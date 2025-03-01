位於竹南自由街上，從竹南火車站(西站)走路過來約10分鐘，這裡停車算

方便，目前萱吉夫婦無固定休息日，公休日至Instagram查詢➡️Here

門口隨意拍都好看✨✨✨

門口等待區(還是戶外區⁉️) 看當天不少人外帶甜點後要來這拍照

櫃台暨甜點區(種類繁多😍😍😍 常溫甜點、餅乾多達十幾種...)

還有桶裝小圓餅適合送禮👍🏻👍🏻👍🏻

萱吉夫婦的名片、面紙有可愛極具特色的吉祥物😊

甜點冰櫃(當天平日下午4點多到已所剩無幾🥴🥴🥴

前內用區(3張雙人桌，當天3人內用可加一張椅子)

宛如置身韓式選品店，其實是萱吉夫婦的廚房⁉️ 也弄太美啦!!!(當天看到

不少訂製蛋糕的人來取貨

自助區(提供紙巾、水杯、餐具)

後內用區-橢圓形桌(人數不夠就需要跟別人併桌)

樓梯下的儲藏室空間，隱密性很好感覺超適合邊喝下午茶邊聊是非😂

✨內用規定✨

1.內用低消為一人一杯飲品

2.用餐限時100分鐘(無滿座則不限時)

3.為寵物友善(落地需牽繩)

4.店內家具擺設勿隨意挪動

咖啡/調飲

氣泡飲/熱茶

點餐後先結帳，目前只有付現或轉帳。 有些點心如費南雪、蛋塔會再用氣

炸鍋回烤(能吃到熱騰騰的很加分👍🏻)

點心齊聚拍大合照👍🏻 桌上的小檯燈加入很適合😁

青森蘋果美式（只限冷飲，180元）

好喝！蘋果的香甜和咖啡的醇厚搭配很是清爽💯 朋友覺得偏甜～ 但我覺

得這款蠻適合平常不愛喝咖啡的人👍🏻

維也納（170元）

伯爵鮮奶茶（150元)

由左至右➡️招牌蛋塔(90元)、德式香腸費南雪(100元)、提拉米蘇瑪德蓮(110元)

朋友點的甜點裡說最喜歡蛋塔😋 塔皮酥鬆且蛋奶液香甜！難怪是招牌💯

抹茶瑪德蓮（110元)

開心果費南雪（100元）

內裡紮實，開心果滋味香甜！質地濕潤，吃起來細嫩😍

感想：以竹南地區的咖啡廳來說算是中價位，但是裝潢跟氣氛

是真的很好(空間舒適，不會塞一堆座位✌🏻) 然後甜點選擇真的

不少...常溫甜點跟餅乾就十來種，還有冰櫃的蛋糕(也能訂製蛋

糕) 然後無訂位服務，需現場候位🙏🏻