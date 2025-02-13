麵食主義Kirin pasta斗六店 | 大份量五星級義大利麵。

麵食主義Kirin pasta斗六店 | 斗六義大利麵推薦！傳承台北五星級主廚手藝的好味道，現在在斗六也能吃到來自台北的麵食主義KIRIN PASTA，自家熬煮醬汁的義大利麵、燉飯平價且份量多，近雲林科大受到學生族群喜愛，焗烤類起司超級拉絲，特別推薦給起司控們！

斗六美食推薦

傳承道地義大利口味，2001年在台北創立的麵食主義KIRIN PASTA，創辦人蕭麒麟曾任五星級飯店任職主廚12年，各種醬汁皆自家熬煮，選用義大利最高認證杜蘭硬質麥所製成義大利麵，搭配奧莉塔初榨橄欖油，店裡麵包類產品皆為手作，而且不添加味精跟雞粉，主打好吃便宜且份量夠，讓雲林的民眾不用花太多錢就能吃到優質義大利麵料理。

▲麵食主義Kirin pasta斗六店在永昌西街，鄰近中正路口，餐點有配合外送服務。

▲店裡擺上了創始店主廚跟其他大廚的合照，不定期交流跟進修。

簡單寬敞的用餐空間，廚房採半開放式，可看到廚師料理過程，特別推薦清炒義大利麵，一吃就能吃出水準。

麵食主義Kirin pasta斗六店菜單

店裡面最受歡迎的口味「帕瑪森起司奶油海鮮麵」，鮮奶油跟海鮮的絕妙組合，奶香十足、用料豐盛。

清炒義大利麵就能吃出主廚手藝，蒜頭跟橄欖油的乳化作用讓麵條吃起來鹹香入味！

青醬奶油雞肉飯，麵食主義Kirin pasta的青醬使用的是甜羅勒葉跟松子下去打的醬料，很難得有義大利麵店選用甜羅勒葉，畢竟成本高不少，甜羅勒葉跟一般九層塔味道還是不同的。

帕瑪森起司奶油海鮮麵

漁夫蒜辣海鮮麵

青醬奶油雞肉飯

義式油醋沙拉

漁夫蒜辣海鮮麵。這道蒜辣海鮮麵是我最愛的一道！蒜香搭配橄欖油特有香氣裹在麵條上，每一口吃起來超香，搭配新鮮白蝦、魷魚、淡菜海味滿滿，吃起來又香又鮮，真的好滿足味蕾。

選用杜蘭小麥製成的義大利麵，口感滑順香味濃郁，且每一份的麵條份量很足，讓客人吃得更飽足。

帕瑪森起司奶油海鮮麵。每一根麵條裹上濃郁的奶油醬汁，這道則是店裡點單率最高的義大利麵！入口奶香很足而且不會膩口，大口吸麵超過癮！奶香跟海鮮融合一起，絕佳的組合。

起司佛卡夏。激推必點！放上大量起司的佛卡夏，拉絲畫面讓人欲罷不能，手作佛卡夏吃起來薄脆帶著餅香，起司量很足，是較偏甜口味，搭配起司鹹鹹甜甜非常好吃，讓我相當意外！

起司控必點！真的很好吃！我個人很喜歡這種甜甜的口味。🫠

青醬奶油雞肉飯。使用甜羅勒、松子、橄欖油攪打而成的青醬，吃起來是很圓滑的自然香氣，米粒燉煮的不會太軟爛，吃起來還有保留顆粒的口感，烹調中再加入起司粉增加風味。

雞肉給的量也不少，還有蘑菇增加口感，入口滿是青醬香氣，飯量也好足。

茄汁肉醬焗麵。去年進口起司跟奶油一直漲價，老闆用料毫不手軟，很愛起司的我看到這一層厚厚的焗烤口水快流下來，可以體驗一下拉絲快感！大人小孩都愛的一道肉醬焗烤筆管麵。

這起司量超厚！點選率也很高，筆管麵吃起來很Ｑ彈，番茄味道濃郁，每一口都能吃到厚實的起司感。

義式油醋沙拉。油醋沙拉一樣是使用奧莉塔初榨橄欖油，清香爽口，搭配脆口酸黃瓜跟西芹，酸爽清脆，幫餐食均衡一下。

斗六也能吃到正宗義大利麵，老闆堅持不添加味精跟雞粉，香氣跟鮮味來自蒜香跟橄欖油的發揮，自家熬煮醬汁，一吃就能吃到老闆的用心，平價美味百元義大利麵，值得前來用餐。