[ 大 阪 _ 丸 善 食 肉 店 ]

說到大阪的美食，黑門市場一定榜上有名，超過170年的經營歷史外，也保存了日本道地的飲食文化。

在這裡，安妮王拜訪了這家位於黑門市場裡的神戶牛招牌 "丸善食肉店" ，如果無緣遊玩神戶，來到這家神戶牛專賣店，也可以吃到入口即化的頂級牛肉!

[ 初 訪 _ 丸 善 食 肉 店 ]

以地理位置而言，"丸善食肉店"在黑門市場的中後端，而且店鋪算小，只有六張桌子可以入內用餐；因此，安妮王建議外帶、站著享用也是另一種選擇。

"丸善食肉店" 最有名的就是 "神戶牛"，依據不同的部位、份量多寡，價錢從最便宜的 黒毛和牛骰子形牛排(約1500日幣)到最高級的神戶和牛排(約30000日幣)皆有，可以說是高級的肉類

在此處，神戶牛舌促銷價，一盤2000日幣，現點現做，可以看到老闆精湛的手藝。

慢慢地，原本鮮紅的神戶牛肉塊，逐漸變化為焦黑、香氣四溢的深咖啡色，撒上一點海鹽，便是一道 "神戶牛料理"。

[ 神 戶 牛 舌 的 滋 味 ]

品名 : 神戶牛舌

價格 : 2000日幣

份量 : 物以稀為貴，所以份量有點少

食後感 : 神戶牛的油花烤得非常均勻，雖然外表焦黑，幾乎是到全熟的境界，不過，頂級的肉汁依舊保留在肉絲裡，而且富有彈性，是一盤爽口的神戶牛料理

神戶牛出產於日本兵庫縣的但馬牛肉。但馬牛是和牛的一種，肉質為漂亮的大理石紋路，擁有美味、肥嫩的口感。

因此，神戶牛在全世界的知名度很高，算是世界高級的牛肉之一

神戶牛的口感，完全看不到筋，因此入口即化，十分柔軟，搭配海鹽、蔥等些許調味料提味，讓神戶牛鮮嫩欲滴的味道更加昇華

店名 : 丸善食肉店

營業時間 : 09:00-18:00

地點 : 大阪府大阪市中央区日本橋２丁目１１−２

網址 : http://maruzen-kuromon.com/

安妮王推薦 : 在來到黑門市場這座充滿海鮮味的地方，"丸善食肉店" 算是很特別的一家沒有海鮮料理的店，只靠 "神戶牛"打遍天下饕客的味蕾，有趣的是，潮聖過這家店的旅人，老闆都會贈予 "神戶牛之證明"，對自家的餐點品質深深自豪外，也讓消費者多了信任感。神戶牛的口感，牛肉見不到肉筋，也沒有太多脂肪，半熟後入口溶化，是安妮王吃過最柔軟的牛肉(只可以價格貴了一點，不過真得很好吃)

"黑門市場" 被譽為 "大阪人的廚房"，新鮮的海產、頂級的肉類、知名的甜點菓鋪、划算的超市等，短短的一條街，每天擠滿了當地人、朝聖的旅人，讓 "黑門市場"成為大阪必去的景點；能有如此豐厚的成果，除了產品真材實料，普遍消費者可以接受外，店家的經營者、員工也付出相當大的心血，來到 "黑門市場"，除了日文外、中文、英文皆通，以便能夠吸引更多旅人購買產品，當然，政府在背後的付出成本也是不遑多讓，修繕街道、提供整潔的環境以及免費Wifi，打造便利的市場環境，只能說太厲害了!!!

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

延伸閱讀 大阪+宇治 五天四夜自助行

延伸閱讀 大阪的日常-激安玉出超市

延伸閱讀 大阪黑門市場-必吃必買大攻略

延伸閱讀 大阪黑門市場-黑門三平

延伸閱讀 大阪黑門市場-章魚燒道樂

延伸閱讀 大阪黑門市場-魚福

延伸閱讀 大阪黑門市場-經典河豚料理

延伸閱讀 大阪黑門市場-丸善食肉店

延伸閱讀 PABLO-半熟起司塔

延伸閱讀 明太子吃到飽-天麩羅えびのや

延伸閱讀 高級的英式下午茶-堂島蛋糕捲ロール

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-梅田Hep Five摩天輪

延伸閱讀 大阪周遊卷景點-大阪今昔館

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-四天王寺

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-通天閣

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-大阪城

延伸閱讀 大阪周遊卷之免費景點-聖瑪麗亞號+天保山大摩天輪

延伸閱讀 抹茶的故鄉-關西宇治一日遊

延伸閱讀 宇治抹茶必吃-中村藤吉

延伸閱讀 宇治之極致-宇治川京料理

延伸閱讀 宇治之日常-菓子工房