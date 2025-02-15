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* 拍攝日期 : 2025年2月14日上午

* 拍攝地點 : 台北醫學大學附設醫院第三門診大樓門前右側櫻花林(吳興街252號)

* 花開狀況 : 八成

上星期到北醫看病後發現第三門診大樓門口廣場前右側櫻花林，已經開了五成就滿心期待，昨天西洋情人節再次前往北醫，果然四棵櫻花樹已經開了八成，從不同角度可以拍到漫天飛舞綻放的櫻花，與遠眺的台北101大樓，以及北醫第三門診大樓相映成景，春回大地的歡愉，隨著櫻花迎風飄盪，送給往來的人們蛇年幸福的佳音，當然也吸引了不少經過的行人駐足自拍與拍攝櫻花的倩影，自從我的手機修圖軟體開啟了「魔術橡皮擦」的功能，拍照遇到景觀窗裡許多人不再是問題，只要一個按鍵，就讓路人們隨風飄逝覓無蹤，再也不用像以前拍照，總是要避東閃西，只留下櫻花最美的身影，謝謝科技帶來的便利。

這幾年北醫第三門診大樓門口右側這一排櫻花林愈來愈漂亮，應該是有專人照料調整，記得最早看到的是五棵，目前剩下四棵，但棵棵都長得繁茂，特別有趣的是每年開花都從左右最外側開起，然後中間兩棵過一星期才會陸續綻放，站在櫻花樹下仰拍著滿天的櫻花，因為位置就在吳興街街巷交叉路口，風特別地強勁，有時風一吹，除了櫻花枝葉隨風擺盪，也會有些許櫻花飄落，如果碰到雨天，還能拍到櫻花帶淚晶瑩剔透的美景，這裡的櫻花開花期大約是一個月左右，到了四月初就是櫻花落盡綠葉滿樹的景象。

喜歡平地賞櫻的朋友，不妨找一天到位於吳興街252號的第三門診大樓門口廣場前右側櫻花林逛逛，逛完就近享用吳興街上各式各樣百花齊放的美食小吃，享受修得浮生半日閒的樂趣。

臺北醫學大學附設醫院第三門診大樓門口右側櫻花林

營業地址 : 110台北市信義區吳興街252號

營業時間 : 24小時營業

營業電話 : (02) 2737- 2181

官方網站 : 臺北醫學大學附設醫院





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