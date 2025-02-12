





今年2025的台灣燈會在那裡～！？

～• 2025台灣燈會在桃園 •～

有好玩的 2025元宵節活動、結合藝術與創意的花燈展、好吃好逛的桃園好市、美食市集＆多元市集 等等。燈會兩大展區，分別為 主燈展演場 以及 光的遊戲場 。





主燈展演場 (A18展區_高鐵桃園站) 2/12-2/23

以 棒球場 為動線概念，規劃1座主燈及2大副燈，並且結合工藝、竹藝、互動科技及傳統技藝，配置聚光島嶼、喜心與境、全球燈匯、科技創潮、永續台灣、匠藝之星等六大燈區。

光的遊戲場 (A19展區_桃園體育園區站) 2/7(含試營運)-2/23

主打親子與遊戲的五大燈光遊樂場：活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國及福光滿意讚，要為每個來訪的家庭和國際旅客提供童趣又創意的體驗。





元宵節親子活動分享（限定小物領取）

蹓蹓蛇小提燈

發放時間｜2/12 至 2/23 每日 15:00 開始發放

2/12-2/16發放一般款（傳統電池）

2/17-2/23發放節能款（外接行動電源TYPE-C）

發放方式｜每日限量，每人限領 1 盞，發完為止

發放地點｜

A18主燈展演場-高鐵南路一段與青埔路一段路口(三角綠地)

A19光的遊戲場-洽溪路與領航北路一段路口(洽溪路上)



寶可夢小提燈

發放時間｜2/7至 2/23 每日 14:00 開始發放

發放方式｜下載遊桃園APP領兌換券，每日限量

發放地點｜A19「光臨千塘國」燈區-洽溪路上

寶可夢特典卡

發放時間｜2/7至 2/23 每日 14:00 開放領取

發放方式｜於活動現場排隊即可免費獲得乙張特典卡

發放地點｜A19「光臨千塘國」燈區-洽溪路上

楓之谷冒險樂園

「楓谷聯名特效濾鏡片」、「新楓之谷 X 楓之谷 M 虛寶卡」

發放時間｜2/8-9、2/15-16、2/22-2/23

11:00-21:00

發放方式｜限量發送，發完為止

發放地點｜活力發光站展區「楓之谷冒險樂園」





其他節目資訊

贈燈日

時間｜2/11 17:05-18:30

地點｜主燈展演秀主舞台(A18展區_高鐵桃園站)

主、副燈展演

時間｜2/12-2/23 每30分鐘展演一次

地點｜主燈展演場秀主舞台(A18展區_高鐵桃園站)

開幕踩街

時間｜2/12 13:30-15:30

地點｜桃園高鐵站前廣場

一日一主秀

時間｜2/12-2/23 以每日節目表為主(請上官網)

地點｜主燈展演場主舞台(A18展區_高鐵桃園站)

活力發光站 燈光秀 （樂天桃園棒球場）

❶「光耀之球」主題展演秀

時間｜2/7-2/23 18:00-22:00 整點、半點展演一次

❷「星辰樂章」舞動光影

時間｜2/7-2/23 17:00-22:00 每15分鐘展演一次

跳跳馬戲團

時間｜2/12-2/23 以每日節目表為主(請上官網)

地點｜青春光劇場（環溪一街）









2025燈會在哪裡｜2025台灣燈會在桃園 地理位置 交通資訊

今年的台灣燈會在桃園，以 A18 高鐵桃園站 ＆ A19 桃園體育園區站 為中心點，結合週邊規劃，除 氣勢磅礡的主燈秀，另外還有結合親子與遊戲的五大燈光遊樂場，提供 接駁車服務 ，方便民眾前往賞燈、逛市集，參與活動，絕對是逛燈會好去處。



[ 接駁車營運時間 ]（詳細路線請看圖卡）



週一至周四

紅線 13:00~22:30

棕線、綠線、藍線 進場 13:00~20:00 離場 15:00~22:30

週五~週日(包含2/12(三)開燈日)

