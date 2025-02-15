百饕居酒屋いざかや ｜酒咖必收台中超HIGH居酒屋，大人版酒精大富翁喝不停！

來挑戰最狂喝酒遊戲 ! 這家【百饕居酒屋いざかや 】未免太有趣了吧，主打道地的日式居酒屋料理，可以吃到當季新鮮的頂級魚貨，還有超酷的大人版酒精遊戲，超夯的韓國魷魚遊戲可以玩，以及全台唯一大投影幕歡唱無極限，趕快揪朋友來一起喝到掛!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

百饕居酒屋いざかや 環境分享

▼【百饕居酒屋いざかや 】位於台中市西屯區福林路，看到充滿日式氛圍的建築物就是了，鄰近米立方廣場和中科園區，開車可停放於附近的停車格。

▼【百饕居酒屋いざかや 】用餐環境讓人一秒到日本，木質調設計加上日式擺設，整個超級有日本風情，分為吧台區和多人桌位，還有獨立的和式包廂座位，無論多人聚餐或獨自小酌都很適合。

▼【百饕居酒屋いざかや 】最特別的就是有超多喝酒遊戲，包含大人版酒精遊戲，韓國魷魚遊戲可以和朋友玩，只要參與遊戲並上傳，就能獲得姑媽的雞皮送到你手中，還有全台唯一大投影幕歡唱，超適合聚會氣氛有夠嗨!

▼【百饕居酒屋いざかや 】入桌後會免費贈送一盤小菜，依照當日食材隨機供應變動，酸酸甜甜吃起來好開胃~

百饕居酒屋いざかや 菜單

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百饕居酒屋いざかや 餐點介紹

鮭魚卵炒飯💰250元

▼鮭魚卵炒飯份量超實在，頂頭撒上逼逼波波的鮭魚卵，搭配鮭魚整個鮮味十足，每一口都粒粒分明超好吃!

福祿壽 野生紅喉💰1280元

▼在這裡居然能吃到日料店的高級用魚，產量稀少相當珍貴的福祿壽 野生紅喉，以簡單鹽烤帶出食材的美味，濃縮的油脂香味四溢，嫩白的魚肉中能吃到特殊香味~

日本海炸牡蠣💰220元

▼外表呈現金黃色澤的日本海炸牡蠣，外層的炸皮是細緻口感，咬下去裏頭的牡蠣多汁鮮甜，沾上特製醬汁味道更加分!

小白鯧塔塔💰180元

▼超可愛的小白鯧塔塔，整尾炸到酥酥香香，肉質嫩白綿密，搭配濃郁塔塔醬大滿足~

醬烤豆皮💰80 元 醬烤雞腿肉(兩串)💰160元 麻糬豬肉卷💰160元 櫻桃鴨串💰 160元

▼他們家的串燒都是以炭火燒烤而成，火侯掌握得剛剛好，塗上鹹甜的醬汁味道超討喜，醬烤豆皮卷成一圈圈，紮實中有著多層次口感，醬燒雞腿肉軟嫩帶點肉汁，而我最愛的麻糬豬肉卷，豬肉中包著軟糯的麻糬，是外面少見的創意品項必點起來!

香酥雞軟骨💰180元

▼下酒必備好朋友香酥雞軟骨，軟骨咬起來Q彈超帶勁，鹹鹹香香，一吃就停不下來~

墨西哥辣椒雞湯💰200元

▼冬天必喝暖呼呼墨西哥辣椒雞湯，湯頭非常夠味，充分釋放出剝皮辣椒的辣香，還能撈到不少大塊軟嫩的雞肉~

抹茶糰子💰100元

▼甜點可以吃到日式風味的抹茶糰子，不客氣撒上爆量的抹茶粉，抹茶香濃郁又苦甜，軟Q好咬的口感小朋友也會很愛!

百饕居酒屋いざかや 用餐心得

▼【百饕居酒屋いざかや 】真的太好玩了啦!不只可以吃飽飽還能玩遊戲，氣氛值直接拉到滿點，重點是餐點部分也都很好吃，每一道隨便點都不會雷，酒咖還有數十款酒類可以挑選，超適合三五好友一起來聚餐!

百饕居酒屋いざかや 店家資訊

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地址：台中市西屯區福林路471號

電話 : 04-24619398

營業時間 : 17:30-01:00(凌晨)

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