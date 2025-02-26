每年春天一到，櫻花迷們就開始摩拳擦掌，準備朝聖全台最美的櫻花景點

其中台中泰安派出所櫻花更是每年都吸引成千上萬的遊客，夢幻的八重櫻炸裂盛開，讓人彷彿一秒來到日本

不只賞櫻，這裡還有熱鬧的泰安櫻花季市集，各種台中在地美食、特色小吃通通等你來嚐鮮

位於台中后里泰安派出所前方的櫻花步道，被譽為全台最美的櫻花派出所

每年春天，粉紅色的八重櫻層層盛開，形成壯觀的櫻花隧道，讓人驚艷不已

這裡的櫻花品種以八重櫻和山櫻花為主，花瓣層層堆疊，顏色濃郁，與一般吉野櫻相比，更有一種濃厚的日系氛圍

泰安派出所怎麼去？交通方式整理

📌 自行開車：Google Map 導航輸入「泰安派出所」即可抵達

周邊有臨時停車場，但賞櫻旺季時建議早點來搶車位

地址：台中市后里區安眉路27號

📌 大眾運輸：台鐵：搭乘火車到「泰安車站」，再步行約15分鐘即可抵達

客運：可搭乘台中客運至「泰安國小站」，步行約5分鐘即到

來到泰安派出所賞櫻，這些打卡點千萬別錯過

櫻花隧道：粉紅櫻花圍繞的小徑，隨手拍都是日系風滿滿的網美照

派出所門口櫻花樹：警車與櫻花同框，超有特色

2025泰安櫻花季最佳賞花時間

想要看到滿開的泰安八重櫻，最佳賞花時間通常落在2月中至3月初

但實際開花情況還是會依天氣變化有所不同

建議可以提前關注2025泰安櫻花花況，才能掌握最佳的賞櫻時機

來泰安賞櫻，除了美景，當然不能錯過熱鬧的泰安櫻花季市集！這裡有超多台中人氣美食，邊走邊吃超享受

土地公上去就看到后里舊泰安車站，這裡還有懷舊復古的舊火車站、鐵道

停駛後，除了舊鐵道懷舊的氛圍外，山水間展現四季不同的風采，成了民眾拍照和婚紗攝影的佳處

如果你還沒來過台中泰安櫻花季，那真的該趁2025年安排一趟

這裡不僅有全台最美派出所櫻花，還能品嚐美食、逛市集、拍下滿滿美照，完全是春天必訪的夢幻景點

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