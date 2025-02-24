跟著春天的步伐，至指南宮參拜祈福

迎接蛇麼都好運的一整年。

冬末春初，櫻花正陸續綻放，整體櫻花開花季節約在2月初至3月底，粉紅色的花海美不勝收，吸引無數賞花人潮前來拍照打卡，建議民眾可趁此規劃一日或半日遊程，至指南宮千階竹柏參道健行、指南宮祈福、搭乘貓空纜車賞美景或到指南宮後山祈福山徑漫步欣賞粉櫻等，搭配鄰近熱絡商家，伴隨自然美景，將是一趟滿滿收獲的旅程。

搭乘貓空纜車賞美景 到指南宮站要停一停喔

跟著我們移動腳步一起快樂GO !

高空望下去 指南宮 仙山祈願安燈

有 太歲燈 光明燈 財神燈和文昌燈 祈福去

纜車下方的 迎仙平台

站在這裡不僅可遙望纜車，還有一株株紫色山櫻花

浪漫粉櫻讓女生開心玩拍

久久捨不得離開呢

還沒走進指南宮，就已收到一片櫻花林

繼續前進，前進凌霄寶殿

從指南宮站下即為指南風景區，步行經通天大道可直達指南宮凌霄寶殿。

到 指南宮 祈福全家平安

櫻花美景：步道兩側盛開的櫻花

如詩如畫，漫步其中，感受櫻花點點的浪漫氛圍！

才走幾步竟巧遇指南宮高主委，主委表示，指南宮的和諧之道和通天大道種植的櫻花都開了，而且沿著步道都能聞到桂花香，歡迎大家上山踏青賞櫻至指南宮參拜祈求蛇年好運到。

是呀，美好相遇 這也是一種福分唷

路標清楚指引 想去的方向

從這裡再下個階梯，即可遙望台北城

而 101 即在眼前與你對望呢

再走到滿滿祈福燈的 太歲寶殿 前

雙手 合十 膜拜 祈福

2025闔家平安與蛇年財源廣進

來到 許下願望 神必保佑

在這塊莊嚴而溫馨的「優勝美地」，可以掛一份【祈福卡】許下自己的願望，得到神明的祝福與護佑，也可以留下美麗幸福的回憶！

於是我們想在 櫻花樹 下也來個 祈福儀式

【祈福卡】涵蓋的願望

包括以下各項：闔家平安、身體健康、求職成功、財源廣進、金榜題名、姻緣早顯、元辰光彩、心想事成。

接著我們走向 櫻花林步道

眼前就是一片粉粉櫻花林

剛剛遇見指南宮主委時，還特別提醒

來到櫻花林會先聞到陣陣的桂花香 !

哇，真的耶，隨風飄起的桂花香

指南宮 櫻花樹的大漁櫻盛開了

哇，這可是貓空山上難得的美麗風景

從這個角度，遠遠的纜車，真美

從貓空纜車上，相信也能俯瞰粉粉櫻花呢

於是，把剛祈求來的 許願卡

也一併掛在櫻花樹上

真是一種有祈福又有浪漫氛圍的儀式感

這是 走靜貓空

第一次感受到粉色又浪漫的春天

這裡是 指南宮 開的最茂盛的櫻花林

再往前幾步就是指南宮的"慈母園"

旁邊也有幾株紫色山櫻花

接著從純陽殿到凌霄寶殿途中

會先經過由紅色圓柱支撐的「南天門」

出了南天門後就是朝天大道

長長的一道過水廊，紅色圓形的廊柱

我們則順著 和諧之道 往回走

斜坡上來往回頭看，仍可看到南天門的一角

櫻花伴隨，很是悠然愜意

遠處是 指南宮大殿與貓空纜車一偶

而遠處的 貓空纜車

則在點點紫色中 緩慢移動

因為走在 和諧之道

有 紫色山櫻花 對你微笑

而遠處的 指南宮凌霄寶殿

紫色山櫻也襯托著美麗呢

這裡遠距的101看得更清楚更筆直

這次選擇2月中與朋友相約走靜貓空

不管櫻花盛開的時間與天氣都太令人意外的美好

春遊貓空，真的要趁這迎來最美的花季時刻

讓我們把握好時光，來一趟說走就走的旅程

第一次在貓空纜車的指南宮站，看到滿株的浪漫粉粉櫻花美不勝收，再遠望貓纜一座一座的車廂在空中緩慢移動著，搭配粉紅色的花海，感受這大自然美景，真讓人舒心與喜悅，知道好景不常在，所以把握好時光，與朋友相約來一趟說走就走的旅程，偷得半日閒與幸福喔，愛就跟我一起快樂GO !!

搭乘 貓空纜車

記得在 指南宮站 停一停喔

👉https://youtube.com/shorts/bXGyrIxqHwI?si=X-bLPwTx-rQ0uB_9

👉魯冰花季 : https://blog.udn.com/dayang99/180357553

台北指南宮 地址:台北市文山區萬壽路115號

02-2939-9922

👉指南宮官網 : https://www.chih-nan-temple.org/

前往台北指南宮交通訊息

捷運：可在「捷運動物園站」轉搭「貓空纜車指南宮站」下車即達。

公車 : 可搭乘捷運至公館，轉乘530公車；或至萬芳醫院，轉乘棕5公車(都有經過政治大學)抵達指南宮前山停車場。

開車前往：由北二高下台北聯絡萬芳交流道，循木柵路、木新路、指南路抵達政治大學，再依萬壽路，即可前往指南宮前山停車場，步行階梯上指南宮；或抵達政治大學後，往貓空方向，沿指南路依照路標指示上指南宮後山停車場。(台北市文山區指南路三段一五七巷左轉到底，貓纜指南宮站)