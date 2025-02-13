朋友分享了一張羅東咖啡廳的水果千層蛋糕照片，讓我立刻決定來「REVERSE COFFEE」一探究竟！這間小巧的咖啡館氛圍簡單舒適，芒果千層蛋糕看起來超級誘人！輕盈的奶油口感細膩，真的像在日本吃到的，而層層堆疊的蛋餅皮柔嫩又滑順，整體口感清爽又新鮮，真的相當出色。

店家資訊

交通資訊

自行開車：直接在Google地圖搜尋「REVERSE COFFEE」，即可抵達

停車場：店家前方禁止停車，建議停放於天祥路的喜互惠收費停車場

這間咖啡館座落於羅東後火車站附近的羅莊地區，隱身在一排透天厝中！

店門口設有木製平台，增添了幾分悠閒感，不過炎炎夏日來訪，應該會有點悶熱吧！

店內裝潢走極簡風格，吧台及一旁精緻的蛋糕櫃！

店內的木質層架上擺滿了各式咖啡器具與精選商品。

進到店裡才發現空間意外寬敞，整體的氛圍也很舒適。

店內劃分為三個區域，依據不同類型的桌椅來區隔空間。

角落還放了一些咖啡主題書籍，讓客人悠閒閱讀！

我毫不猶豫地選了溫潤質感的木質長桌！相較之下，旁邊的雙人雅座小巧精緻，不過既然這裡只販售飲品與蛋糕，桌子大小還算OK！

整間店的氛圍簡約有質感。

桌面點綴著精緻的鮮花，加上黑底金邊的椅子，細節滿滿，店家小有用心。

Reverse coffee菜單價位

⇒ 最新菜單

店內低消為每人一杯飲料，菜單品項簡單明瞭，內用限時90分鐘。

價位還算合理！

這張的價格在宜蘭地區就算是中高價位。

蛋糕櫃內擺滿精緻又吸引人的甜點，這才是我們的關注焦點啦！

草莓巧克力千層

這款草莓巧克力千層蛋糕感覺相當不錯。

大甲芋頭千層

這款可是老闆力推的店內人氣冠軍，但今天目標不同，下次再來品嚐！

藍莓塔

其實我超想點這款，畢竟我是藍莓控！但今天另有所屬，下次再來試試。

甜點上還插了小紙牌，整體質感瞬間提升！

宇治抹茶塔

So Cute～

檸檬塔

我有忍住～下次、下次！

香草拿鐵

香草拿鐵的風味相當不錯，搭配木盤呈現，質感滿滿，透過玻璃杯還能清楚欣賞漸層變化。

檸檬乳乳酪蛋糕 NT140

乳酪永遠是最愛！

黃色奶油一入口就能感受到檸檬的微酸清香，真的超棒！如果能鋪滿整個表面，應該會更完美。下層則是口感細緻的輕乳酪，底層餅乾還加入了堅果，增添豐富口感，如果整塊都是檸檬乳酪，那肯定更加迷人！

愛文芒果乳酪千層

愛文芒果乳酪千層～終於找到你了！

哇～夢幻系的水果千層登場！這款千層選用的是愛文芒果，新鮮度滿分，散發出濃郁的芒果香氣！原本期待能有其他水果搭配，讓口感更加豐富，但單純的芒果風味依然無可挑剔！

奶油選用高品質食材，入口不油不膩，口感輕盈細膩，彷彿棉花糖般柔軟。

蜂蜜柚子茶

蜂蜜柚子茶喝起來風味絕佳，讓人聯想到調酒般的層次感，杯口還撒上糖粒裝飾，看起來更精緻！唯一的小缺點就是份量偏小，喝得意猶未盡XD

喝之前記得先攪拌均勻，薄荷葉、柚子醬與檸檬相互融合，層次感相當豐富。

「REVERSE COFFEE」的整體空間簡約又帶點文青感，讓人覺得相當放鬆。拿鐵的口感順滑香醇，搭配千層蛋糕更是完美組合，強烈推薦！週末傍晚接近打烊時分，客人陸續湧入，短短一小時內蛋糕櫃就幾乎清空。想來這裡聚會聊天或嚐鮮的朋友，手腳可要快點囉！

Reverse coffee附近景點美食

羅東鎮雖小，但是美食、景點很多，也很集中，推薦給你～

評等結果

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