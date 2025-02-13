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台北平價螺螄粉，居然還可加豬腳、鴨翅、鴨腳，廣西柳州螺螄粉，桂林米粉，料多到滿出來，萬華美食，萬華小吃餐廳。

2025-02-13 16:48:00 文字：Wing Tsay
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Wing Tsay

Wing Tsay

台北平價螺螄粉，居然還可加豬腳、鴨翅、鴨腳，廣西柳州螺螄粉，

 

香味獨具的螺螄粉酸辣夠味，這間位在萬華巷內的【廣西柳州螺螄粉】

每次回娘家經過時都看到內用外帶都不少客人，剛好這天下班要去中和好市多，

就順道來品嚐口袋名單中的是【廣西柳州螺螄粉】。

 

 

廣西螺螄粉

【廣西柳州螺螄粉】位在萬大路巷內，搭公車較方便，

可搭到德昌街口或青年社區，步行3-7分鐘即達。

 

 

廣西螺螄粉

 

廣西螺螄粉

 

廣西螺螄粉

店內桌數不多，明亮乾淨，用餐期間看到不少人來外帶，牆上有菜單及脆皮豬腳的介紹，

看到螺螄粉還可加鴨腳、鴨翅及豬腳進去還蠻特別的。

 

 

廣西螺螄粉

底部桌上則擺了生辣椒、泡椒醋、油辣椒等醬料可自取，辣椒色澤看來好誘人啊。

 

 

廣西螺螄粉

先各拿了一小碟生辣椒及泡椒醋，等等來加入螺螄粉

 

 

廣西螺螄粉

廣西桂林湯的米粉也就是螺螄粉，這邊湯的螺螄粉有比較少見的配料如鴨翅、鴨腳、

豬腳、豬肚、豬頭皮等都是加在螺螄粉內，另外也有乾拌米粉及小菜類。

 

 

廣西螺螄粉

 

廣西螺螄粉

【招牌螺螄粉(嘴邊肉)】NT120

他們家的螺螄粉價位比起坊間的算平價了，而且料好多，滿滿一大碗好豐盛！

 

 

廣西螺螄粉

嘴邊肉跟我想像中的不太一樣，比較像薄切豬肉片的口感。

 

 

廣西螺螄粉

仔細看配料有金針木耳、花生、酸豆角、酸筍、豆皮、青菜等，多到都快滿出來了。

 

 

廣西螺螄粉

先喝一口湯，酸香滋味慢慢在口中散開，又酸又辣就是我愛的口味，

重口味的可再自行加泡椒醋及生辣椒進去調味，層次更加豐富。

 

 

廣西螺螄粉

 

廣西螺螄粉

螺螄粉本人長這樣，帶點Ｑ勁，吸收湯汁香氣很入味。

 

 

廣西螺螄粉

【綜合螺螄粉(肥腸、豬肚、豬頭皮)】NT130

貪心如我想吃多種配料的可點綜合螺螄粉，主食有肥腸、豬肚、豬頭皮三種，

其他配料則和招牌螺螄粉一樣。

 

 

廣西螺螄粉

 

 

廣西螺螄粉

這碗店家放的食材也是沒在手軟的，除了香Ｑ豬頭皮也有豬耳朵，

加上軟嫩肥腸及Ｑ彈豬肚，吃來味覺豐富，這樣一大碗才130元好超值！

 

 

【廣西柳州螺螄粉】湯頭酸香回味，料多味美，加上多種配料融合的味道恰到好處，

份量多吃完很有飽足感，推薦給大家想吃高CP值螺螄粉的好選擇。

 

【廣西柳州螺螄粉】

地址：台北市萬華區萬大路237巷8號

電話：02 2301 1187  

營業時間：11:00-20:00(週一休息)

 

歡迎動手點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭，感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

文章標籤
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廣西柳州螺螄粉

phone02-23011187
place台北市萬華區萬大路237巷8號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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