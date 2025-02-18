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> 美食 > 台南平價牛排精選｜沙朗厚片、里肌豬排、五香雞排、松阪豬、干貝蝦排！

台南平價牛排精選｜沙朗厚片、里肌豬排、五香雞排、松阪豬、干貝蝦排！

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2025-02-18 11:18:00 文字：台南大媽走天下
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台南大媽走天下

台南大媽走天下

【台南牛排】魔力牛牛排館｜安南區平價鐵板牛排｜家庭用餐吃飯推

今天難得一家人有個愜意的假日，我們到歷史博物館走走，中午餓了決定去吃頓大餐，老公找了間評價還不錯的安南區美食「魔力牛牛排館」，他們的店面裝潢還滿工業風的，一進來就可以看到自助吧台，清楚明瞭的環境規劃！

【台南牛排】魔力牛牛排館｜安南區平價鐵板牛排｜家庭用餐吃飯推

 

▼飲料選擇也多樣，汽水與茶飲皆無限暢飲。

【台南牛排】魔力牛牛排館｜安南區平價鐵板牛排｜家庭用餐吃飯推

 

▼調味料自行拿取，全家都是醬料控，尤其是番茄醬，特別喜歡！

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▼湯筷、刀叉與小碗，都在吧台的抽屜裡。

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▼玉米濃湯香甜好喝～喝到飽。

【台南牛排】魔力牛牛排館｜安南區平價鐵板牛排｜家庭用餐吃飯推

 

魔力牛牛排館的排餐，海陸皆有～滿平價的，而且不想吃麵，還能換成蛋或餐包。

【台南牛排】魔力牛牛排館｜安南區平價鐵板牛排｜家庭用餐吃飯推

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▼餐點到齊囉！還有排餐附贈的奶油餐包。

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▼醬汁獨立附上～想吃再淋！

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沙朗厚片牛排

▼厚實的牛排搭配滑嫩的兩顆雞蛋（鐵板麵換成雞蛋），色彩鮮明，光是視覺上就讓人食慾大開。肉質鮮嫩有嚼勁，厚切的口感更是讓人滿足。黑胡椒醬的辛辣恰好帶出牛肉的鮮甜！

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超值雙拼（里肌豬排＋五香雞排）

▼豬排與雞排的組合，里肌豬排的肉質緊實有彈性，五香雞排則是外酥內嫩，份量十足，一次可以品嚐到兩種不同的美味！

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松阪豬排

▼松阪豬油脂分布均勻，看起來好美味，肉質Q彈爽脆搭配日式蒜醬，更增添了風味～

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干貝蝦排

▼干貝與大蝦的組合，滿滿的大海鮮味～干貝的口感鮮甜，大白蝦則是肉質飽滿，吃起來好滿足！

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又是一次非常愉快的用餐體驗～魔力牛牛排館的排餐份量多，平價CP值很高！！難怪安南區的朋友這麼推薦～～大家也來品嚐看看吧！！

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魔力牛牛排館-台南安中店

地址：台南市安南區安中路一段361-51號

電話：06 247 9616

營業時間：11:15-13:45、16:45-20:30

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魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30

 

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魔力牛牛排館

phone06-2471247
place台南市安南區安中路一段361-51號
4.52 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.55
服務品質
4.45
裝潢氣氛
4.38
CP值
4.52
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