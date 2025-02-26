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桃園麵包推薦「白楊樹糕點小舖」！

說真的，第一次到「白楊樹糕點小舖」真的有被驚到，一到門口立馬被他的排隊人潮給嚇到，這裡最有名的招牌就是芋頭可頌、草莓千層蛋糕跟芋泥乳酪，還有超便且又大顆的芋泥球，有些限定的商品一開店就秒殺，想要好好吃一波芋泥嗎？！那麼請你早點來排隊。

「完整菜單請點我」

白楊樹糕點小舖 桃園美食 桃園麵包店 芋泥控 桃園排隊

這間「白楊樹糕點小舖」在Google上有將近4.5的高分，我光看影片就被迷到不要不要的，芋泥系列看起來真的有夠好吃的啦！

座落於桃園的大有路上，可是這一帶超有名氣的麵包店，別看他招牌好像不怎麼顯眼，店裡可是塞了超多人。

才要一進門就被他的人潮給嚇到，生意實在有夠好的啦！

看看這些來搶購麵包的客人，好像看不到盡頭似的，一直往裡面鑽。

連結帳都要排隊，看看他的生意有夠好了！不過想吃真的要早點來，畢竟生意真的太好了啦！

蛋糕看起來真的超精緻，而且每一個讓人都超想吃的。

可頌小點心也很受歡迎，一路排一路夾，然後整個盤子都夾滿滿這樣！XD

這個小小烤過的小吐司感覺也很迷人。

我們有買巧克力饅頭，濃郁的巧克力香氣，裡面還有些微可可醬呦！

吃起來甜而不膩，真的很推薦。

其實「白楊樹糕點小舖」跟一般的麵包店差不多，除了各式各樣的小點心之外，也有不少傳統麵包可以選，然後價格也不會很貴。

這個就是「白楊樹糕點小舖」最受歡迎的芋泥可頌，裡面還有夾著厚厚一層布丁塊，光看就超好吃。

看看這些排人潮，真的有夠誇張的啦！

進來的客人幾乎沒有停止過，大家像不用錢一樣逛市場，一邊看東看西，然後一次都夾超多！當然我們也淪陷了！XD

繞了一圈，我們也是就了一大堆，買完之後結帳六百多，然後超大一帶的，店家還會貼心的告訴你說那些要冰、那些不用冰，基本上好吃到我們買回家隔天就立馬吃光光。

▲芋泥可頌 95元

大大一顆拿在手上很有沉甸感，而且剛出爐的可頌麵包聞起來真的好香。

內餡有著滿滿的芋泥，吃起來甜而不膩、而且還有顆粒感，然後裡面夾著一層軟Ｑ的布丁，更多了一些不同層次的滋味。

有些麵包店的可頌會很油膩，可是「白楊樹糕點小舖」的可頌完全不會，重點是剛烤好又香又酥脆，當然如果芋泥可以再多一點就完全啦！XD

▲草莓千層酥 95元

來到這裡，雖說芋泥是招牌，當然這個季節限定的草莓千層酥千萬也不能錯過！這真的是我史上吃過最強的千層酥啦！

直接冰在冰箱，有個大媽一捲就是二十幾盒，真的好誇張，還好我們還有搶到一盒，因為這個真的很好吃耶！

皮非常有層次感，重點是又超脆，咬下去還會發出卡滋卡滋的聲音，裡面的卡士達醬不甜不膩，質地相當順滑，這個整個超級推。

▲芋泥球 60元／兩盒 100元

芋泥球也蠻推薦你們買的，一盒六十元，買兩盒立馬折價２０元，單顆十元好像不便宜，但真的很真材實料。

芋泥顆粒很鮮明，咬起來還能感覺芋頭塊的存在，而芋泥本身的質地也很柔順，一口接一口，我邊拍邊吃，一盒立馬就被搶光光！XD

▲蔥花麵包

忘了這是多少錢了，不過滋味還算可以，不用特別買，就是看起來買相很不錯這樣。

▲熱狗麵包

甜甜的美奶滋很受小朋友歡迎，放到隔天用烤箱烤出來更好吃。

大大一塊可以吃得很飽足，麵包鬆軟卻又厚實，這個還不錯。

第一次到「白楊樹糕點小舖」真的是被他的人潮給嚇到，生意好到超乎我想像，芋泥可頌跟芋泥球很推薦，尤其是草莓千層更不能錯過，真的是超好吃的耶！

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白楊樹糕點小舖 | 店家資訊

白楊樹糕點小舖 | FB

電話：03-3259655

店址：桃園市桃園區大有路537號

營業時間：10：00 ～ 22：00

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