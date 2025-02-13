朋友分享了一張羅東咖啡廳的水果千層蛋糕照片，讓我立刻決定來「REVERSE COFFEE」一探究竟！這間小巧的咖啡館氛圍簡單舒適，芒果千層蛋糕看起來超級誘人！輕盈的奶油口感細膩，真的像在日本吃到的，而層層堆疊的蛋餅皮柔嫩又滑順，整體口感清爽又新鮮，真的相當出色。
店家資訊
- 店名：REVERSE COFFEE
- 地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊街445號
- 營業時間：11:00-18:00（週四公休）
- 電話：03-955-6267
- 臉書粉絲團：REVERSE
-
備註：
每位客人（包含3歲以上兒童）皆需點一杯飲品
無提供訂位、不接待超過六人的團體，且無法拆桌安排座位
無提供外借廁所，店內亦禁止攜帶寵物
交通資訊
- 自行開車：直接在Google地圖搜尋「REVERSE COFFEE」，即可抵達
- 停車場：店家前方禁止停車，建議停放於天祥路的喜互惠收費停車場
這間咖啡館座落於羅東後火車站附近的羅莊地區，隱身在一排透天厝中！
店門口設有木製平台，增添了幾分悠閒感，不過炎炎夏日來訪，應該會有點悶熱吧！
店內裝潢走極簡風格，吧台及一旁精緻的蛋糕櫃！
店內的木質層架上擺滿了各式咖啡器具與精選商品。
進到店裡才發現空間意外寬敞，整體的氛圍也很舒適。
店內劃分為三個區域，依據不同類型的桌椅來區隔空間。
角落還放了一些咖啡主題書籍，讓客人悠閒閱讀！
我毫不猶豫地選了溫潤質感的木質長桌！相較之下，旁邊的雙人雅座小巧精緻，不過既然這裡只販售飲品與蛋糕，桌子大小還算OK！
整間店的氛圍簡約有質感。
桌面點綴著精緻的鮮花，加上黑底金邊的椅子，細節滿滿，店家小有用心。
Reverse coffee菜單價位
⇒ 最新菜單
店內低消為每人一杯飲料，菜單品項簡單明瞭，內用限時90分鐘。
價位還算合理！
這張的價格在宜蘭地區就算是中高價位。
蛋糕櫃內擺滿精緻又吸引人的甜點，這才是我們的關注焦點啦！
草莓巧克力千層
這款草莓巧克力千層蛋糕感覺相當不錯。
大甲芋頭千層
這款可是老闆力推的店內人氣冠軍，但今天目標不同，下次再來品嚐！
藍莓塔
其實我超想點這款，畢竟我是藍莓控！但今天另有所屬，下次再來試試。
甜點上還插了小紙牌，整體質感瞬間提升！
宇治抹茶塔
So Cute～
檸檬塔
我有忍住～下次、下次！
香草拿鐵
香草拿鐵的風味相當不錯，搭配木盤呈現，質感滿滿，透過玻璃杯還能清楚欣賞漸層變化。
檸檬乳乳酪蛋糕 NT140
乳酪永遠是最愛！
黃色奶油一入口就能感受到檸檬的微酸清香，真的超棒！如果能鋪滿整個表面，應該會更完美。下層則是口感細緻的輕乳酪，底層餅乾還加入了堅果，增添豐富口感，如果整塊都是檸檬乳酪，那肯定更加迷人！
愛文芒果乳酪千層
愛文芒果乳酪千層～終於找到你了！
哇～夢幻系的水果千層登場！這款千層選用的是愛文芒果，新鮮度滿分，散發出濃郁的芒果香氣！原本期待能有其他水果搭配，讓口感更加豐富，但單純的芒果風味依然無可挑剔！
奶油選用高品質食材，入口不油不膩，口感輕盈細膩，彷彿棉花糖般柔軟。
蜂蜜柚子茶
蜂蜜柚子茶喝起來風味絕佳，讓人聯想到調酒般的層次感，杯口還撒上糖粒裝飾，看起來更精緻！唯一的小缺點就是份量偏小，喝得意猶未盡XD
喝之前記得先攪拌均勻，薄荷葉、柚子醬與檸檬相互融合，層次感相當豐富。
「REVERSE COFFEE」的整體空間簡約又帶點文青感，讓人覺得相當放鬆。拿鐵的口感順滑香醇，搭配千層蛋糕更是完美組合，強烈推薦！週末傍晚接近打烊時分，客人陸續湧入，短短一小時內蛋糕櫃就幾乎清空。想來這裡聚會聊天或嚐鮮的朋友，手腳可要快點囉！
Reverse coffee附近景點美食
羅東鎮雖小，但是美食、景點很多，也很集中，推薦給你～
更多你需要的懶人包…
1.羅東林場
附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等
- 詳細介紹：羅東林場一日遊
2.羅東美食
羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳
- 詳細介紹：羅東美食
3.羅東景點一日遊
有免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊、羅東二日遊行程也一起分享！
- 詳細介紹：羅東景點一日遊
4.宜蘭約會咖啡館
讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」、「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！
- 詳細介紹：宜蘭約會餐廳咖啡館
5.更多宜蘭景點、美食推薦給你…
以上宜蘭的「REVERSE COFFEE」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 【宜蘭精選15家吃到飽餐廳】自助百匯 BUFFET TOP6 推薦
- 【樹懶餐廳】宜蘭最新動物餐廳！可愛泰迪羊、鵜鶘餵食秀、紅鶴、有瀏海的高地牛～這裡都有
- 【宜蘭22間無菜單料理餐廳】TOP 6精選推薦，行家必訪高CP值奢華饗宴
- 【久千代海鮮百匯餐廳】紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽，附停車場
- 【龍潭包子店】在地熱門老店，凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
- 【壯圍鄉景點一日遊】TOP 13推薦～壯圍沙丘.親子農場.海灘踏浪觀景平台.榖倉餐廳.南瓜園草莓園，撐篙划竹牌仔船
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點