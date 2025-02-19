若說起台中市后里區的賞櫻景點，以「泰安派出所」最負盛名，然而其實在泰安不到10分鐘車程的【崴立電機】廠區，每逢櫻花季，也有著令人驚豔的櫻花美景，相對比較少人知道，非常值得一探！

↓來到后里中部科學園區，崴立電機外圍，爆開的八重櫻連綿。

↓早綻的杜鵑花。

↓崴立機電股份有限公司（WELE Mechatronic Co., Ltd.），總部位於新竹縣新埔鎮，並在台中中科后里園區設有分公司，主要從事數控精密工具機的研發、生產與銷售，產品包括立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、五面加工中心和五軸加工中心等高階工具機。

↓白色花束造型的地景藝術，或許象徵著分部的櫻花公園，與園內盛開的櫻花相呼應。

機電公司園區種植大量櫻花，老闆的思維很特別。

↓午後時分逆光的昭和櫻。

↓這好像是柳櫻。

↓河津櫻花期較早，目前花況已近尾聲了。

↓最特別的是，也種植了「綠萼櫻」，就是福爾摩沙櫻，連綿的白櫻大道，是難得一見的景象。

↓為什麼以綠萼為名？不言可喻了。配色十分清麗可人。

之所以又稱為「福爾摩沙櫻」，因為是粉紅緋寒櫻的變異種，台灣原生種櫻花，足以代表美麗台灣的花朵。

高雅潔白，小小吊鐘花形，少見的特有亞種櫻花。

↓白色櫻花花枝延展，恍然也有梅花的姿態。

↓後面的鵝黃是？

↓是的，園區內也有黃花風鈴木，可惜花期初始，約3月才會盛開。

精彩的八重櫻大道，粉紅世界，有圖有真相，稱得上美不勝收。

短暫停留，收獲滿滿的櫻花，快樂收工。

不需要辛苦遠程去山裡找尋櫻花秘境，輕輕鬆鬆就能欣賞到的平地櫻花景致，又位於相對容易晴天的台中，崴立櫻花公園，大推！花期約可延續至3月中，喜歡的朋友，心動趕快行動。

【中科崴立櫻花公園】

地址:台中市后里區三豐路四段600號

公車資訊：155副、211、214、811路公車，「三豐九甲路口」站下車

開放時間:24小時

免門票

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