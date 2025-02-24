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台北市文山區【台北指南宮 大漁櫻盛開】搭乘貓空纜車 俯瞰粉嫩櫻花交織的美景 指南宮站 浪漫櫻花正盛開 祈福蛇年平安好運到 愛就跟我一起 走靜貓空 賞花趣 !

台北指南宮 貓空 貓空纜車 指南宮站 more
2025-02-24 13:03:00 文字：跟著Judy愛就GO !
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跟著Judy愛就GO !

跟著Judy愛就GO !

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跟著春天的步伐，至指南宮參拜祈福

迎接蛇麼都好運的一整年。

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冬末春初，櫻花正陸續綻放，整體櫻花開花季節約在2月初至3月底，粉紅色的花海美不勝收，吸引無數賞花人潮前來拍照打卡，建議民眾可趁此規劃一日或半日遊程，至指南宮千階竹柏參道健行、指南宮祈福、搭乘貓空纜車賞美景或到指南宮後山祈福山徑漫步欣賞粉櫻等，搭配鄰近熱絡商家，伴隨自然美景，將是一趟滿滿收獲的旅程。

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搭乘貓空纜車賞美景 到指南宮站要停一停喔

跟著我們移動腳步一起快樂GO !

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高空望下去 指南宮 仙山祈願安燈

有 太歲燈 光明燈 財神燈和文昌燈 祈福去

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纜車下方的 迎仙平台

站在這裡不僅可遙望纜車，還有一株株紫色山櫻花

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浪漫粉櫻讓女生開心玩拍

久久捨不得離開呢

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還沒走進指南宮，就已收到一片櫻花林

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繼續前進，前進凌霄寶殿

從指南宮站下即為指南風景區，步行經通天大道可直達指南宮凌霄寶殿。

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到 指南宮 祈福全家平安

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櫻花美景：步道兩側盛開的櫻花

如詩如畫，漫步其中，感受櫻花點點的浪漫氛圍！

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才走幾步竟巧遇指南宮高主委，主委表示，指南宮的和諧之道和通天大道種植的櫻花都開了，而且沿著步道都能聞到桂花香，歡迎大家上山踏青賞櫻至指南宮參拜祈求蛇年好運到。

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是呀，美好相遇 這也是一種福分唷

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路標清楚指引 想去的方向

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從這裡再下個階梯，即可遙望台北城

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而 101 即在眼前與你對望呢

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再走到滿滿祈福燈的 太歲寶殿 前

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雙手 合十 膜拜 祈福

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2025闔家平安與蛇年財源廣進

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來到 許下願望 神必保佑

在這塊莊嚴而溫馨的「優勝美地」，可以掛一份【祈福卡】許下自己的願望，得到神明的祝福與護佑，也可以留下美麗幸福的回憶！

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於是我們想在 櫻花樹 下也來個 祈福儀式

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【祈福卡】涵蓋的願望

包括以下各項：闔家平安、身體健康、求職成功、財源廣進、金榜題名、姻緣早顯、元辰光彩、心想事成。

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接著我們走向 櫻花林步道

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眼前就是一片粉粉櫻花林

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剛剛遇見指南宮主委時，還特別提醒

來到櫻花林會先聞到陣陣的桂花香 !

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哇，真的耶，隨風飄起的桂花香

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指南宮 櫻樹的大漁櫻盛開了

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哇，這可是貓空山上難得的美麗風景

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從這個角度，遠遠的纜車，真美 

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從貓空纜車上，相信也能俯瞰粉粉櫻花呢

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於是，把剛祈求來的 許願卡

也一併掛在櫻花樹上

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真是一種有祈福又有浪漫氛圍的儀式感

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這是 走靜貓空

第一次感受到粉色又浪漫的春天

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這裡是 指南宮 開的最茂盛的櫻花林

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再往前幾步就是指南宮的"慈母園"

旁邊也有幾株紫色山櫻花

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接著從純陽殿到凌霄寶殿途中

會先經過由紅色圓柱支撐的「南天門

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出了南天門後就是朝天大道

長長的一道過水廊，紅色圓形的廊柱

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我們則順著 和諧之道 往回走

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斜坡上來往回頭看，仍可看到南天門的一角

櫻花伴隨，很是悠然愜意

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遠處是 指南宮大殿與貓空纜車一偶

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而遠處的 貓空纜車 

則在點點紫色中 緩慢移動

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因為走在 和諧之道 

有 紫色山櫻花 對你微笑

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而遠處的 指南宮凌霄寶殿

紫色山櫻也襯托著美麗呢

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這裡遠距的101看得更清楚更筆直

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這次選擇2月中與朋友相約走靜貓空

不管櫻花盛開的時間與天氣都太令人意外的美好

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春遊貓空，真的要趁這迎來最美的花季時刻

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讓我們把握好時光，來一趟說走就走的旅程

第一次在貓空纜車的指南宮站，看到滿株的浪漫粉粉櫻花美不勝收，再遠望貓纜一座一座的車廂在空中緩慢移動著，搭配粉紅色的花海，感受這大自然美景，真讓人舒心與喜悅，知道好景不常在，所以把握好時光，與朋友相約來一趟說走就走的旅程，偷得半日閒與幸福喔，愛就跟我一起快樂GO !!

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搭乘 貓空纜車

記得在 指南宮站 停一停喔

👉https://youtube.com/shorts/bXGyrIxqHwI?si=X-bLPwTx-rQ0uB_9

👉魯冰花季 : https://blog.udn.com/dayang99/180357553

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台北指南宮 地址:台北市文山區萬壽路115號

02-2939-9922

👉指南宮官網 : https://www.chih-nan-temple.org/

前往台北指南宮交通訊息

捷運：可在「捷運動物園站」轉搭「貓空纜車指南宮站」下車即達。

公車 : 可搭乘捷運至公館，轉乘530公車；或至萬芳醫院，轉乘棕5公車(都有經過政治大學)抵達指南宮前山停車場。

開車前往：由北二高下台北聯絡萬芳交流道，循木柵路、木新路、指南路抵達政治大學，再依萬壽路，即可前往指南宮前山停車場，步行階梯上指南宮；或抵達政治大學後，往貓空方向，沿指南路依照路標指示上指南宮後山停車場。(台北市文山區指南路三段一五七巷左轉到底，貓纜指南宮站)

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