香味獨具的螺螄粉酸辣夠味，這間位在萬華巷內的【廣西柳州螺螄粉】，

每次回娘家經過時都看到內用外帶都不少客人，剛好這天下班要去中和好市多，

就順道來品嚐口袋名單中的是【廣西柳州螺螄粉】。

【廣西柳州螺螄粉】位在萬大路巷內，搭公車較方便，

可搭到德昌街口或青年社區，步行3-7分鐘即達。

店內桌數不多，明亮乾淨，用餐期間看到不少人來外帶，牆上有菜單及脆皮豬腳的介紹，

看到螺螄粉還可加鴨腳、鴨翅及豬腳進去還蠻特別的。

底部桌上則擺了生辣椒、泡椒醋、油辣椒等醬料可自取，辣椒色澤看來好誘人啊。

先各拿了一小碟生辣椒及泡椒醋，等等來加入螺螄粉內。

廣西桂林湯的米粉也就是螺螄粉，這邊湯的螺螄粉有比較少見的配料如 鴨翅、鴨腳、

豬腳、豬肚、豬頭皮 等都是加在螺螄粉內，另外也有乾拌米粉及小菜類。

【招牌螺螄粉(嘴邊肉)】NT120

他們家的螺螄粉價位比起坊間的算平價了，而且料好多，滿滿一大碗好豐盛！

嘴邊肉跟我想像中的不太一樣，比較像薄切豬肉片的口感。

仔細看配料有金針木耳、花生、酸豆角、酸筍、豆皮、青菜等，多到都快滿出來了。

先喝一口湯，酸香滋味慢慢在口中散開，又酸又辣就是我愛的口味，

重口味的可再自行加泡椒醋及生辣椒進去調味，層次更加豐富。

螺螄粉本人長這樣，帶點Ｑ勁，吸收湯汁香氣很入味。

【綜合螺螄粉(肥腸、豬肚、豬頭皮)】NT130

貪心如我想吃多種配料的可點綜合螺螄粉，主食有 肥腸、豬肚、豬頭皮 三種，

其他配料則和招牌螺螄粉一樣。

這碗店家放的食材也是沒在手軟的，除了香Ｑ豬頭皮也有豬耳朵，

加上軟嫩肥腸及Ｑ彈豬肚，吃來味覺豐富，這樣一大碗才130元好超值！

【廣西柳州螺螄粉】湯頭酸香回味，料多味美，加上多種配料融合的味道恰到好處，

份量多吃完很有飽足感，推薦給大家想吃高CP值螺螄粉的好選擇。

【廣西柳州螺螄粉】

地址：台北市萬華區萬大路237巷8號

電話：02 2301 1187

營業時間：11:00-20:00(週一休息)