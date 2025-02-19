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(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁左側櫻花林」--- 山櫻花盛開，台北市政府春意盎然!

2025 雙北平地賞櫻系列第六拍 台北景點 山櫻花 台北市政府北大門旁左側櫻花林
2025-02-19 00:08:00 文字：SJKen
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(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁賞櫻」(Cherry Blossoms at north door of Taipei City Hall , Feb 15, 2025.(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁賞櫻」(Cherry Blossoms at north door of Taipei City Hall , Feb 15, 2025.(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁賞櫻」(Cherry Blossoms at north door of Taipei City Hall , Feb 15, 2025.(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁賞櫻」(Cherry Blossoms at north door of Taipei City Hall , Feb 15, 2025.(2025 雙北平地賞櫻系列第六拍)「台北市政府北大門旁賞櫻」(Cherry Blossoms at north door of Taipei City Hall , Feb 15, 2025. 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)    

 

* 拍攝日期 : 2025年2月15日下午
* 拍攝地點 : 台北市政府北大門旁右側櫻花林(松智路上)
* 花開狀況 : 九成

 

農曆年前除夕(2025/01/28)當天下午第一次造訪台北市政府北大門旁左側櫻花林，當時只開了幾朵，沒想到西洋情人節隔天，看完世貿的台北旅展之後，再次前往現場多棵櫻花樹上的山櫻花已經開了九成，有些櫻花已經凋零，枝條上開始長出綠葉，從不同角度可以拍到周邊的台北市政府大樓遠雄大樓與華新麗華大樓，山櫻花漫天綻放，與花園旁的粉紅與紅色花壇，還有高樓大樓相互映照，更讓人覺得春回大地的腳步已然降臨，當天還看到有一些攝影團集體架好了專業攝影機，從台北市政府北大門旁捕捉隨風飛舞綻放與飄落的山櫻花，景致令人心曠神怡!  

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台北市政府北大門旁左側的這片櫻花林，樹上的山櫻花開得不算太密集，倒是櫻花樹上枝條一路攀延向上，彷彿在與高高的藍天天際對話，與其他平地的山櫻花姿態不同，一樣很吸睛，加上拍的人不多，可以很自在地悠游在草坪周邊，用遠鏡頭細細捕捉山櫻花不同的迷人花姿倩影! 

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喜歡欣賞與拍攝平地櫻花的朋友，只要搭乘北捷板南線從市政府站2號出口後，順著統一時代百貨台北店地下一樓，左轉接市府連通道一路前行，到底搭乘電梯一到地面，台北市政府北大門旁左側的這片櫻花林就在不遠處

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台北市政府北大門左側櫻花林
地址 : 110204臺北市信義區市府路1號
電話 : 臺北市民當家熱線 1999(免付費電話服務，公共電話，放心講及第二類電信除外)，外縣市請撥02-27208889
交通資訊：
搭乘公車：
市政府(市府)：270、270區、28、281、311、612、612區、647、651、912、915、950、仁愛幹線、南軟通勤專車雙和線、承德幹線、棕18、棕21、棕6、綠1
市政府(松壽)：20、270區、284、611、612、651、912、基隆路幹線、承德幹線
市政府(松智)：28、282副、46、669、南軟通勤專車雙和線、基隆路幹線、市民小巴7、藍10、藍5
市政府(松高)：28、669
搭乘捷運：
板南線於市政府站下車、淡水象山線於台北101/世貿站下車


(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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