紅線 09:00~23:00

棕線、綠線、藍線 進場 09:00~22:00 離場 11:00~23:00















2025主燈在哪裡｜主燈 無限樂園

由於我們是 2/7 試營運搶先玩，主燈展演場 (A18展區_高鐵桃園站) 尚未開放，從外面看進去，就可以感受到今年的台灣燈會非常的熱鬧。





2025台灣燈會在桃園｜光的遊戲場

主打親子與遊戲的主題氛圍以多樣的燈光裝置與互動設計，營造趣味十足的燈光遊樂場，規劃五大燈區，包括活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國及福光滿意讚為家庭與國際旅客提供充滿童趣與創意的體驗。



[展期 ] 2/7(含試營運)-2/23



五大燈區的區域範圍很大，我們帶著小小孩，只逛了活力發光站＆城市聚光燈，還有多元市集享受美食，小小孩就已經快沒電了，雖然太早來沒看到主燈秀，覺得可惜，但看著地圖上的動線以及各大網站的介紹，感覺今年的台灣燈會人潮必定不少，避免塞車擁擠，建議可以搭乘接駁車前往，會玩得比較開心。





活力發光站

以海洋、棒球運動、親子為核心，將城市文化與自然景觀巧妙融合，通過燈光藝術、互動裝置與大型海洋主題的設計，營造出充滿活力的沉浸式體驗。在樂天棒球場，觀眾將透過這些創意裝置，體驗桃園的多元魅力。







▼ 楓之谷































▼ 楓之谷

城市聚光燈

作為國境之門的桃園，是台灣與世界連結最直接的城市，也匯集著多元文化，包含客家、原住民、新住民、閩南及眷村等族群，燈區作品呈現出客家、原住民、新住民、閩南及眷村等各色文化。



以融合了台灣各族群建築樣式的大型作品《家》作為開端，藉此反映出各地的人文景貌，也象徵著不同地方的人們匯集一起，生活與文化相互交織，傳達出台灣為家的理念。







家(台積電合作贊助)

以建築物、房子倒影象徵 多元社會的包容，來自不同群體彼此間的認知到認同，這個階段，就像照鏡子一樣，採用不同文化建築鏡射串聯，呈現連綿的意象，也象徵不同族群匯集融合更能使城市的發展源遠流長。



形狀有點類似台灣蕃薯，將認知文化，反思自己，進而認同的意義表徵出來。



















神話之島‧落葉成山

簡約的黑白色調，以葉子為造型基礎，象徵與台灣土地融合的養分，島嶼造型彷若挺拔的山峰，每一面皆以泰國神話傳說中的納迦和迦樓羅為主題，表達台灣這片土地如山般堅實，又能接納並包容來自四面八方的文化與族群。







EYE OF INA

將原住民文化融入強烈的現代感，以伊娜的意象做為創作精神，融合現代設計與傳統文化，運用多族原住民圖騰元素進行建構，透過釋放出的光芒，觸及燈區的每個角落，象徵伊娜溫暖地擁抱現場所有民眾。並以眼睛的LED螢幕呈現文化傳達的信息與意象。











山海城花・夢映客庄

以桃園客家三大族群特色，濱海客家、近山客家以及都會客家為主題，當觀眾擠壓作品時，燈光會隨之變化，與觀眾做親民可愛的互動，彷彿喚醒了這些特色族群的記憶與精神，傳遞出柔和的光芒與聲響。





[ 視覺設計元素 ]

濱海客家：海螺、海浪、魚、蓮花、黃槿 近山客家：山、茶葉、茶田、斗笠、魯冰花 都會客家：伯公廟、古蹟牌樓、毛筆、象徵信仰與中心思想的圓、桃花











生之華

婦女低頭捲線，勇士身揹山豬手提鮮魚，以生命樹、希利克鳥連結二個人物，像是一座迎賓的拱門，穿過拱門的另一面，婦女的紅裙上垂掛著織紋亮麗的布匹，勇士腰間繫著漁筌，呈現出原住民堅韌且活潑的生命力，世世代代勤奮生活，開出燦爛繁茂的生命花朵。







