聽說啾哇嘿喲韓式烤肉更換菜單，推出超優質嚴選肉類。

無肉不食，無酒不歡的我，當然又來光臨啦！

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

電話：02-2752-2653

時間：週一至週日 11:30–15:00, 17:00–23:30

我們二個大吃貨，中午只有吃麥片，就為了來這裡大口吃肉大口喝酒！

新菜單分為囍從豬來，平日每人NT$499，假日每人NT$559及群犇奔馳，平日每人NT$599，假日每人NT$659，可以選擇韓國來的CASS啤酒喝到飽，或者韓國熱炒吃到飽！

當你想品味最正宗的韓式烤肉時，啾哇嘿喲韓式烤肉的肉類絕對會讓你滿足！店家提供提供各式精選的頂級肉品，每一款都經過嚴選，保證新鮮美味。

火錎骰子牛和安格格黑牛的鮮嫩口感，一定會讓人滿意。還有超棒的雪花牛肉片擁有豐富的油花，吃上一口滑嫩多汁，絕對讓人回味無窮。

原味牛嫩肩和厚切戰斧豬的肉質嫩滑，絕對是肉食愛好者最完美選擇。而豬里肌肉片，細嫩多汁，烤至微焦，真的讓人愛不釋口。

啾哇嘿喲提供的牛豬肉都是嚴選的，不沾醬也很棒，配上自製小菜及醬汁，又是另一種風味喔！

吃韓式烤肉，酒當然是必備的呀！正宗韓國真露搭成經典燒啤，幸福感再提升！

在啾哇嘿喲韓式烤肉每一份肉品每一杯酒，都是為感受最美好的韓式烤肉時光！快來和親朋好友一起分享這份用心的美味吧！

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

電話：02-2752-2653

時間：週一至週日 11:30–15:00, 17:00–23:30

FB：https://www.facebook.com/koreachuwaheiyo/?locale=zh_TW

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