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羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

宜蘭 羅東 REVERSE COFFEE 甜點 more
2025-02-13 14:57:03 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

朋友分享了一張羅東咖啡廳的水果千層蛋糕照片，讓我立刻決定來「REVERSE COFFEE」一探究竟！這間小巧的咖啡館氛圍簡單舒適，芒果千層蛋糕看起來超級誘人！輕盈的奶油口感細膩，真的像在日本吃到的，而層層堆疊的蛋餅皮柔嫩又滑順，整體口感清爽又新鮮，真的相當出色。

羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

店家資訊

  • 店名：REVERSE COFFEE
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊街445號
  • 營業時間：11:00-18:00（週四公休）
  • 電話：03-955-6267
  • 臉書粉絲團：REVERSE
  • 備註：
    每位客人（包含3歲以上兒童）皆需點一杯飲品
    無提供訂位、不接待超過六人的團體，且無法拆桌安排座位
    無提供外借廁所，店內亦禁止攜帶寵物

交通資訊

  • 自行開車：直接在Google地圖搜尋「REVERSE COFFEE」，即可抵達
  • 停車場：店家前方禁止停車，建議停放於天祥路的喜互惠收費停車場

羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

這間咖啡館座落於羅東後火車站附近的羅莊地區，隱身在一排透天厝中！

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店門口設有木製平台，增添了幾分悠閒感，不過炎炎夏日來訪，應該會有點悶熱吧！

羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

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店內裝潢走極簡風格，吧台及一旁精緻的蛋糕櫃！

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店內的木質層架上擺滿了各式咖啡器具與精選商品。

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進到店裡才發現空間意外寬敞，整體的氛圍也很舒適。

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店內劃分為三個區域，依據不同類型的桌椅來區隔空間。

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角落還放了一些咖啡主題書籍，讓客人悠閒閱讀！

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我毫不猶豫地選了溫潤質感的木質長桌！相較之下，旁邊的雙人雅座小巧精緻，不過既然這裡只販售飲品與蛋糕，桌子大小還算OK！

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整間店的氛圍簡約有質感。

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桌面點綴著精緻的鮮花，加上黑底金邊的椅子，細節滿滿，店家小有用心。

Reverse coffee菜單價位

最新菜單

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店內低消為每人一杯飲料，菜單品項簡單明瞭，內用限時90分鐘。

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價位還算合理！

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這張的價格在宜蘭地區就算是中高價位。

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蛋糕櫃內擺滿精緻又吸引人的甜點，這才是我們的關注焦點啦！

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草莓巧克力千層

這款草莓巧克力千層蛋糕感覺相當不錯。

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大甲芋頭千層

這款可是老闆力推的店內人氣冠軍，但今天目標不同，下次再來品嚐！

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藍莓塔

其實我超想點這款，畢竟我是藍莓控！但今天另有所屬，下次再來試試。

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甜點上還插了小紙牌，整體質感瞬間提升！

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宇治抹茶塔

So Cute～

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檸檬塔

我有忍住～下次、下次！

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香草拿鐵

香草拿鐵的風味相當不錯，搭配木盤呈現，質感滿滿，透過玻璃杯還能清楚欣賞漸層變化。

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檸檬乳乳酪蛋糕 NT140

乳酪永遠是最愛！

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黃色奶油一入口就能感受到檸檬的微酸清香，真的超棒！如果能鋪滿整個表面，應該會更完美。下層則是口感細緻的輕乳酪，底層餅乾還加入了堅果，增添豐富口感，如果整塊都是檸檬乳酪，那肯定更加迷人！

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愛文芒果乳酪千層

愛文芒果乳酪千層～終於找到你了！

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哇～夢幻系的水果千層登場！這款千層選用的是愛文芒果，新鮮度滿分，散發出濃郁的芒果香氣！原本期待能有其他水果搭配，讓口感更加豐富，但單純的芒果風味依然無可挑剔！

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奶油選用高品質食材，入口不油不膩，口感輕盈細膩，彷彿棉花糖般柔軟。

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蜂蜜柚子茶

蜂蜜柚子茶喝起來風味絕佳，讓人聯想到調酒般的層次感，杯口還撒上糖粒裝飾，看起來更精緻！唯一的小缺點就是份量偏小，喝得意猶未盡XD

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喝之前記得先攪拌均勻，薄荷葉、柚子醬與檸檬相互融合，層次感相當豐富。

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「REVERSE COFFEE」的整體空間簡約又帶點文青感，讓人覺得相當放鬆。拿鐵的口感順滑香醇，搭配千層蛋糕更是完美組合，強烈推薦！週末傍晚接近打烊時分，客人陸續湧入，短短一小時內蛋糕櫃就幾乎清空。想來這裡聚會聊天或嚐鮮的朋友，手腳可要快點囉！

 

 

Reverse coffee附近景點美食

羅東鎮雖小，但是美食、景點很多，也很集中，推薦給你～

更多你需要的懶人包…

1.羅東林場

羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

附有停車場，還有許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣附近美食林場肉羹廣興做粿林場店北門綠豆沙牛乳大王羅東店

2.羅東美食

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羅東美食12間老饕必吃清單！羅東美食100間不只有羅東夜市，包括羅東咖啡廳、銅板小吃、羅東餐廳

3.羅東景點一日遊

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免費親子景點~泡泡森林兒童遊戲場，還有親子餐廳、好玩的觀光工廠、特色飯店民宿，搭配羅東美食，羅東一日遊羅東二日遊行程也一起分享！

4.宜蘭約會咖啡館

羅東咖啡廳推薦！「REVERSE COFFEE」千層蛋糕超夯，隱藏版甜點等你來嚐。

讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！

5.更多宜蘭景點、美食推薦給你…

 

以上宜蘭的REVERSE COFFEE文章推薦給你知道。

評等結果
 

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place宜蘭縣羅東鎮羅莊街445號
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美味度
4.33
服務品質
4.11
裝潢氣氛
4.11
CP值
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