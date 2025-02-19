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* 拍攝日期 : 2025年2月15日下午

* 拍攝地點 : 台北市政府北大門旁右側櫻花林(松智路上)

* 花開狀況 : 九成

農曆年前除夕(2025/01/28)當天下午第一次造訪台北市政府北大門旁左側櫻花林，當時只開了幾朵，沒想到西洋情人節隔天，看完世貿的台北旅展之後，再次前往現場多棵櫻花樹上的山櫻花已經開了九成，有些櫻花已經凋零，枝條上開始長出綠葉，從不同角度可以拍到周邊的台北市政府大樓、遠雄大樓與華新麗華大樓，山櫻花漫天綻放，與花園旁的粉紅與紅色花壇，還有高樓大樓相互映照，更讓人覺得春回大地的腳步已然降臨，當天還看到有一些攝影團集體架好了專業攝影機，從台北市政府北大門旁捕捉隨風飛舞綻放與飄落的山櫻花，景致令人心曠神怡!

台北市政府北大門旁左側的這片櫻花林，樹上的山櫻花開得不算太密集，倒是櫻花樹上枝條一路攀延向上，彷彿在與高高的藍天天際對話，與其他平地的山櫻花姿態不同，一樣很吸睛，加上拍的人不多，可以很自在地悠游在草坪周邊，用遠鏡頭細細捕捉山櫻花不同的迷人花姿倩影!

喜歡欣賞與拍攝平地櫻花的朋友，只要搭乘北捷板南線從市政府站2號出口後，順著統一時代百貨台北店地下一樓，左轉接市府連通道一路前行，到底搭乘電梯一到地面，台北市政府北大門旁左側的這片櫻花林就在不遠處。

台北市政府北大門左側櫻花林

地址 : 110204臺北市信義區市府路1號

電話 : 臺北市民當家熱線 1999(免付費電話服務，公共電話，放心講及第二類電信除外)，外縣市請撥02-27208889

交通資訊：

搭乘公車：

市政府(市府)：270、270區、28、281、311、612、612區、647、651、912、915、950、仁愛幹線、南軟通勤專車雙和線、承德幹線、棕18、棕21、棕6、綠1

市政府(松壽)：20、270區、284、611、612、651、912、基隆路幹線、承德幹線

市政府(松智)：28、282副、46、669、南軟通勤專車雙和線、基隆路幹線、市民小巴7、藍10、藍5

市政府(松高)：28、669

搭乘捷運：

板南線於市政府站下車、淡水象山線於台北101/世貿站下車



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