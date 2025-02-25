「喫飯食堂」位在捷運東門站步行約三分鐘的距離

經歷多家報章媒體雜誌報導，許多政商名流都慕名而來～

週末中午用餐期間座無虛席，店裡生意非常好！

運用許多枕木、水泥板、石材打造的喫飯食堂，空間呈現出一種古樸禪風的感覺

店裡以實心木圓桌和方桌為主，方桌下方設計可以直接放包包，坐圓桌則是可將包包放置物籃

熱茶無限供應，用餐人數多會直接提供一壺，用餐人數少則是有人員會幫忙倒茶

若遇到餐期，現場人員真的是太忙，也是可以自己拿杯子倒～

「喫飯食堂」不論是大家族或是小家庭，都很推薦來這邊用餐聚會～

料理份量經過師傅一一改良，讓小家庭或是2~4人都能無負擔享受美味佳餚

人數少也能品嚐許多辦桌菜料理，不用擔心吃不完浪費或吃太撐不舒服！

像我們一家三口當天點四菜一湯份量，不多不少剛剛好，很多菜色都是功夫料理，是我自己在家幾乎不會下廚煮的

料理調味不會過鹹過油，小孩也能開開心心吃得健康無負擔～(現場有提供兒童座椅和兒童餐具)

「豬油拌飯」使用壺底蔭油，豬油醇厚香氣渗透米飯中，直白不繁瑣的美味，深受饕客的喜愛！

「滷肉飯」有肥有瘦滿好吃的，礙於豬油拌飯過於美味，所以相形失色不少～

「招牌煎豬肝」幾乎是每桌都必點菜色，完全沒有可怕的豬腥味，

用當天新鮮粉肝以甘草、米酒、中藥等醃漬入味，大火過油再以冷油慢煎

煎豬肝火侯拿捏得剛好，醬香鹹淡得宜，口感滑順彈牙一點也不乾澀～

喜歡臟類的朋友絕對不要錯過，不敢吃的人也可趁此機會嘗試豬肝的美味之處

「招牌芋頭捲」外皮金黃酥脆香氣撲鼻，已貼心分切方便分食

以手工製作，內餡以芋泥、芋條加上鮮奶、椰奶、紅蔥頭調和

吃起來有綿滑紮實的口感，相當特別，不愧是店裡人氣招牌之一

「封肉」以福建同安特色搭配紅燒，再以店家自創工法料理

滷肉肥瘦相間，吃起來肥而不膩，醬香十足很下飯，搭配綠色鮮蔬很解膩

精巧的份量，讓用餐者能輕鬆分食，淺嚐封肉的無窮魅力～

「紅燒海鱸魚」外層有著溼軟又酥脆的口感，紅燒醬汁完美包覆住魚肉

加入薑絲、青蔥去腥味，醬香濃郁回甘不死鹹，單吃不配飯也OK

鱸魚肉細緻富有彈性，幾乎沒有吃到魚刺，吃的時候還是得小心啦！

這道魚料理好吃到讓人回味無窮，真想天天飯桌上都吃得到～

「絲瓜蛤仔湯」翠綠鮮嫩的絲瓜搭配溫補枸杞，視覺上很加分

蛤仔肉Ｑ彈飽滿，沙子吐得一乾二淨，沒有惱人的腥臭味～

完美融合絲瓜的清甜和蛤仔的鮮美，湯頭滿滿精華讓人一滴都捨不得剩下

喫飯食堂

電話：02 23222632

地址：台北市大安區永康街8巷5號

營業時間：週一至週日11:30–14:00、17:00–20:45

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