盛．交會．共食的光

以光的餐桌、透光的空間，將光影融入五感互動體驗，由共食經驗結合光的變化作為族群融合、交流的詮釋，透過餐桌匯聚，再由光影發散，讓每位參與者都成為使燈閃動的「光」。



取自於客家茶文化中搜尋靈感，以烘茶用的圓籠作為外觀概念，結合傳統工藝與現代空間加以呈現。







脈

回應原住民取用於自然、依地而生的生命狀態，作品將光復鄉馬太鞍溼地的生態景色運用溼地的植物、樹皮布形塑一座發光的山，由從外部光投射在山面上模糊交錯的剪影至走入山裡真正的 看見生命和來自大地的能量，象徵人們認識、了解原民文化的過程。

山的內部擷取馬太鞍溼地當季植物呈現阿美族野菜文化，邀請民眾走入山林一起感受濕地的生態、走入自然的豐足。







福道

每架彩色紙飛機上刻有亞洲不同國家的地圖和入境海關印章，並搭配各國語言的簡短祝福語句。象徵著幸福的祝願、順遂的旅程，以及文化之間的團結與連結。







榮耀印尼—大鵬金翅鳥

以在印尼文化中佔有獨特地位的金翅鳥為形象主軸，金翅鳥攀附於山形的土地之上。融合印尼特有的蠟染紋路，呈現豐富多元又有趣的印尼意象。







帶路

客家婚慶習俗裡有「帶路雞」，帶路引領的概念。

材質主要使用不銹鋼片結合而成，現場並搭配播放客家童謠，夜間透過內部多色性燈光放射，底座使用鏡面材料以發光反射的效果呈現整個作品，日間在陽光照射下，不鏽鋼材質反光效果讓整座裝置熠熠閃亮，不論晝夜都可呈現出展品的不同樣貌與特色。







傳響

本以為現代科技的發射器之類，想不到他竟是如同樂器一般的雕塑形象，回應客家傳統樂器-嗩吶，象徵客家人藉著音樂與智慧，搭配謝宇威老師的當代客家流行音樂共同放送，展現傳統與現代交織的獨特風格。







▼ 城市聚光燈吉祥物（串串）

▼ 城市聚光燈吉祥物（串串）



2025台灣燈會在桃園｜多元市集、美食市集

這次台灣燈會在桃園，除欣賞各大藝術家的作品，感受主燈亮起時的氣勢磅礡，週邊也有設置多元市集＆美食市集，美食市集在主燈展區附近，而多元市集則是在光的遊戲場「 城市聚光燈 」旁，2/7試營運當天就先搶先逛了。



多元市集裡結合各地的傳統夜市美食與台灣美食，幾乎都是銅板價，平均一人花費約NT$300，就可以吃好吃滿，賞燈、逛市集同時享受美食，有可以邊走邊吃的夜市小吃，也有座位設置，可內用的台灣傳統美食，當天我們自己選幾樣看起來不錯吃的，也順便跟大家分享一下吧～



















▼ 小朋友最愛彈珠台





▼ 座位專區

▼ 小朋友最愛彈珠台▼ 座位專區



海鮮焗烤龍蝦煲（BBQ）

新鮮海味的龍蝦煲，經過炙燒後，上層起司香濃還會牽絲，老板說裡面有：龍蝦、干貝、鮮魚 等等，吃起來鮮味十足，還不錯吃。











芋頭牛奶

寒冷的冬天喝個暖暖的芋頭牛奶，再合適不過，現點現打，喝起來帶著大甲芋頭的芋頭香氣，還有些微芋頭的顆粒感，咬膩珍珠的Q彈口感，不妨換換口味，來個芋頭牛奶吧～！！！



















鴨肉油飯

小份NT$100，份量不少，老公跟兒子一起分食，油飯香氣四溢，裡面也有鴨肉的口感，真的好吃。











▼ 手工發光德國愛素糖









▼ 手工發光德國愛素糖





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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。