當甜點界的潮流吹進台灣，這股來自日本的「布丁蛋糕可麗露」熱潮，終於也在娜米拉烘焙坊落地

這款結合布丁蛋糕與法式可麗露的創新甜點，不僅在日本爆紅，如今在台灣也掀起一股炫風

想知道這款甜點為何這麼受歡迎？哪裡可以買到？還有什麼必吃的特色？這篇文章帶你一次了解

說到可麗露（Canelé），這款來自法國波爾多的傳統甜點，以其外酥內嫩的口感聞名

經典的可麗露外皮焦香脆口，內部則是濕潤Q彈，帶有濃郁的蘭姆酒與香草風味

這樣的創新口感，使得布丁蛋糕可麗露在日本甜點圈迅速竄紅

許多甜點名店都開始販售，如今更在台灣的娜米拉烘焙坊登場，讓甜點愛好者不用飛日本也能嚐到這款爆紅點心

汐止店：新北市汐止區明峰街168號

電話：02 2695 0353

營業時間：07:00~22:00

南港店：台北市南港區南港路三段67巷1弄2號

電話：02 2653 5655

預定商品取貨時間：09:00~20:00

粉絲團：娜米拉烘焙坊

一盒3入 $150元，口味選擇：原味焦糖、牛奶焦糖

說到台灣的布丁蛋糕可麗露，絕對不能錯過娜米拉烘焙坊

這間甜點店專注於高品質的烘焙技術，嚴選食材，將布丁蛋糕可麗露完美呈現

職人級工藝，黃金比例烘焙：低溫烘焙保持布丁蛋糕的濕潤感，避免過乾影響口感

高溫烘烤鎖住可麗露焦糖外殼，確保酥脆度與內餡的濃郁風味

經典原味焦糖：完美呈現布丁蛋糕與可麗露的純粹風味

咬下去的瞬間，焦糖外皮傳來酥脆的聲響，隨後是柔滑濕潤的蛋奶香，甜而不膩，每一口都是味蕾的享受

牛奶焦糖：奶香與焦糖的完美交融，帶來更滑順濃郁的口感

剛入口時，焦糖的微微脆度伴隨絲滑的牛奶香氣，甜而不膩的滋味迅速在口中化開

彷彿喝下一杯溫熱的牛奶糖風味拿鐵，讓人瞬間沉浸在幸福感之中

如果你是甜點愛好者，或者是布丁蛋糕、可麗露的忠實粉絲，那麼娜米拉烘焙坊的布丁蛋糕可麗露絕對值得一

這款結合日法甜點特色的創新美食，不僅在日本大受歡迎，現在也在台灣成為甜點圈的新寵兒

趕快來娜米拉烘焙坊品嚐這款超夯甜點，讓你的味蕾也跟上這股來自日本的甜點風潮吧

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