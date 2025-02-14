歐賣尬 豬腳飯專賣店，台灣傳統平民美食 !!

在台灣的飲食文化中，豬腳承載著最深厚的文化意涵與生活智慧。從早期物資匱乏的年代，到現今講究養生的時代，豬腳始終是台灣人餐桌上不可或缺的美味。這道料理不僅滋補養身，更蘊含著濃厚的文化意義與情感寄託，是台灣最具代表性的傳統美食之一，經過一代代的傳承與創新，讓豬腳從簡單的家常菜演變成一道精緻的料理。位於錦州街上就有一家豬腳飯專賣店，妖俗地好吃，走，跟著我的腳步GO !

坐捷運就可到的美食店家

從行天宮站大約要走15分鐘，中山國中站約5分鐘

從文湖線捷運中山國中站下

向右走就是 錦州街 與復興北路口

這一帶有不少的餐廳，是錦州街復興北路美食區

在這個講究養生追求精緻的年代，豬腳依然屹立不搖

歐賣尬，我們聞香而來了

豬霸王的故事，要從一份傳承三十年的古法滷製工藝說起

這是一個關於堅持與傳承的故事，一份從阿嬤手中承襲下來的古早味，透過歲月的淬煉與精進，保留了最純正的傳統風味，豬霸王秉持著「真材實料」的堅持，在食材的選擇上絲毫不馬虎。堅持選用台灣本土豬，確保每一塊豬腳都經過嚴格的品質把關。特別堅守「不去筋」的傳統作法，因為完整的蹄筋不只提升了豬腳的價值，更為整體帶來最完美的口感層次。從食材的挑選、清洗到滷製的過程，每個環節都一絲不苟，展現出對美食的極致追求。

門口一邊是外帶區，附近公司行號林立

可見平常肯定大排長龍

走進內用，沒想到晚餐時間，仍座無虛席

先用手機掃描最快，也一目了然

但也有長者不習慣用手機，亦可直接勾選

到櫃檯先結帳即可

哇，好快，工作人員的送餐速度

讓肚子立即停止咕嚕咕嚕叫

哇，端端的碎肉，還搭配辣辣蘿蔔乾，可香呢

豬霸王豬腳飯專賣店 這滷汁的製作過程中，精選十多種珍貴中藥材和香料，以古法細火慢燉，讓各種食材的精華完美融合。這鍋承載著歲月智慧的滷汁，不只是調味品，更是豬霸王靈魂所在。每一滴滷汁都蘊含著對傳統的尊重，以及對美味的執著追求。

超值套餐 就有六樣菜色，超划算，200有找耶

還可選擇幾樣可口小菜

豬霸王的每道配菜都蘊含著主廚巧思，不只是主菜的陪襯，更為整體用餐體驗增添層次的重要配角。

推薦 滷筍絲 古早味

古早味白菜滷 吃得到白菜的甜味

白菜都經過嚴格挑選，，經過特製滷汁的浸潤，既保留蔬菜的鮮甜，又吸收滷汁的精華，白菜滷真承襲了台式滷味精髓。

古早味的滷豆腐 滷的油香好吃!

麻辣鴨血 是開胃小菜

精選新鮮鴨血，口感細緻滑嫩，搭配特製麻辣醬料，每一口都是一場味覺的饗宴

美味Q彈的滷腿節 是養顏美容族群的首選

採用豬腳中最精華的中箍部位

連皮帶骨、保留完整蹄筋，呈現最豐富的口感層次

其實豬腳有豐富的膠原蛋白，其營養價值令人驚豔

中醫認為豬腳它性平味甘鹹，具有補虛弱、填腎精、健腰膝的功效，豐富的膠原蛋白能促進皮膚細胞的儲水功能，有效預防肌膚老化與皺紋的形成。

所以難怪現代愛美女性都對這道傳統美食情有獨鍾

推薦養生湯品：蛤蜊雞湯

一碗熬煮得清甜的雞湯，搭配新鮮飽滿的蛤蜊，香氣四溢!掀開碗蓋的瞬間，鮮甜的湯香立即撲鼻而來

推薦養生湯品：金針排骨湯

香氣四溢的排骨湯中，點綴著金黃色的金針花，排骨燉煮得恰到好處，肉質軟嫩可口，金針則保持著最佳的口感，既能溫暖身心，也能滋養脾胃。

另外推薦愛吃辣的朋友一定要來碗 麻辣滷肉飯

麻辣滷肉飯 每塊肉都充分吸收麻辣的精華

採用特調麻辣醬料，由花椒、辣椒及各種香料慢火熬製，且鋪上熱騰騰的白飯，一口咬下，香氣四溢過癮極了!

豬霸王的豬腳，含豐富膠質的皮層，一次滿足對傳統的所有想望

這道霸王料理不只滿足味蕾，更能補充豐富的膠原蛋白，是養生美味的完美組合，豬霸王真是名不虛傳呀，讓人不禁歐麥尬，好讚 !!

餐具自取，有需要辣椒，可向店員索取喔

現在五星打卡，還送麻辣鴨血喔!

自疫情之後，大家都養成習慣了

用餐完畢自己回收

回收區還提醒把廚餘與碗盤分類放好

這就是外國人到台灣推舉的好習慣

因為太好吃了，於是吃完再打包一份

大胃王套餐 限外帶

哇，滿滿的腿庫.腿節.滿滿的肉香

還附贈店裡特製紅茶一杯 !

除了享受古早美味，也帶回與家人分享

這份經典的滷豬腳 傳統好味道

豬霸王的成長，見證了台灣美食文化的演變

豬霸王從最初懷抱著將傳統好味道發揚光大的理想，到現在擁有台北市區兩間分店，這一路走來，豬霸王始終堅持著對美食的熱情。為了讓更多人能品嚐到這份傳統好味道，除了有UberEats外送服務，也提供企業便當、節慶送禮或是家庭聚餐等大量訂購服務，另外豬霸王也在2023年榮獲Foodpanda最佳餐廳的殊榮，更在第一屆500碗評選中脫穎而出。這對豬霸王來說，不僅是獎項的肯定，更多的是能夠將這份傳統美味持續傳承下去，讓更多人能夠品嚐到最道地的台灣味。

豬霸王不只是一間餐廳

更是從阿嬤時代流傳下來的傳統美味喔 !

愛就跟我們一起快樂GO !

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〔豬霸王〕豬腳飯專賣店-錦州本店

地址：台北市中山區錦州街411號

聯絡電話：02 7733 7652

營業時間：10:45–14:00, 16:00–20:30

〔豬霸王〕豬腳飯專賣店-松山店

地址：台北市信義區松山路477號

聯絡電話：02 7728 9252 (預約找店長)

營業時間： 10:45–14:00, 16:00–20:30

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