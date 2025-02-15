新北中和百元美食_勁好檟外帶牛排中和旗艦店─中和午餐晚餐推薦，中和高CP值美食最低139元起呷尬霸，內用奶油玉米濃湯免費續碗，1元加入好檟會員，贈送一份單拼套餐與免費加麵加飯加蛋三選一；新升級靈魂醬料配方，大口吃鐵板麵、豬排、雞排、牛排好滿足，新推出的紅酒牛肉飯用料很實在，鐵板麵外帶回家吃保有麵勁不軟爛，用餐時間Foodpanda持續進單的超人氣外帶外送美食_2025勁好檟外帶牛排中和旗艦店菜單，橋和捷運站附近美食推薦、中和外帶美食推薦、中和排餐鐵板麵推薦

目錄索引

1. 關於勁好檟外帶牛排中和旗艦店

2. 交通指引_勁好檟外帶牛排中和旗艦店

3. 勁好檟外帶牛排中和旗艦店環境開箱

3.1 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_接待區

3.2 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_用餐空間

3.3 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_自助區

4. 勁好檟外帶牛排中和旗艦店人氣餐點分享

√ 超豪華三拼套餐鐵板麵

√ 紅酒牛肉飯

5. 消費資訊

5.1 2025勁好檟外帶牛排中和旗艦店菜單

5.2 2025優惠資訊

6. 新北中和百元美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於勁好檟外帶牛排中和旗艦店

「新北中和百元美食_中和午餐晚餐推薦」

「橋和捷運站附近美食推薦」

「中和外帶美食推薦_中和排餐鐵板麵推薦」

勁好檟外帶牛排中和旗艦店在哪裡

勁好檟外帶牛排中和旗艦店位於新北市中和區建一路157號，近橋和捷運站、中和積穗國小、好市多中和店，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

勁好檟外帶牛排中和旗艦店餐點特色

「旗艦店升級版2.0_公司團訂午餐晚餐新選擇」

出餐快速，提早一天以上預訂，指定時間準時送達。

牛排厚度120%加量不加價、靈魂醬料升級番茄肉醬、外帶餐盒使用圓碗免擔心外帶回家會溢出。

「加40元升級套餐附濃湯加餐包、飲料_內用奶油玉米濃湯免費續碗」

「超人氣百元外帶美食_高CP值排餐鐵板麵、全新升級醬料配方」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_橋和捷運站，走路10分鐘；公車_建一路站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_中和路。

汽車：附近汽車停車格_中和路；Times中和建康路第二停車場，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_勁好檟外帶牛排中和旗艦店

建一路建八路交叉口_橋和捷運站、中和積穗國小附近

宜蘭超人氣外帶排餐鐵板麵到新北中和展店了！

位在 橋和捷運站、中和積穗國小附近、 建一路建八路交叉口；選址於 新北市中和區建一路的勁好檟外帶牛排中和旗艦店，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心找不到停車位。

