2025釜山櫻花季即將展開，每年釜山櫻花花期大約落在3月下旬到4月初之間，但花期也很難預料，會因為氣候有所變化。

前年清明連假期間安排釜山賞櫻花之旅，遊玩了好幾處釜山鎮海櫻花景點，很可惜出發前幾天釜山都是大雨天，我們前往時櫻花都落光光了，所以旅遊運氣也是挺重要的。

釜山鎮海賞櫻花景點很多，這篇分享【鎮海慶和火車站、余佐川羅曼史橋、帝皇山公園】，雖然造訪時櫻花所剩無幾還是雨天，但旅遊開心的心情還是不變。

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釜山賞櫻花行程「慶和火車站、余佐川羅曼史橋、帝皇山公園」，鎮海櫻花季，馬鈴薯排骨湯好好吃!

鎮海慶和火車站（Gyeonghwayeog／경화역 벚꽃길）

位於昌原鎮海地區，是已經停駛的火車站，鐵軌兩側櫻花樹綿延，是著名的鎮海賞櫻花景點，也是每年鎮海櫻花節（鎮海軍港節）重要景點。

■ ADD:慶尚南道昌原市鎮海區鎮海大路649

現場有展出當時實際運行過的火車，櫻花盛開時櫻花、火車與軌道交織而成的畫面浪漫美麗。

沿著軌道兩側壯觀的櫻花樹，可以想像盛開時的美麗畫面，漫步櫻花樹下可以享受櫻花飄落的美好。

我們來的時間是櫻花都飄落加上下雨所以沒什麼遊客，盛開時可是人山人海的畫面。

余佐川羅曼史橋（여좌천）

曾是MBC電視劇《羅曼史》主要拍攝地的余佐川故被稱為「羅曼史之橋」，也是鎮海著名賞櫻花景點，河岸兩側種植了大量櫻花樹可以欣賞櫻花美景外，也有許多商家。

■ ADD:慶尚南道昌原市鎭海區餘左川路16

造訪時比起慶和火車站，余佐川的櫻花更是長出許多綠葉了，步道上盡是飄落的櫻花花瓣，如果不是雨天也是很好拍照的，因為雨勢不小我們就快速走過。

櫻花花況不好加上雨天也到飯點了，我們就隨意來到這家馬鈴薯排骨湯專賣店用餐，這一整排有好幾家餐館，我們也是逛了一圈後才決定吃這家。

我們點了一鍋馬鈴薯排骨湯，有辣跟不辣的選擇，這鍋是帶辣度的。

除了小菜及生菜外還有養樂多，白飯跟拉麵應該是單點的，我有點忘了。

來韓國推薦必吃馬鈴薯排骨湯，真的是大愛，大骨的肉多且嫩，風味也很棒，湯汁超下飯，煮麵也很適合。

帝皇山公園（제황산공원）

帝皇山公園是由鎮海市中心的帝皇山為主所建構而成的市民公園，走365個階梯後就能到矗立在山頂的鎮海塔，不想走階梯的話也可以付費搭乘單軌列車上山。

■ ADD:慶尚南道昌原市鎮海區中原東路52

出列車後樓高九層的鎮海塔就在眼前，走幾步路就到。

鎮海塔內部1、2層是鎮海市立博物館，展示著鎮海內挖掘出土的各種遺物與民俗模型等物。

在塔上可以將鎮海市與海景盡收眼底，可惜當天氣候不佳，雨霧濛濛什麼也看不清楚。

當天雨下不停，直到離開前等候單軌列車都還是下個不停。

最後附上最新2025年韓國櫻花開花期預測（以上圖片擷取自 韓國觀光公社 ）

(旅遊日期:2023/04)

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