火鍋最迷人的時刻。

感謝S先生分享一碗酸白菜鍋,品嚐一下風味,這鍋大貓先生一定會愛上!

麻辣牛肉鍋 $259(辣度可調)

湯頭帶有淡淡中藥香和蔬菜甜味,麻辣結合得恰到好處,不會辣喉嚨也不傷胃。湯頭看起來紅咚咚,PA覺得這鍋只是小辣,嗜辣者可以請老闆加強辣度。

S先生:沒想到你吃這麼辣!這個對我來說有點過了…我現在知道大貓為什麼說要阻止你了,有點恐怖,想想你的胃啊!

鍋底的素牛肉片厚實,完全吸收了麻辣湯的香氣,咬下去瞬間湯汁在口中爆開,超級過癮!

我點了麻辣牛肉鍋,鍋底有紅白蘿蔔與牛肉片(很厚)素牛肉片外型很像牛腩本身已經完全吸收麻辣湯的香氣與油脂,咬下去瞬間爆裂麻辣湯汁在口中!

後來老闆過來關心我吃的習慣嗎?後來發現瞄到我辣醬碟: 你真的很會吃辣耶…很少遇見這麼愛吃辣的台灣女生!後來才知道原來老闆本人來自四川…難怪這裡麻辣鍋這麼"熟悉"

菜盤是這樣,季節蔬菜!其中的綠色蔬菜是店家自種生產的

主盤當然也是滿滿的各種蔬菜,玉米,花椰菜,豆腐,櫛瓜,南瓜,素丸子,百頁豆腐

素毛肚$50

在台灣沒吃遇見素牛肚,沒想到這裡竟然有(老闆請廠商特製)之前跑去成都有吃到,用蒟蒻做出來的素毛肚川燙一下就入味還很軟嫩比真牛肚好咬XD

吃到最後,好像不來點泡麵對不起自己!完美…END (至於冰淇淋就不拍了) 想吃自己來…

妙善園火鍋-MENU

素食(全素)火鍋 $189元起,白飯.素燥,麵,冬粉,飲料,冰淇淋吃到飽(無限供應)客滿-限時90分鐘,風味湯底有蕃茄鍋,養生鍋,臭臭鍋,酸菜白肉鍋,猴頭菇鍋,麻油G鍋,麻辣系列(素食麻辣鍋)辣度可以調整

妙善園-MAP

機車族可停一中街周邊,開車的 朋友建議前往周邊停車場(雖然常常客滿中),例如停中友百貨在走過來XD

Miao Shan Yuan Vegetarian Hotpot /妙善園素食小火鍋

Address: No. 14, Lane 164, Section 3, Sanmin Road, North District, Taichung City (Yizhong Street) /Phone: 04 2222 1969 / Business hours: 11:30–22:00 (Closed on Mondays)

Vegetarian Hotpot

Taichung vegetarian personal pot dishes, medicinal soup pots, flavor pots, spicy pots, and drinks. All-you-can-eat rice, dried meat, noodles, and ice cream.

【文末註記】

麻辣鍋的辣度可以調整。老闆交代一開鍋嗜(試)吃不夠辣就跟他說,煮到一半不提供辣度調整!這回大貓先生沒跟我出門吃鍋, 離開前又外帶一鍋"麻辣酸菜魚火鍋"這裡的魚是蒟蒻,看到其他客人點的酸菜魚很厲害,大貓看到火鍋問怎有這個,是不是巷子裡的火鍋店,之前想帶你去…竟然拋棄我>~

