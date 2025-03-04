[ 台北平價港式餐廳_紅磡新飲茶 ]

身為一個道地的台北艋舺人、小資背包客，家有雙親、旁有姊妹，免不了母親節、父親節、生日時，要包辦慶祝的活動。

位於西門站、中華路上的老字號港式飲茶-紅磡，可以說是從小吃到大的餐廳。

不僅用餐環境、餐點、服務人員態度深受老一輩的民眾喜愛，更重要的是，對於小資族而言，一餐大約花1-2張藍色小朋友，就可以讓一家五口吃得很滿意，可以說是孝親餐廳的首選。

因此，本篇為安妮王記錄紅磡新飲茶(中華店)的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪_紅磡新飲茶(中華店) ]

紅磡新飲茶(中華店) 位於西門捷運站6號出口，大約走路3-5分鐘就可以看到鮮豔的招牌。

雖然入口有點狹小，不過每到用餐時段，總會出現絡繹不絕的人潮

乘坐電梯後，映入眼前的是新鮮、活蹦亂跳的魚群、蝦子等海鮮，以及忙碌的師傅正在趕工餐點。

紅磡新飲茶(中華店) 的用餐環境還算舒適，以圓桌、四方桌為主，典雅質樸、乾淨整潔。

[ 安妮王推薦_紅磡新飲茶 ]

紅磡新飲茶(中華店)的菜單分為兩種，一本是正餐、一本是點心。

安妮王私心推薦紅磡新飲茶(中華店)的點心，種類繁多+價格便宜，最重要的是-品質穩定，一頓點個6-8盤就很飽了。

以下是安妮王記錄每次到紅磡新飲茶(中華店)，必點的餐點

品名 : 鮮蝦腐皮捲

價格 : 140台幣

安妮王推薦 : 這一道鮮蝦腐皮捲是每次安妮王必點的港式餐點，酥脆的豆腐皮+新鮮的蝦子，加上甜甜的美乃滋，創造獨特的口感。

一咬下去，滿滿的餡料緩緩爆出，蝦子的甜味十分可口，配上些許蔬菜的甘甜，是一道讓人垂涎三尺的港式餐點。

品名 : 韭黃鮮蝦腸粉

價格 : 125台幣

安妮王推薦 : 每次來到 紅磡 ，就像蝦子控似的，狂點有 "蝦子" 的港式小吃，不過確實， 紅磡的蝦子類點心，很難踩到雷。

品名 : 奶油烤白菜

價格 : 125台幣

安妮王推薦 : 這一道經典的餐點深受長輩喜愛，每次來一定點的小吃，充滿濃郁的奶油香+眾多的配料，清爽的蔬菜以及黃澄澄的焗烤，令人回味無窮啊!!!

用堅硬白皙的陶瓷湯匙劃開那脆弱的表皮時

卡滋卡滋的聲音緩緩奏響

緊接著

猶如身陷泥濘般的沉重觸感+緩和的奶油香味逐漸溢出

由白菜、香菇、蟹肉棒、奶油醬、焗烤等

構成一道經典的港式餐點

品名 : 魚子蒸燒賣

價格 : 110台幣

安妮王推薦 : 說到港式點心，免不了一定要來個燒賣~雖然沒有黃金比例、也沒有超大的宇宙，不過也算是綜合豬肉+海鮮精華的燒賣。

品名 : 魚翅灌湯包

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 想要來點高級的港式小吃，莫過於 魚翅灌湯包，香甜醇厚、熬得濃稠的湯頭，讓人咕嚕咕嚕，一下子就喝光了

品名 : 脆皮南瓜餅

價格 : 88台幣

安妮王推薦 : 這一道港式甜點，不僅賣相可愛，讓人驚豔的是外酥內軟的境界，讓人回味無窮~

健康的南瓜

經過師傅的巧手

變成一道外酥內軟、討喜的港式甜點

品名 : 千層芋頭酥

價格 : 75台幣

安妮王推薦 : 芋頭可以說是台灣之光，紅遍法國 :D

台灣的芋頭泥

香甜的椰子粉

脆脆的酥皮

瞬間銷魂

品名 : 泰式月亮蝦餅

價格 : 390台幣

安妮王推薦 : 不要問為何在港式餐廳會出現泰國料理，只管好吃、不油膩、用料新鮮就夠了

[ 安妮王經驗_紅磡新飲茶 ]

以上是安妮王推薦紅磡新飲茶的甜點，主餐的話，其實安妮王一家很少點，最主要的原因是品質+份量。

比如，以這道 "芋泥香酥鴨" 為例，當天進貨的鴨肉太肥的話，整道菜會變得很油膩；反之則很美味。

再者，主餐的分量，每一道菜色份量十足，適合氣氛熱鬧、眾多的人分食較佳

紅磡新飲茶除了大眾化的主餐外，也有季節性的餐點。

例如在秋天時，會推出紅蟳冬粉之類的主餐，充滿驚奇感。

[ 總結_紅磡新飲茶 ]

景點 : 紅磡新飲茶(中華店)

地址 : 108台北市萬華區中華路一段144號2F

網址 : http://www.hungkan.com.tw/

營業時間 : 11:00-22:00

交通方式 : 台北捷運西門站6號出口步行約3-5分鐘

安妮王推薦 : 紅磡新飲茶(中華店)是一家在台北深耕多年的港式餐廳，是許多老一輩的人懷念喜愛的滋味，以安妮王而言，更是孝親餐廳的名單之一；對於講求精緻、美味、平價、餐點種類眾多等用餐需求的話，安妮王真心推薦紅磡新飲茶的甜點菜單，尤其是蝦子類、奶油烤白菜、南瓜酥餅等這些道地的港式小吃，回頭率很高

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