Ⅲ 勁好檟外帶牛排中和旗艦店環境開箱

過年後開工的台北出差日，工作結束後到Google搜尋中和百元美食注意到的高CP值排餐鐵板麵─勁好檟外帶牛排中和旗艦店，跟工作夥伴一起到店內吃晚餐。

外帶牛排店門口

在附近的機車停車格停妥機車後，走路2分鐘即可看到在COCO飲料店隔壁的勁好檟外帶牛排中和旗艦店。

營業時間

勁好檟外帶牛排中和旗艦店營業時間為：

每天 11：00~14：00；17：00~20：30。

■ 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_接待區

接待區

選擇外帶、熊貓外送的餐點準備好會放到此區等候取餐。

外帶餐具醬料區

有準備筷子、湯匙、番茄醬、辣椒醬，方便選擇外帶牛排鐵板麵的朋友們取用。

超人氣排餐排行榜

第一次到勁好檟外帶牛排中和旗艦店用餐、外帶排餐鐵板麵可參考超人氣排餐排行榜的名次。

QR Code掃碼點餐_外帶排餐可使用

選擇外帶排餐鐵板麵的朋友們，推薦可掃描這一張QR Code點餐，到了指定時間到店內取餐完全不用等！

■ 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_用餐空間

簡約溫馨

勁好檟外帶牛排中和旗艦店的空間不大，走小巧溫馨路線，規劃大約10個用餐座位，可供喜歡享用最佳美味的朋友們使用。

吧檯式長桌

筷子、湯匙

內用掃碼點餐

■ 勁好檟外帶牛排中和旗艦店_自助區

自助區

冰溫熱飲水機、各式醬料、餐具都可在自助區自行取用。

番茄醬、辣椒醬

Ⅳ 勁好檟外帶牛排中和旗艦店人氣餐點分享

這餐點了：

√ 超豪華三拼套餐鐵板麵

√ 紅酒牛肉飯

套餐有附餐包、濃湯(可免費續碗)、飲料。

√ 超豪華三拼鐵板麵套餐 339元

大份量雞腿排、豬排、牛排、蔬菜、半熟蛋、鐵板麵一次滿足！

鋪在底層的鐵板麵口感很優秀，十分軟Q、完全不軟爛，跟靈魂醬汁完美結合的鐵板麵吃完一份會想再加麵~

鐵板麵上的雞腿排都是無骨的，一口一塊超過癮！

雞腿排外皮煎得香脆、雞腿肉在料理過程中鎖住肉汁、雞肉鮮香，沾點升級版靈魂醬汁入口，完美~

牛排的熟度、大小掌控得相當不錯，不會嚼不爛，可以咀嚼到牛鮮味的好吃牛排。

豬排的口感相當紮實，是沒有豬臭味的，一塊接一塊入口很過癮~

奶油玉米濃湯免費續碗

料好實在、奶香飽滿的奶油玉米濃湯，香氣十足、不膩口，微冷的晚餐時間搭著排餐鐵板麵一起吃，幸福感已刷滿~

餐包

餐包推薦可以沾點濃湯吃，美味加倍！

√ 紅酒牛肉飯 120元

最近剛推出的紅酒牛肉飯~

獨家黃金比例紅酒牛肉Ft.完美半熟蛋、香Q米飯的組合。

半熟蛋直接吃或劃開拌入白飯中增加香氣層次都不錯。

每一口都可以吃到經過火侯時間淬鍊，吸滿湯汁香氣接近一嚼即化的軟嫩牛肉，整體調味很剛好，不過鹹。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/02/10(一)

√ 付款方式：現金、LinePay

√ 低消：一份主餐，最低一份139元

■ 2025勁好檟外帶牛排中和旗艦店菜單

新北中和百元美食_2025勁好檟外帶牛排中和旗艦店菜單2025/02/14(五)

■ 2025優惠資訊

√ Google五星評論加贈濃湯，免費續碗

新北中和百元美食_勁好檟外帶牛排中和旗艦店優惠資訊，攝於2022/02/10(一)

√ 1元 加入好檟會員，贈送一份單拼套餐(可於下此消費兌換)

√ 加入好檟會員一年內，免費加麵、加飯、加蛋，一張會員卡可兌換一份

新北中和百元美食_勁好檟外帶牛排中和旗艦店優惠資訊，攝於2022/02/10(一)

√ 消費160元可集一點，滿10點可折抵160元

新北中和百元美食_勁好檟外帶牛排中和旗艦店優惠資訊，攝於2022/02/10(一)

√ 友好鄰居優惠，購買任一排餐套餐明細，憑單據明細可兌換COCO中和建一店全品項飲料折10元

新北中和百元美食_勁好檟外帶牛排中和旗艦店優惠資訊，攝於2022/02/10(一)

Ⅵ 新北中和百元美食相關資訊

勁好檟外帶牛排中和旗艦店

熱門搜尋： 新北中和百元美食、中和午餐晚餐推薦、中和外帶美食推薦、中和排餐鐵板麵推薦

設施：飲水機

⏰ 營業時間

每天11：00~14：00；17：00~20：30

📍 地址：新北市中和區建一路157號

📞 電話：0971 621 065



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■ 品牌資訊

勁好檟外帶牛排中和旗艦店官網

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